Hilario Rodríguez: "Los barrios en Santa Cruz están muy mal"

El que fuera concejal de CC en la época del alcalde Miguel Zerolo, Hilario Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1949) inicia otro ciclo en la política, en esta ocasión, defendiendo la candidatura de Nueva Canaria (NC) a la Alcaldía con la premisa de ser importante en el próximo mandato. Reconoce que ha dado el paso porque cree que puede aportar más a la política chicharrera y echa en cara a CC la forma con la que dejó de contar con su experiencia. Y tiene clara las cosas: "Los barrios en Santa Cruz están muy mal".

¿Cuáles son los motivos por lo que vuelve a probar en política?

El principal y básico es que ya para CC no contaba, ni siquiera para ayudarles a hacer la campaña. Bueno, cuando a uno no lo quieren se va sin hacer ruido y sin escándalos. Luego recibí una propuesta de Nueva Canaria y dada mi condición de jubilado eso me permite hacer cosas en beneficio de los demás. Unos las hacen a través de Ong, de asociaciones? Pues yo me apunto a la política, porque creo que puedo aportar viendo cómo están las personas y los barrios de Santa Cruz. Todo en beneficio de ellos. Buscar una Santa Cruz para todos, mucho más ecológica, accesible y agradable para los que vivimos en ella, sean de aquí o no.

Entonces pasa del nacionalismo que defendió en CC al que se estila en NC.

En su momento, cuando dimití como vicepresidente del Comité Local de Santa Cruz dije que CC había perdido la calle, el contacto con la gente y sus problemas y que se han burocratizado mucho desde los despachos y lo mantengo. Luego están las nuevas incorporaciones que se sumaron al Partido. No digo ni que sean buenas ni malas, pero tienen otra forma de hacer política. Yo sigo apegado a la política de cercanía con el ciudadano. El cambio ha sido irme de un partido nacionalista, entre comillas, a otro nacionalista progresista. No me he movido del espectro político que ideológicamente tengo.

¿Y cómo valora el trabajo del actual alcalde José Manuel Bermúdez?

Los medios lo pueden palpar directamente. Los barrios en Santa Cruz están muy mal. Siguen existiendo unos problemas sociales muy importantes, hay hambruna y solo hay que compartir con los colectivos y a las Ong para ver las colas que se forman para recibir lo que reciben. Incluso me he encontrado a personas que no han recepcionado las ayudas o que le han cortado o le van a cortar la luz o el agua. En las Ong hay que gente están sufriendo el día a día de las personas más desfavorecidas. Es una parte importante de lo que debería cubrir el ayuntamiento. Santa Cruz está muy abandonado. Es la opinión que me transmiten cientos de personas de los barrios y cómo se les ha marginado en beneficio, dicen ellos, de la zona Centro de la ciudad, aunque yo no lo veo así, porque esa parte también está abandonada. Me remito al eslogan de CC y de Bermúdez, eso de que Santa Cruz es el corazón de Tenerife. Lo que digo es que se trata de un corazón destrozado, partido en pedazos al igual que el barrio de El Toscal, que se está cayendo, por ejemplo.

Entonces, en su opinión ha sido poco ambicioso.

Solo tiene que ver el dinero que ha sobrado en inversiones. Se ha gastado, parece ser, solo el 24%. No se concibe que Santa Cruz, con tanta demanda de obras sociales o de infraestructuras, tenga ejecutado solo este porcentaje. No sé desde cuándo no se hace una obra en Santa Cruz. Diga qué obra importante en ocho años ha hecho Bermúdez en Santa Cruz, aparte de los rebacheos que se hacen con el contrato de mantenimiento, la limpieza que se tiene que hacer y que en mucho barrios no se desarrolla convenientemente, o los trabajos de jardinería que en puntos de Ofra o el Suroeste no existen? Si alguien dice que es buena gestión, yo digo que es pésima gestión.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral?

Mire, los programas electorales sirven para lo que sirven. He participado en muchas elecciones y no recuerdo de ninguna de ellas en el que se haya puesto sobre la mesa el programa de lo que hay que cumplir. No voy a mentir o engañar al electorado. Tenemos un programa electoral que está colgado en nuestra página web, pero se resume a tres cosas: Primero, las personas, luego el impulso de mejora de los barrios y, por último, una ciudad accesible y sostenible para todos.

Entonces?

No puedo ofrecer fuegos artificiales, que voy a hacer el mayor complejo deportivo de Canarias en la zona de la Refinería? Eso lo ofreció Carlos Alonso (candidato de CC a la reelección en el Cabildo), pero para cuándo, dónde y en qué terrenos. ¿Acaso ya se ha ido la Refinería de Santa Cruz? ¿Cuántos años hay que esperar después para que esos terrenos sean aptos para una edificación? Todo se puede definir en una sola cosa: Son cortinas de humo. Lo que tienen que hacer es rehabilitar el complejo del Pabellón Municipal de Santa Cruz, que todavía tiene una parte que no se ejecuta y que se desbloqueó en su momento; o que se hagan guarderías infantiles, por ejemplo. Que se prometa lo que pueda ser realizable y lo que la gente demande y desee.

¿Pero propone alguna idea, por ejemplo, en materia de Vivienda? ¿Qué hacer con el alquiler vacacional o el de privados?

Le digo que cuanto más variada es la posibilidad de alquileres, más caros son. Por ejemplo, el alquiler vacacional no ha sido nada positivo para personas con bajo recursos que pretenden acceder a una casa. Son inaccesibles. Luego están las viviendas sociales, en donde dicen los vecinos que el Gobierno de Canarias les han engañado, como en Añaza. Tengo pendiente una reunión con ellos y veremos que nos transmiten. La mayoría se sienten engañados por el Ayuntamiento de Santa Cruz. También está el problema de Los Pocitos, porque el PP, cuyo concejal de Urbanismo estimó que tenía que informar a Costas ya que dijo que no se podía permitir lo que lleva asentado más de 70 años como núcleo. Dos ejemplos. La gente no es tonta. No sigamos engañando.

¿Y en materia económica?

El ayuntamiento no puede ir en contra de los autónomos o las pequeñas empresas. No me importaría que las grandes empresas tuvieran que pagar más, unas empresas que lo único que dan son trabajos mileuristas, algunas otras ni llegan. O los grandes holdings turísticos que explotan a sus empleados fuera de las horas conveniadas sin que reciban prestación salarial de ningún tipo. ¿Por qué no se puede gravar a esta gente, que lo único que hace es enriquecerse por lo que generan los canarios?

¿Y qué espera que ocurra después del día 26?

Pues me gustaría tener el acta de concejal con alguno de los miembros de mi excelente lista electoral, pero lo que pienso es que al final es el ciudadano el que tiene la decisión de votar y elegir quién es el que debe gobernar y aceptaré lo que decidan sin ningún tipo de reparo.

Y ahí entra la política de pactos.

Me he pronunciado en varias ocasiones. Este gobierno hay que cambiarlo.

¿Entonces descarta gobernar con CC?

Si CC se define como un partido nacionalista y progresista, no tendría ningún problema. No obstante para mí, CC, es el partido de la derecha canaria y de los empresarios canarios y de los que no lo son.

Si consigue algún acta se integraría en el bloque de izquierdas.

Pactaría con los progresistas que salieran en el ayuntamiento, por supuesto. E igual me sentiría mucho más cómodo en la oposición.

¿En la oposición? Fuera del gobierno no se puede ayudar directamente al ciudadano.

Pero se pueden consignar los acuerdos que pueden ser beneficiosos para las personas y ahí sí estaría. De todas maneras, estando en la oposición también se pueden reivindicar cosas, tal y como hice cuando estaba en el propio Gobierno municipal.

Finalmente, ¿me puede hacer su quiniela particular sobre el resultado de las elecciones?

No quiero hacerlas. En todo caso, mi quiniela es la que se determine después del domingo.