Vox anima a rechazar la movilidad de Las Palmas en una manifestación

El candidato de Vox a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez, ha criticado este lunes las actuaciones del Ayuntamiento en materia de movilidad, que tacha de "disparatadas", y ha animado a protestar contra ellas en una manifestación convocada este jueves.

Una protesta destinada a expresar el rechazo al "abundante afloramiento de zonas azules por toda la ciudad", a los últimos carriles bici y al proyecto de la MetroGuagua, según destaca en un comunicado.

En él acusa de la situación que critica al actual gobierno tripartito de la ciudad, formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias, pero también a medidas que promovió "anteriormente el PP", afirmando que tanto uno como otro "han actuado de espaldas a la población y no han tenido en cuenta las opiniones y sensibilidades de la mayoría de vecinos y trabajadores".

Puesto que, a resultas de sus decisiones -sostiene-, "muchos ciudadanos no tienen donde aparcar el coche para trabajar, muchas familias no pueden dejar a sus hijos en los colegios cada mañana y muchas personas no tienen recursos suficientes para pagar diariamente por aparcar en las zonas azules".

Un sistema este que en la capital isleña "no garantiza la rotación de vehículos en zonas residenciales y se ha convertido en una herramienta recaudatoria", afirma.

Y añade que, "además, los últimos carriles bici son de carácter electoralista y no sólo no mejoran la movilidad, sino que la restringen gravemente", al tiempo que insiste en sus críticas a la MetroGuagua, que califica de "proyecto multimillonario que no aporta nada nuevo con respecto a lo que hacían otras líneas de guaguas ya existentes".

Todas esas razones justifican el apoyo de Vox a la referida manifestación, que han convocado para el jueves 23 de mayo por la tarde en la calle Mayor de Triana distintas asociaciones de vecinos, colectivos sociales y organizaciones profesionales, según expone su candidato a alcalde.