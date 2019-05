"La Laguna ha desperdiciado los últimos cuatro años"

Manolo Gómez se presenta a las elecciones de municipales con el objetivo de lograr "unificar los impuestos indirectos a los comercios", "descentralizar los servicios municipales" y "aprobar los planes de eliminación de barreras en el entorno urbano", entre otros aspectos. En todo ello, afirma el candidato del Partido Popular (PP), la mujer cuenta con un papel destacado porque "creemos en la igualdad de oportunidades".

¿Cuáles son las principales propuestas del PP en La Laguna de cara a las elecciones?

Como bien dice nuestro lema de campaña, lo importante no es la política, son los ciudadanos. Así que independientemente de las propuestas que queremos desarrollar, nos vamos a centrar en las personas. No queremos hablar de la política pura y dura, que además en los últimos años tiene un sentido muy negativo, sino que queremos participar con el ciudadano en el bienestar de la gente. Una de nuestras ideas fundamentales es trabajar con el liderazgo de la mujer. Es imprescindible aprovechar la capacidad femenina, no solo a nivel individual sino también en las instituciones. En sentido, creemos más en la igualdad de oportunidad que en la igualdad de género.

¿Cual será la primera medida que ponga en marcha si sale elegido alcalde?

Pondremos en marcha un servicio de atención de urgencia social las 24 horas del día y actuaremos en todo lo que concierne al bienestar social de los vecinos. Apostaremos también por la transversalidad de las concejalías porque queremos optimizar los recursos del Ayuntamiento con un área que concentre todos los contratos y suministros. En la actualidad existen muchos proyectos y actividades que se celebran al mismo tiempo y eso implica que hay que llegar a acuerdos importantes con los proveedores. Nosotros queremos que el Ayuntamiento sea un buen intermediario y que respaldemos a los funcionarios en esta labor. Por supuesto, también queremos impulsar la creación de empleo a través de las empresas de La Laguna.

Dado su importante currículum, ¿estará también presente el deporte en su propuesta para el municipio?

Queremos desarrollar un nuevo plan municipal de deportes, no solo para el deporte federado sino también para el aficionado. Uno de los aspectos más importantes es poner en práctica el módulo de atletismo que está parado desde hace 12 años y también nos comprometemos a incrementar en un 100% el prepuesto de Deportes en La Laguna. Tenemos que dotar a los clubes y a las instalaciones deportivas de material y ofrecer igualdad de condiciones en horarios y usos en las instalaciones del municipio. También apostaremos por la formación de monitores y crearemos una bolsa de trabajo para su futuro.

¿Con qué partidos estaría dispuesto a pactar llegado el momento?

Nosotros estamos pidiendo la confianza de la gente. Somos gente nueva en política y nos gustaría contar con todo el respaldo posible, pero no descartamos pactar con ninguna fuerza. No vamos a decir que nos vamos a mover en un centro derecha o en un franja en concreto porque nosotros estamos dispuestos a dialogar con cualquier fuerza política que respete nuestra propuesta para La Laguna.

Se ha acusado al PP de La Laguna este mandato de ser la muleta de CC en muchas ocasiones. ¿Seguirá el partido en esta línea durante el próximo mandato?

Es evidente que el ciudadano de La Laguna está cansado porque no es el centro de la política. El centro de la política ha sido el pleno durante estos cuatro años. Ahora, nosotros vamos a ofrecer un servicio público y no puede ser que todo esté paralizado. Ahora mismo, el Ayuntamiento es ingobernable y por eso pedimos una gran mayoría. Creo que han sido cuatro años desperdiciados porque no se ha podido trabajar en los grandes proyectos del Ayuntamiento.

¿Qué destacaría de la lista de personas que lo acompaña en su candidatura?

He contado con mucha gente, tanto profesionales como estudiantes, que sobre todo no han venido a lucrarse. Hay gente joven y sin experiencia, y eso creo que es algo positivo. Ante todo, es gente profesional y que tiene ganas de dedicar su tiempo al Ayuntamiento de La Laguna y a los ciudadanos del municipio.