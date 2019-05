"En Europa debe haber una defensa con acento canario"

Luis Padilla (Las Palmas de Gran Canaria, 1960) es número 2 en la lista de Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) en la que se intregra el candidato de Coalición Canaria. El viceconsejero de Acción Exterior concurre por primera vez al Parlamento Europeo con ganas de "defender a Canarias".

Va el segundo en la lista de Coalición por una Europa Solidaria. ¿Cuáles son las líneas comunes entre los partidos que la conforman?

Son unas líneas muy generales porque se han armonizado a nivel de Europa, del Partido Demócrata Europeo. Son tres líneas: La primera es reforzar la democracia, que haya más facilidad para la participación ciudadana o, por ejemplo, que se reduzcan las posibilidades de veto en determinadas políticas; La segunda gran línea es la apuesta por el crecimiento económico sostenible y compartido. Es decir, dar prioridad a las políticas de cohesión, de convergencia. La política de cohesión es fundamental para disminuir las diferencias entre países del norte y del sur pero también entre regiones. Es una apuesta por la clase media. También es prioridad el cambio climático y la preservación del medio ambiente porque Canarias y las otras Regiones Ultraperiféricas representamos el 80% de la biodiversidad del continente. El tercer pilar es luchar por una Europa más unida a nivel internacional, más potente y más poderosa que tenga la capacidad para representantar a todos su estados miembros.

Coalición Canaria duplicó sus resultados en las elecciones generales ¿cree que ocurrirá lo mismo en las europeas?

Yo confío plenamente en que así será. Percibo que hay ganas de que la misma defensa que se ha hecho de las Islas en Madrid, se haga en Bruselas, con acento canario. En política a lo mejor soy el más novel pero los otros miembros de la plataforma están absolutamente convencidos de que tendremos dos escaños. A mí me encantaría, yo estoy ilusionado y tengo la formación, la experiencia y muchas ganas de defender los intereses de Canarias en un nuevo escenario.

Por primera vez los canarios votan el mismo día en cinco urnas ¿esto favorecerá a la participación de las elecciones a la Eurocámara?

Espero que sí. Europa ha tenido un papel importante en el desarrollo de Canarias y creo que todo el mundo es consciente de ello. No sólo los sectores que reciben apoyo directo cómo el agrícola, el pesquero, el comercial o el turístico. Creo que la ciudadanía también percibe Europa como un espacio de paz y libertad. Espero que los canarios voten masivamente porque nos interesa tener una Europa fuerte que tenga en cuenta las singularidades del Archipiélago y las refuerce. Además hay que poner en valor todas las oportunidades que las Islas ofrecen a Europa.

¿Es importante que los canarios voten a un partido nacionalista?

Creo que la mejor opción es votar a Coalición Canaria porque tenemos un conocimiento profundo de la realidad. En mi caso en el sector de la pesca, el turismo, las relaciones exteriores o las finanzas. Tenemos un conocimiento profundo de nuestras singularidades y queremos llevar nuestra voz allí. Que se conozca nuestra realidad y se oiga alto y claro y con acento canario. De la misma forma que se ha defendido en Madrid la financiación autonómica o el Régimen Económico y Fiscal.

Ha confesado ser el único partido canario con opciones a la Eurocámara ¿considera que el resto no conseguirá escaños?

Como partido nacionalista canario, somos los que tenemos más opciones, eso lo veo clarísimo. Los candidatos canarios de los partidos nacionales, los partidos grandes, también, pero están en posiciones muy alejadas. Pero ya veremos cómo reacciona el electorado. Ojalá podamos ser nosotros y ojalá haya más eurodiputados canarios. Pero la mejor opción es Coalición Canaria.

La resolución del brexit sigue en el aire y Reino Unido finalmente participará en las elecciones ¿cuál será el desenlace?

Yo prefiero siempre ser optimista y desde hace meses he pensado que la mejor opción es que haya un nuevo referéndum. No sé lo que pasará porque no soy británico, pero en cualquier caso mi deseo es que no se produzca el brexit. Sería muy negativo para Inglaterra, para Irlanda, pero también para Europa. Los jóvenes no van a entender cómo el país perdió la oportunidad de disfrutar de un espacio común, de movilidad, de trabajo, de opciones, para pasar a convertirse en un actor más pequeño en el contexto internacional. La situación es complicada pero ahora hay algo más de tiempo para llegar a un acuerdo y ojalá termine con la convocatoria de un nuevo referéndum.

Según las encuestas los populismos podrían adquirir más fuerza en la Eurocámara, ¿cree que se cumplirá?

Los populismos plantean siempre soluciones muy simples a temas complejos. Somos muchos países, 28 en la Unión Europea, 19 en el euro, y lo que sí creo es que hay una mayor confianza en las instituciones europeas que en los propios gobiernos de los Estados miembros. La cifra más alta que he visto es que podrían alcanzar el 25% de los votos. Estos movimientos dicen muchas cosas que a lo mejor queremos oír, soluciones simples, pero no son soluciones viables. Espero que esas cifras no se reflejen, que sean menores y que realmente todos los europeos, españoles y canarios, vean que la construcción europea es una de las construcciones de mayor éxito de la historia.

¿Por qué en algunos países europeos los partidos como Vox triunfan y en España no?

España es uno de los países que cree más en Europa, más europeísta. Yo creo que estos movimientos también son consecuencia de la crisis económica de la que nos estamos recuperando. La Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo para volver a conquistar a los ciudadanos y poner un acento más fuerte en las políticas sociales. Más empleo y más educación para ser competitivos en el mundo y poder dar más servicio.

¿Cuáles son los retos de la próxima legislatura?

Además de los temas de seguridad, los temas de cambio climático y los de migraciones, los grandes retos a nivel global son los relacionados con demografía. Tenemos que apoyar a los jóvenes a que tengan hijos, apoyar a las familias. Y otro importante es reforzar todas las políticas que vayan en la línea de reducir las desigualdades. Necesitamos hacer cambios en muchos aspectos como la política fiscal, no se entiende que las empresas no paguen donde tienen los beneficios.

¿Europa continuará unida en el futuro?

Yo creo que en el futuro se va a continuar en la construcción de una Europa más fuerte. Creo en un escenario que refuerce la unidad económica, que refuerce políticas comunes fuertes, que se avance más en la unión monetaria. Que tengamos una política única fuerte respetando las singularidades, pero que haya una voz única en el mundo. Necesitamos tener un actor internacional de primer nivel de cara al exterior y de cara al interior, defendiendo los intereses de los ciudadanos europeos.