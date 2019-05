CC denuncia la manipulación del proyecto de la playa de San Marcos

El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Icod de los Vinos, Francis González, denuncia "la manipulación del proyecto de regeneración de la playa de San Marcos por parte del alcalde, José Ramón León (SI), que ha divulgado un vídeo propagandístico, pero con aspecto institucional, plagado de falsedades sobre el único proyecto técnico existente para recuperar la playa".

"No es verdad que el Gobierno de Canarias haya ocultado el proyecto, pero el gobierno de León sí trata de mostrar algo inacabado como si fuera definitivo para manipular a la población", lamenta.

A su juicio, el gobierno local "oculta a la población que el talud para evitar las reflexiones no será una escollera como la que muestran en el vídeo, sino un espacio transitable, con accesos al mar, que se puede desmontar".

González insiste en que el gobierno municipal "quería colocar arena de machaqueo en la playa antes de las elecciones y por eso rechazan con mentiras el único proyecto que existe actualmente".

El exalcalde y candidato de CC subraya que este proyecto "aún debe discutirse con los vecinos. Aquí nadie va a llegar mañana a ejecutar esa obra sin consultar a los icodenses. Antes habrá un proceso de participación real y transparente y, tal y como he repetido en varias ocasiones, una consulta popular para que los vecinos de Icod decidan si quieren que se ejecute o no. Ese es mi compromiso y está en mi programa electoral. Pero con la información real, no con escolleras de dibujos animados que crecen en altura y longitud, o que no muestran el proyecto finalizado, como ocurre con el vídeo electoralista del ayuntamiento".

"Si después de finalizarlo y de explicarlo tal y como es, los vecinos deciden que no quieren ese proyecto para la playa, no se ejecutará", asegura González.

"Todos sabemos que el refugio pesquero es el gran problema de la playa, pero para trasladar el refugio a Monís hay que buscar soluciones fundamentadas técnicamente. Y aunque ya se trabaja en eso, no será algo que se pueda hacer realidad a corto plazo", advierte González.

El PSOE de Icod de los Vinos, que formó parte del grupo de gobierno liderado por León (SI), se ha desmarcado de los últimos pronunciamientos del consistorio sobre playa de San Marcos.

El Gobierno canario apoya la consulta a los vecinos

El viceconsejero de Turismo del Gobierno canario, Cristóbal de la Rosa, defiende la transparencia del proceso de la playa de San Marcos: "Siempre hemos facilitado la información disponible al gobierno de Icod; les explicamos que una vez que el trabajo de los técnicos concluyese, celebraríamos todas las reuniones necesarias con los ediles y con los vecinos, que son los principales interesados". De la Rosa explica que "el proyecto de Gesplan busca una solución para regenerar la playa desde el punto de vista técnico y según los estudios disponibles". A su juicio, "hay que dejar trabajar a los técnicos". De la Rosa "reitera el compromiso del Gobierno de Canarias de poner en marcha un proceso de participación ciudadana real y transparente", y añade que el consistorio podrá someter el proyecto de la playa a una consulta popular, "ya que la opinión de la ciudadanía de Icod de los Vinos es prioritaria".