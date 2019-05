Bermúdez pide apoyo para afrontar el mandato de la "consolidación"

"Lo mejor está por venir". Así concluyó anoche el actual alcalde de Santa Cruz y candidato de CC a la reelección, José Manuel Bermúdez, la presentación tanto del programa electoral para las próximas elecciones municipales como del equipo con el que aspira a revalidar la Alcaldía para afrontar un mandato que será el de la "consolidación".

En un acto celebrado en el Cine Víctor, lleno al completo, Bermúdez contó con el apoyo del presidente canario, Fernando Clavijo; su homólogo del Cabildo, Carlos Alonso; la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y la diputada nacional Ana Oramas. Entre el público estaba también el exalcalde y líder de ATI Manuel Hermoso, al que hicieron constantes referencias.

El candidato presumió de la gestión realizada durante los últimos ocho años en los que ha estado al frente del Consistorio de la capital, en un primer ciclo de "contención", con una emergencia social y financiera, y en un segundo, que acaba ahora, de "recuperación", con cero deuda en las arcas municipales tras llegar a tener 143 millones.

Sin nombrarlo, el alcalde hizo un guiño al PP, partido con el que ha formado gobierno durante los últimos cuatro años y que ha contribuido a que el consistorio haya tenido "estabilidad".

"Necesitamos un gobierno fuerte; que el ayuntamiento sea noticia por lo que hace bien o menos bien, pero no por que los políticos se den la puñalada", afirmó. "La estabilidad ha sido fundamental", reconoció el candidato.

Frente a ello contrapuso la idea de que pueda gobernar la suma de "rojo más morado", en alusión al PSOE y a Podemos, formaciones que, a su juicio, "preparan el asalto al gobierno de Santa Cruz".

"Los adversarios políticos me tienen ganas; van a por mí", aseguró José Manuel Bermúdez, quien se aferró a su "equipazo" y a su pasión por Santa Cruz -"es mi vida hoy", dijo- no solo para ganar las próximas elecciones, sino para, incluso, "arrasar".

En esta línea se manifestó también Fernando Clavijo, candidato también a la reelección. "El único proyecto de otras fuerzas es echarnos, echar a Bermúdez porque sí. Y no hay otra opción en Santa Cruz que Bermúdez o Podemos", advirtió el presidente canario. "Esta capital no se merece una jaula de grillos", remarcó.

Clavijo se refirió a su compañero de partido como un "alcalde serio y preocupado por los vecinos", que no duda en echar un pulso a los bancos "y ganarlo".

También destacó el trabajo "enorme" que ha hecho José Manuel Bermúdez en los últimos ocho años Carlos Alonso, presidente insular y candidato de CC a la reelección. "No solo ha cambiado el lema -en alusión a Santa Cruz, el corazón de Tenerife-, sino que lo ha hecho latir", dijo. "Y a ello hemos contribuido también desde la Corporación insular", añadió.

Rosa Dávila, consejera de Hacienda y número uno de la lista insular de CC al Parlamento Canario, destacó la "seriedad" y "rigurosidad" de José Manuel Bermúdez con el dinero "de todos". "Ha conseguido activar la economía de la capital", destacó Dávila, quien también valoró los positivos datos del paro en la capital frente a los de Las Palmas y Telde.

Para el final había quedado la "guerrera guanche" del Congreso, tal y como la definió el propio alcalde. Ana Oramas, reelegida recientemente como diputada nacional de CC, hizo poco caso al guion que le habían establecido -y así lo reconoció- y se mostró especialmente beligerante con los "podemitas" y con el PSOE.

"Para soñar a largo plazo no podemos tener a los del no a todo en el ayuntamiento. No necesitamos políticas fratricidas", recalcó Oramas, quien advirtió de que en Santa Cruz no gobernaría Patricia Hernández -candidata del PSOE-, sino "Podemos con algunos rehenes socialistas". "No podemos permitir a los políticos podemitas", aclaró.

Más en clave nacional, la diputada canaria aseguró que los votos de CC no harán presidente a Pedro Sánchez con Podemos, Bildu y otras fuerzas, y jugó con el "hasta pronto" que el propio Sánchez había comentado horas antes en su visita a Ofra, en referencia a CC: "Hasta la semana que viene, que empezarán a llamar por teléfono", ironizó.

Programa con cuatro ejes

José Manuel Bermúdez basará su programa electoral en cuatro grandes ejes, de los que anoche avanzó varias propuestas. El Santa Cruz Social y Comprometido, el primer gran bloque, contempla, por ejemplo, la creación de 1.000 viviendas sociales, un cheque guardería para las familias más vulnerables, la ampliación de la ayuda a domicilio, proteger el Carnaval, mejorar las instalaciones deportivas y una casa de la juventud en cada distrito. El segundo eje, Santa Cruz Diversa y Popular, contempla una inversión de 50 millones de euros para los barrios cada año, 1.000 nuevas plazas de aparcamiento, la rehabilitación de un millar de viviendas en varios puntos del municipio, nuevos proyectos de pluviales en los que ya se trabaja con el Cabildo y continuar con el techado de instalaciones deportivas. El tercer bloque, por su parte, Santa Cruz emprendora-Santa Cruz capaz, plantea un impulso a la dinamización comercial y a la diversificación del tejido productivos, aspectos con los que se quiere mantener la tendencia económica positiva. El cuarto eje, Santa Cruz Verde y Azul, establece la creación de zonas verdes, diseñar el planeamiento para la futura ciudad que crecerá en los terrenos que hoy ocupa la Refinería y acercar la ciudad al mar.