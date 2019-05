Una pugna entre dos socialismos

Las elecciones de 2015 supusieron para el PSOE la triste constatación de que La Gomera no era su feudo político, sino el de su máximo dirigente en la Isla, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo desde hace casi treinta años y ahora al frente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) después de abandonar la formación. De ocupar cuatro de las seis alcaldías, el Partido Socialista se quedó con solo una -la de Alajeró, en manos de otro eterno, Manuel Ramón Plasencia, regidor durante cerca de veinte años-. Las otras tres -entre ellas la capital insular- corresponden ahora al partido de Curbelo. El descalabro del PSOE se tradujo en una renovación de sus estructuras y ahora afronta la difícil tarea -bien puede hablarse de desafío- de reconquistar poder municipal, aunque ASG tampoco renuncia a arrebatar a sus excompañeros la única plaza que conservan. Al margen de la pugna entre estos dos socialismos se encuentran dos municipios -Valle Gran Rey y Hermigua- gobernados por Coalición Canaria -el primero de ellos de forma casi ininterrumpida durante las últimas décadas-, y que la Agrupación Socialista Gomera también aspira a ganar para afianzar su proyecto político.

La siempre complicada labor de proyectar a las elecciones locales los resultados de las generales se presenta esta vez aún más compleja, puesto que la formación de Curbelo no concurrió al Congreso, facilitando el triunfo de un PSOE que quiere subirse a la ola del sanchismo para mejorar su presencia en la Isla. Eso sí, la candidata de ASG al Senado, Yaiza Castilla, revalidó su escaño en la Cámara Alta con una victoria incontestable, sustentada en más de la mitad de los votos emitidos. Quienes pueden encontrar en los comicios del pasado 28 de abril más motivos para el pesimismo son los representantes del Partido Popular, que ni siquiera en sus mejores momentos en la política nacional han conseguido tener una presencia relevante en las instituciones gomeras. Por el contrario, CC se aferra a su inesperado doblete en los comicios al Congreso para tratar de elevar su peso político en la Isla Colombina.

San Sebastián de La Gomera. La capital de la Isla constituye la plaza más codiciada para las fuerzas políticas gomeras. Actualmente la gobierna en solitario la Agrupación Socialista Gomera. Sin embargo, el mandato no ha estado exento de vaivenes. ASG ganó las elecciones sin mayoría absoluta -seis ediles- y forjó un pacto con Nueva Canarias-Alternativa Democrática Gomera (NC-ADGomera) que duró poco más de un año. La marca del partido de Román Rodríguez en la Isla decidió romper el acuerdo y, desde entonces, el equipo encabezado por el alcalde, Adasat Reyes, se ha mantenido al frente de la corporación pese a su minoría. La pérdida de San Sebastián fue la más sentida por el PSOE en 2015. Su candidato de entonces, Ramón Luis Castilla, había ejercido como alcalde, con interrupciones, desde 1987. Tras la derrota, ocupó brevemente la dirección del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). De seis concejales, el partido pasó a tener tan solo dos. Ahora, los socialistas han puesto al frente de su lista a la diputada regional Ventura del Carmen Rodríguez, que ocupa en el Parlamento autonómico el único escaño de los cuatro correspondientes a la Isla que se le ha escapado a la ASG de Casimiro Curbelo. Por su parte, Coalición Canaria pretende recobrar su hueco en el consistorio, que perdió en 2015 después de haber llegado a ocupar la alcaldía. Además de por los seis concejales de ASG y los dos del PSOE, la corporación capitalina se compone de los tres de NC-ADGomera, uno de Sí Se Puede (SSP) y uno más del PP. En esta ocasión, la candidatura de NC-ADGomera estará liderada por Óscar Ramos, la de SSP por Roberto Padrón y la de los populares por María Concepción Francisco, mientras que CC -ahora ausente de la corporación- presenta a la alcaldía a Teresa Plasencia.

Valle Gran Rey. La estabilidad tampoco ha caracterizado el mandato en el principal núcleo turístico de La Gomera, clave por su capacidad de generar economía. El acuerdo entre CC y ASG se fracturó en septiembre de 2017, cuando el partido de Curbelo retiró su apoyo a los nacionalistas, que desde ese momento gobiernan en solitario. El alcalde, Ángel Piñero, opta a la reelección, pero no en las filas de CC, sino en las de Nueva Canarias, que en la actualidad no dispone de un solo edil. La decisión le ha valido la expulsión de su anterior formación, junto a la del concejal Pedro Dorta, quien lo acompaña en las listas. Valle Gran Rey es una de las localidades que tradicionalmente se le ha resistido al presidente del Cabildo. En 2007, todavía en el PSOE, consiguió que su candidato, Ruymán García, antes en CC, desbancara al histórico alcalde nacionalista Esteban Bethencourt, aunque la aventura no terminó bien: García fue condenado por corrupción. Ahora, Curbelo pone a la cabeza de la candidatura a Borja Barroso. El asalto de ASG al municipio turístico, donde tiene tres ediles, busca descabalgar a CC (4), que presenta como candidato a Cristian Méndez. El PSOE -cuyo cabeza de lista es Christopher Marrero- cuenta con dos puestos en la corporación local, los mismos que SSP -que pone al frente de su candidatura a Domingo Guzmán Correa-, en tanto que el PP, sin representación, presenta a Sixto Javier Gámez.

Alajeró. La resistencia socialista al dominio de Curbelo se limita a la localidad sureña de Alajeró, cuyo alcalde, Manuel Ramón Plasencia, ejerce también como presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Plasencia encabeza un gobierno local que disfruta de una considerable mayoría, seis concejales, frente a unos PP, ASG y CC que cuentan con un edil cada uno. Esta condición de única plaza controlada por el PSOE la convierte en objetivo prioritario de la Agrupación Socialista Gomera -con Héctor Manuel Cabrera como candidato-, aunque el 56% de los votos destinados a Plasencia en los últimos comicios dan testimonio de la gran fortaleza que tiene en el municipio. Por el resto de formaciones optan a la alcaldía Carmen Delia García (PP) y Carlos Ramón Santos (CC).

Hermigua. La única candidatura que obtuvo la mayoría en 2015 y no pudo gobernar fue la comandada por Solveida Clemente en Hermigua. La exalcaldesa -cuando militaba en el Centro Canario Nacionalista (CCN)- consiguió cuatro concejales al frente de la lista de NC-ADGomera, pero la alianza de CC (dos ediles, entre ellos el actual alcalde, Pedro Negrín), ASG (otros dos) y el PSOE (uno) le impidió revalidar como regidora. Ahora intentará recuperar el bastón de mando solo bajo las siglas de Alternativa Democrática Gomera. NC, por su parte, presenta como candidato a Jacob Piñero. El cabeza de lista de ASG es Yordan Piñero, el del PSOE Juan Ramón Pérez y el de CC José Ramón Mora. Por el PP, sin representación actualmente, concurre José Antonio Burunat.

Vallehermoso. Otro feudo socialista que ha caído en manos de ASG es el municipio del centro de la Isla. El partido de Curbelo dispone de seis de los once puestos de la corporación, con el alcalde, Emiliano Coello, a la cabeza. Lo más llamativo es que el 26-M no se presentan PSOE, PP, CC ni NC, pero sí la Agrupación de Electores de Vallerhemoso (AVH) que, con personas procedentes de distintas fuerzas políticas y con Ricardo Fidel Pérez como candidato a la alcaldía, intentará hacer frente a la formación del presidente del Cabildo. También concurre SSP, cuya lista la lidera Alejandro García.

Agulo. El bombón de La Gomera es una de las cuatro plazas tradicionalmente socialistas que cayeron en manos de ASG hace cuatro años. El partido de Curbelo gobierna en Agulo con mucha comodidad. Tiene seis concejales, entre ellos la alcaldesa Rosa Chinea, que intentará revalidar el cargo, frente a dos del PSOE y uno de CC. A las elecciones de este 26 de mayo concurren las mismas fuerzas que a las de 2015, las tres citadas más el Partido Popular, que, con María del Carmen García como candidata a la alcaldía, intentará alcanzar la representación que entonces no logró. Las listas del PSOE y Coalición Canaria las encabezan, respectivamente, José Ángel Febles y Yasmina García.