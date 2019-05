Bermúdez apuesta por rehabilitar 3.000 viviendas y crear 'parking'

Debatir con los vecinos y no con los políticos

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, manifestó que "me interesa más debatir con los vecinos que con los políticos", rechazando las "ocurrencias" de otros candidatos y poniendo en valor su trabajo en los años de mandato. La candidata del PSOE a la Alcaldía se sintió aludida y no tardó en responder a las manifestaciones, acusando al alcalde de usar de escudo a los vecinos para no debatir ni confrontar propuestas. Sobre ello aseguró que Bermúdez se esconde ante su nefasta gestión.

La plaza Magallanes del barrio de La Victoria acogió ayer la presentación del tercer eje del programa de gobierno del alcalde de Santa Cruz y candidato de CC a la reelección, José Manuel Bermúdez, el denominado Santa Cruz Diversa y Popular, una cita en la que adelantó que, si es elegido, acometerá "la rehabilitación de 3.000 viviendas de protección oficial", en zonas de Camino del Hierro, Juan XXIII, César Casariego, Chimisay, La Salud, La Victoria, Miramar, García Escámez, Cepsa, Ofra y Los Gladiolos, entre otros muchos.

Esta importante iniciativa irá acompañada, además, con el desarrollo de "un plan para dotar a los barrios de aparcamientos públicos y gratuitos" que se podrán crear en solares municipales que sean susceptibles de ser asfaltados para adecuarlos, como son dos de ellos en Cabo Llanos, uno al lado de la ermita de Regla y otro entre las dos Torres, o en la propia playa de Las Teresitas, del que dijo que "mientras sea alcalde serán gratuitos".

En cualquier caso, "las actuaciones estarán amparadas por la nueva Ley del Suelo".

Lo que sí confirmó es que dos aparcamientos sí serán de pago: el previsto en la cabecera de la calle La Noria y otro en las canchas del actual cuartel de Almeyda, opción que se está negociando con el Ministerio de Defensa, dijo.

Así lo anunció ayer el regidor como parte de un listado con 50 propuestas incluidas en el tercer eje de su programa de Gobierno dedicado a las infraestructuras de los barrios y pueblos.

José Manuel Bermúdez apuntó que solo para los cuatro años del próximo mandato y a través del Plan de Barrios tiene prevista una inversión de 200 millones para "adecuar y modernizar las infraestructuras de los barrios y pueblos del municipio, sus plazas, parques, rincones y viario", entre otras cuestiones.

Entre las propuestas más importantes, al margen de las relatadas, prevé la construcción de dos centros cívicos, "uno de ellos en el Distrito Suroeste y otro en Chimisay"; la culminación de centros deportivos cubiertos, "fundamentalmente piscinas", en puntos como en Tíncer, Cuesta Piedra, Cuchillitos de Tristán y El Toscal, incluyendo la manzana del pabellón Quico Cabrera.

A estos proyectos Bermúdez le sumó los que ya se están desarrollando, como el techado de colegios públicos, "cinco por año"; la culminación del programa de parques infantiles; la apertura de escuelas infantiles; o la mejora de parques y plazas en todos los barrios del municipio, entre otras iniciativas.

Otra de las apuestas fuertes será la conversión de carreteras insulares en calles de competencia local, como la carretera Santa Cruz-Laguna, El Sobradillo y El Tablero. Por último, el alcalde puso en valor el nuevo servicio de limpieza, que en cuanto deje de estar judicializado supondrá la inclusión de más medios materiales y humanos para afrontar la limpieza diaria de la ciudad, apuntó.