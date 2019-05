Rajoy se pasea por sorpresa por Triana antes de acudir a la presentación de Pepa Luzardo

El expresidente del Gobierno de España y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sorprendido en la tarde de este martes a los viandantes que caminaban por la Calle Mayor de Triana de Las Palmas de Gran Canaria con un recorrido por la zona comercial en el que se ha hecho numerosas fotografías con los ciudadanos que se lo solicitaban.

Durante un tranquilo paseo por la calle comercial junto al presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia de las islas, Asier Antona; y los candidatos por la isla de Gran Canaria en las próximas elecciones, antes de participar en la presentación de la candidatura de Pepa Luzardo como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rajoy no ha dejado de hacerse selfies y de saludar a los transeúntes.

De esta manera, el expresidente recibió el apoyo de los compradores de todas las edades, que, además de pedirte una fotografía, le decían frases como "es usted un caballero" o "qué alegría verle".

Por su parte, Rajoy se ha sacado varias fotografías con un grupo de media docena chicas adolescentes que le acompañaron durante gran parte del recorrido.

Asimismo, al pasar por un puesto de la ONCE, la vendedora espetó a al expresidente: "llévese el premio de la ONCE", a lo que Rajoy respondió entre risas: "No tengo dinero".

Finalmente, el expresidente terminó el recorrido en la plaza trasera de la Catedral de Santa Ana, donde cientos de personas esperaban para la presentación de la candidatura de Pepa Luzardo.