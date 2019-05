Martín promete resolver las colas y los déficits sanitarios en 4 años

En un escenario que el PSOE ha convertido casi en una sede insular (el Hotel Escuela de Santa Cruz), los socialistas tinerfeños presentaron ayer su plancha al Cabildo con ansias de victoria y con un candidato, Pedro Martín, muy ambicioso, convencido y que dice que resolverá los problemas de colas, sanitarios, de vivienda, sector primario, dependencia y otros en solo un mandato, tras 32 años de ATI-CC. Para ello, y como avisó antes Patricia Hernández, el aún alcalde de Guía de Isora (donde vuelve a aspirar) pide al partido que se vuelque en campaña y al tinerfeño que vote en masa para cambiar el deambular de Tenerife y, en línea con el diputado Héctor Gómez, acabar con el poder de los que "piensan que los cargos les pertenecen".

Con traductora de signos y en un salón principal abarrotado, Martín dijo estar convencido de ganar por "la necesidad de transformar la isla" desde un proyecto integral que no olvide a ninguna comarca. El acto se abrió con actuaciones musicales y un homenaje visual y sonoro a Rubalcaba que hizo que los presentes se levantaran, aplaudieran sin cesar y, algunos, levantaran el puño. Luego, se presentó a los integrantes de la lista y, tras un vídeo sobre su trayectoria, remató Martín con el fin de llevar a Tenerife sus logros en Guía y "no retrasar más la solución a los problemas" frente a una CC que "no entiende las Islas" y que se abonó al "aldeanismo. No venimos a ser muleta de nadie, sino a ganar y mandar a CC a la oposición", dijo.

Antes, Hernández, Gómez, Nira Fierro (quien anunció que Pedro Sánchez vendrá este jueves y quien repasó los datos para girar Canarias) y Juan Fernando López Aguilar (con una pasión e intensidad sonora que incluso sorprendió y recordó al de 2007) insistieron en que las Islas, Tenerife y los municipios tienen una gran oportunidad para cambiar la senda en muchos casos o reforzar la gestión del PSOE. Aguilar, que vuelve a aspirar al Parlamento europeo, no solo se mostró convencido de ganar en las 5 urnas, sino que remarcó la necesidad de repetir la victoria del 28A y hacerlo, a su vez, en la UE (donde los socialistas no son primera fuerza desde 1994) para "recuperar las políticas progresistas y que paguen más los que más tienen". Además, resaltó que se debe afrontar el reto humanitario de la inmigración y el cambio climático, aparte de insistir en acabar con una política "carnavalesca y abochornante" de CC, a los que presenta como "caniches cuando gobierna el PP en Madrid".