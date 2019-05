Luzardo (PP) promete una bajada del IBI en Las Palmas y revisar la 'chapuza' del carril bici

La candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha prometido este martes durante su mitin oficial de presentación que bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la capital y que revisará la "chapuza" del carril bici del tripartito que gobierna en estos momentos el Consistorio.

"Porque el debate no es carriles bici sí o no, sino si se hace con una chapuza o no", aseveró Luzardo antes de dar a conocer la lista completa del PP al Ayuntamiento, entre quienes destacan como número dos Ángel Sabroso y de tres Rosa Viera.

Ataviada con una chaqueta verde, Luzardo agradeció al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy su presencia hoy en la ciudad, elogió su alto "sentido del deber" y defendió que siempre ha sido un "político de valores y principios".

"Por eso no ventiló los grandes problemas de España en dos minutos. Gracias Mariano por defender con firmeza la unidad de España y el Estado de Derecho", incidió.

Ciudad limpia y verde

Así, Luzardo propuso una mejora de la movilidad, una "ciudad limpia, verde y de nuevo con flores en su plazas y jardines", así como resolver tanto el "enlace de Torre Las Palmas" como otros tantos problemas de barrios o el acceso a la Universidad.

"Y sí, replantear para mejorar la metroguagua, y sí a revisar la chapuza de los carriles bici. Lo primero que haré será cambiarlo pero consensuándolo con los vecinos y los empresarios. No es carriles sí o no, sino chapuzas sí o no", sentenció.

Mayores

Además, dijo que exigirá al Cabildo de Gran Canaria las "residencias que sean necesarias". También avanzó que pondrá "suelo a disposición de vivienda pública", no como ese "tripartito de izquierdas que en Tamaraceite ha cambiado las vivienda por el uso comercial".

"Conozco la ciudad como la palma de mi mano y la quiero. Quiero una ciudad donde los mayores puedan vivir y los jóvenes tengan futuro", remarcó, tras poner en valor el apoyo de su número dos, Ángel Sabroso.