Nuevo 'viral' político, la candidata a la alcaldía de Las Palmas salta en parapente

Nardy Barrios inició hoy su campaña para las elecciones municipales del próximo 26-M saltando por los aires, literalmente. Un reto que consiguió saldar de manera satisfactoria a sus 69 años de edad. La candidata de Juntos por Gran Canaria , la suma de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria voló en parapente sobre la bahía de El Confital. A su llegada a la plaza de la Música una batucada y varias decenas de personas la esperaban con una gran pancarta con su nombre.

Un broche de oro para un día que empezó desde muy temprano en la peluquería y terminó con un paseo por Las Canteras; una jornada en la que no faltaron las reuniones con el equipo de campaña, entrevistas en los medios de comunicación y diversos encuentros con los vecinos del distrito de Tamaraceite San Lorenzo Tenoya, entre ellos los residentes de Riscos Negros a los que les trasladaron la parada de guagua en el mes de febrero.

"Esta es una ciudad de altos vuelos", apuntó Nardy minutos antes de despegar desde una explanada cercana a Los Giles a modo de metáfora. No obstante, la candidata de los de Bravo de Laguna y los nacionalistas señaló que su intención era observar la capital grancanaria "desde arriba", pues su objetivo, de lograr la alcaldía, es colocar la ciudad "en lo más alto". "Quiero animarles a superar sus miedos, sus retos", animó al resto de vecinos, no obstante, la aspirante pretendía en un principio retransmitir en directo la escena a través de sus redes sociales, algo que finalmente no pudo hacer por problemas técnicos.

Nardy superó su reto junto a Lionel López Sánchez, un joven de La Isleta. El chico participó hace unas semanas en un concurso de Facebook cuyo premio era realizar una prueba junto a Nardy Barrios. Apenas una hora antes de que la candidata de Juntos por Gran Canaria despegara de Los Giles, esta y su equipo de campaña fueron a recoger al chico y darle la sorpresa: tendría que prepararse para saltar en parapente. "Sabía que era un reto, pero nunca me llegué a esperar algo tan emocionante", señaló entusiasta, con los nervios en el cuerpo minutos antes de saltar a la bahía.