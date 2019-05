El PP tinerfeño apela al "Virgencita, virgencita..."

Junto a los pletóricos colores del reloj de flores del santacrucero parque García Sanabria, el PP tinerfeño intentó en la tarde de ayer dar la impresión de que no se ha marchitado. Al contrario, que, pese al pésimo resultado en las generales en España y, en concreto, en la provincia tinerfeña, donde pasó de 3 a 1 diputado, quiere remontar y, al menos, mantener los escaños al Parlamento canario que obtuvo en 2015, cuando logró también 3 actas. Con un explícito "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy", el presidente insular y candidato por primera vez al Parlamento, Manuel Domínguez, reconoció ayer a El Día que repetir lo que sacaron hace 4 años a la Cámara autonómica por Tenerife sería un balance exitoso tras lo ocurrido el 28A, comicios cuyos resultados le han sorprendido sobremanera.

Pese a las dudas y ambiente depresivo que viven los populares, Domínguez trató de subir la moral al presentar su plancha, que considera la "mejor posible" por combinar juventud, experiencia por parte de algunos integrantes que vienen de la empresa privada y de profesiones liberales, así como con grandes dosis de juventud y trayectoria local en los ayuntamientos.

Para Domínguez, en una corta intervención ante los medios presentes, lo importante en esta campaña será hablar de "sanidad, carreteras, dependencia" y de todos los ámbitos sensibles y de primera necesidad para los canarios y tinerfeños.

La plancha se completa con la actual diputada Luz Reverón, que va de número 2 y que, en principio, tiene asegurada su acta, aunque el resultado del 28A ha originado un creciente nerviosismo que no se lo esperaban, en ningún caso, en el PP tinerfeño. Le siguen en la lista Gustavo González de Vega de 3, María Tamara del Pino Encinoso, Adolfo González Pérez Siverio, Ángel Pablo Montañez Ríos, Antonio Ramón Chinea Brito, Carmen Yanira González González, Luz Marina Socas león, Orlando Padilla Trujillo, Marta del Carmen López Cabrera, Patricia Esmeralda Morera Delgado, Leonor Melián Torres, Antonio Cristian Armas Armas y Yeremy Curbelo Pérez. Como suplentes entran Ana del Cristo Mena León, Celia Martín Casañas y Carlos Alfredo Afonso Martín.

Sorprendido con Los Realejos, el Puerto y CC

Domínguez reconoce que el resultado de las generales le sorprendió, sobre todo, por la pujanza de CC en el norte de Tenerife. No esconde, además, que no se esperaba, para nada, que el PP perdiera en su municipio (Los Realejos) por más de 2.000 votos sobre el PSOE, lo que no ocurría desde 2008, o que los socialistas les doblaran en otra plaza que el PP ha mimado mucho en los últimos años: el Puerto de la Cruz. El presidente es consciente de que en los comicios locales pesa mucho la persona y, por eso, confía en ganar con una mayoría absoluta holgada en su pueblo y mantenerse en el Cabildo porque hay 2 actas más, mientras que duda sobre el Puerto.