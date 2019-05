Díaz presenta un equipo que "ama La Laguna" en un recinto abarrotado

Más de 800 personas se dieron cita en el salón de actos de Sánchez Bacallado, en Guamasa

La Laguna, lo primero, dice uno de los eslóganes de Coalición Canaria (CC) para las elecciones del 26 de mayo en Aguere. Y fue esa misma línea argumental la que empleó el cabeza de lista de esta formación política en el municipio, José Alberto Díaz, para presentar ayer a sus compañeros de candidatura. "Es un equipo lagunero, que ama La Laguna", dijo el hoy alcalde, que también asoció al resto de componentes de la lista las virtudes del "conocimiento del territorio" y el "compromiso".

El salón de actos de Sánchez Bacallado, en Guamasa, fue el escenario elegido para la puesta de largo de la propuesta electoral de los nacionalistas. Más de 800 personas calculaban desde el partido que allí se habían dado cita. O lo que es lo mismo: el recinto abarrotado. La canción Alma lagunera, que presentase en 2010 el conjunto musical Jeremías Martín Group y que descubre la historia de la ciudad, marcó el arranque. La sala en pie, banderitas ondeando... ambiente de mitin. "Es un verdadero placer estar rodeado de tantas caras conocidas, de tanto apoyo", expresó Díaz cuando se puso ante el micrófono. "Tenemos una diputada lagunera, un presidente del Gobierno de Canarias lagunero y un exalcalde como Elfidio Alonso también lagunero", sostuvo sin dejar ese discurso en torno al lagunerismo.

El candidato aseguró que está acompañado de un equipo de "hombres y mujeres que quieren La Laguna" y que "lo van a dar todo por ella", y extendió a continuación un agradecimiento generalizado a la militancia por la "compañía y el trabajo". Por su parte, Antonio Pérez-Godiño, Flora Marrero y Agustín Hernández -los tres ediles del actual grupo de gobierno que no repiten en la nueva candidatura-; el personal de confianza, y su familia fueron destinatarios de un mensaje más personalizado.

"Dicen que quien camina solo camina más rápido, pero quien lo hace acompañado llegará más lejos", reflexionó el líder nacionalista sobre la importancia de hacer equipo. Tras señalar que el proyecto de Coalición se construyó "barrio a barrio, pueblo a pueblo", un audiovisual fue poniendo cara (y unas frases) a cada uno de los integrantes de la candidatura: Candelaria Díaz, Leo Benjumea, María de los Reyes Henríquez, Jonathan Domínguez, Sergio Alonso, Atteneri Falero, Estefanía Díaz... y así hasta el 27, que ocupa María Magdalena Díaz, la viuda del recordado líder ganadero Pedro Molina.

A continuación, José Alberto Díaz enhebró un listado de objetivos que busca para el municipio: modernidad, empleo, atención social, calidad de vida, cuidado de los mayores y la infancia, deporte, sector primario, comercio y turismo... "Queremos seguir siendo el alma de Canarias", remachó al cierre de esa enumeración. "Y este es el equipo que va a seguir liderando esa transformación", prosiguió. No obstante, entiende que para hacer posible esos fines, es necesario contar con el apoyo de otras instituciones. "No avanzaremos si no tenemos un gobierno fuerte en Canarias", dijo, y representó eso pidiendo que subiesen al escenario los responsables del Cabildo de Tenerife y del Ejecutivo autonómico. También acabaron allí, junto al alcalde, los miembros de la lista lagunera y los de otras instituciones, el líder del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García Ramos, de quien resaltó, en ese ambiente con La Laguna como centro argumental, "que también es lagunero".

Aparte de lo anterior, la propuesta de Díaz ofrece "capacidad, experiencia, honestidad, resolución de problemas y la ilusión intacta después de cuatro años muy difíciles en los que se han cumplido los compromisos con las personas", recoge una nota remitida este viernes por Coalición Canaria. "Queremos canalizar ese sentimiento de orgullo lagunero que transmiten los vecinos y vecinas para darle un nuevo impulso decisivo a La Laguna en los próximos cuatro años", agrega.

Como suele ser habitual en estas citas de los nacionalistas, la diputada nacional Ana Oramas realizó una intervención con intensidad. Presentada como "la voz de Madrid", comenzó su alocución celebrando la oportunidad de estar en un acto como el de ayer en unas circunstancias como las actuales, después de los últimas elecciones generales: "Compañeros, amigos, qué emoción estar aquí después de lo que hemos pasado: nos daban por muertos". En adelante, una intervención en la que agradeció el trabajo del partido, que ha permitido, indicó, esos resultados. Dicho eso, cambio de chip. "Vamos a olvidarnos de las generales", continuó Oramas, antes de destacar la importancia de "dar el callo" en los comicios locales y autonómicos que vienen.

Además, lamentó lo que hacen "esos que quieren llevar la política a los ayuntamientos", así como una posible unión entre "los socialistas con los podemitas, con Santiago Pérez...". "Son los del no", agregó, antes de sostener que no querían ni el tranvía, ni la peatonalización del casco histórico lagunero... y que decían que el programa Mujeres a la playa "era para los votitos de Coalición Canaria". Aplausos. "José Alberto es una persona trabajadora, que tiende la mano", resaltó de su compañero de filas, y defendió que "no se habrán hecho grandes obras, pero se ha atendido a la gente en los servicios sociales".

Otras de sus frases: "Tenemos que recuperar el ayuntamiento", "Si quieren política, que se vayan al Parlamento" y "El 26 de mayo no sirve de nada que yo esté en Madrid si tenemos un gobierno mudo en el Archipiélago". "A Canarias se la respeta, y necesitamos un presidente del gobierno fuerte", señaló la diputada, antes de poner de relieve sobre Fernando Clavijo, el candidato a la Presidencia regional, su "humanidad y templanza". "Tenemos a los mejores", apostilló, y expuso después que los candidatos de CC son "gente nuestra, peleona, honrada y trabajadora".

Previamente, en declaraciones a los medios, Fernando Clavijo y Carlos Alonso también habían mostrado su respaldo a la propuesta de Coalición Canaria al consistorio lagunero. "Nos encontramos ahora mismo aquí tres exalcaldes: Elfidio, Ana Oramas y yo, y un pedazo de alcalde que es José Alberto Díaz", aseveró Clavijo, antes de referirse a "un gran equipo que ha estado trabajando y que, a pesar de todas las dificultades, ha ido sacando adelante al municipio, que, en todos los indicadores, sigue dando muestras de liderazgo: en empresas, en calidad de vida...". Y añadió: "Lo que esperamos y deseamos, y estamos convencidos de que así va a ser, es que la ciudadanía respalde ese esfuerzo, esa gestión, esa contribución en positivo que José Alberto y todo su equipo ha llevado a cabo". A su juicio, la nueva lista cuenta con "muchísima calidad" y se caracteriza principalmente por incorporar a personas que "conocen el término municipal y saben lo que necesita".

"Venimos hoy para apoyar un proyecto presente, pero que, sobre todo, cuenta con mucho futuro para La Laguna", expresó el máximo responsable del Cabildo tinerfeño y también candidato a la reelección, Carlos Alonso. "Es una propuesta seria que cuenta con el ciudadano en primer lugar; que busca, por encima de todo, a la persona, al lagunero, y que este tenga oportunidades de empleo y bienestar, y que atienda a los mayores y que siga sintiendo el orgullo de ser lagunero, que es el principal valor que tiene esta ciudad y el que ha construido, con la suma de todos los ciudadanos, el proyecto de Coalición Canaria", apuntó Alonso, que considera que José Alberto Díaz es el "mejor" alcalde que puede tener actualmente Aguere.

La lista, uno por uno

Tras José Alberto Díaz, la candidatura de Coalición Canaria (CC) para las próximas elecciones locales en el municipio de La Laguna está formada por Candelaria Díaz Cazorla (Taco), Leo Benjumea Gámez (La Cuesta), María de los Reyes Henríquez Escuela (Barrio Nuevo), Jonathan Domínguez Roger (La Verdellada y Barrio Nuevo), Sergio Alonso Rodríguez (La Cuesta), Atteneri Falero Alonso (Valle de Guerra), Estefanía Díaz Arias (Tejina), Francisco Hernández Rodríguez (El Coromoto y Camino de La Villa), Carmen Luisa González Delgado (La Cuesta), Óliver Febles Clemente (Taco) y Patricia Rodríguez Negrón (Las Mercedes y Las Montañas).

Tras los anteriores integrantes de la propuesta electoral también están en la lista Cristina Darias Díaz (casco), José Juan Rivero Pérez (La Cuesta), Olga Esther Santos (Taco), Moisés Afonso León (La Verdellada y Barrio Nuevo), María del Cristo Alonso de la Paz (Tejina), Álvaro Sánchez Delgado (casco), María Ana Hormiga Pérez (casco), Ithaisa García Armas (casco), Fernando José Hernández García (San Lázaro), Amparo Rodríguez Méndez (Padre Anchieta), Miriam Delgado Darias (El Ortigal), Carlos Daniel Gutiérrez Salas (Punta del Hidalgo), Carlos Javier López Suárez (Guamasa), Christian Cruz Domínguez (La Cuesta) y María Magdalena Díaz Reyes (San Lázaro).