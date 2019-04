Bermúdez quiere crear un cheque guardería para las familias de Santa Cruz

El regidor chicharrero anuncia que estudiará la habilitación de inmuebles para acoger a indigentes con mascotas

Un cheque guardería para familias con escasos recursos, con el que poder acceder a cualquier centro infantil de la ciudad. Es una de las más de 60 propuestas que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato de Coalición Canaria (CC) a la reelección, José Manuel Bermúdez, ha incluido en el primero de los cuatro ejes que forman su programa electoral 2019-2023, "el dirigido a las personas", el cual presentó este martes, 30 de abril, ante los medios de comunicación, en el Parque Secundino Delgado. Bermúdez estuvo acompañado por los 27 miembros de su lista.

Entre las propuestas del apartado de su programa denominado "Santa Cruz Social y Comprometida", el alcalde y candidato de CC también destacó la construcción en los próximos cuatro años de 100 viviendas que "engrosarán el parque municipal y cubrirán las necesidades de los vecinos, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)". Asimismo, indicó que la capital cederá a la Comunidad Autónoma suelo municipal para la promoción de 1.000 viviendas protegidas.

Por otra parte, el programa social de Bermúdez también incluye el impulso de un Plan de Atención a la Indigencia, con el que se crearán pequeños albergues municipales distribuidos por los cinco distritos. "También estudiaremos la habilitación de inmuebles en condiciones apropiadas para personas sin hogar con animales de compañía, que no quieren separarse de sus perros", añadió el regidor.

Con respecto a la atención a los mayores, el alcalde y candidato a CC anunció el impulso de un "modelo de convivencia con vivienda compartidas como opción alternativa a la residencia para mayores".

En el apartado de las acciones relacionadas con la Cultura, Bermúdez indicó que en el próximo mandato se ejecutarán las obras de rehabilitación del Parque Viera y Clavijo. Asimismo, comentó que el Ayuntamiento de Santa Cruz pedirá al Gobierno de Canarias que le transfiera la Casa de La Cultura, ubicada en el entorno del parque de La Granja, "para poder darle un mejor uso y que la biblioteca pueda abrir durante más horas y más tiempo".

En este primer eje de su programa también se establecen propuestas relacionadas con el deporte, entre las que destacó la ejecución en la ciudad del primer Circuito de Parkour, "para personas que utiizan su cuerpo para superar obstáculos urbanos realizando acrobacias".

El Carnaval también se ha incluido en esta parte del programa electoral, para el que el alcalde y candidato de CC defenderá "medidas de máxima protección" del mismo, como el impulso de una iniciativa legislativa en el Parlamento para que "no existan dudas sobre dónde puede celebrarse nuestra fiesta". "Parece que existen algunas lagunas que pueden poner en peligro los espacios de la capital en los que tradicionalmene se viene llevando a cabo el Carnaval, es decir, desde Méndez Núñez hasta la avenida de Anaga, por lo que se promoverá una Ley para que esta fiesta esté totalmente protegida ante cualquier denuncia", apuntó Bermúdez en relación a las críticas realizadas por una asociación vecinal del centro del municipio, con las que esta recuerda que existe una sentencia en la que se establece la posibilidad del traslado de la fiesta.

"Nosotros defendemos que el Carnaval se siga celebrando donde siempre, añadiéndole en un futuro la zona del Puerto Enlace-Ciudad, cuando la obra esté terminada", manifestó el alcalde. También dijo que se impulsará su declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

Por otro lado, José Manuel Bermúdez aprovechó para señalar que CC en Santa Cruz espera "ganar las elecciones con mayoría absoluta". "Si no es así, y tenemos que pactar, yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, a excepción de Sí se puede, Vox y Podemos, por que no me gustan los extremos. No descartamos posibles pactos con el Partido Socialista, Ciudadanos o Partido Popular", dijo el alcalde y candidato de Coalición Canaria.