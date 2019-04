Somos Icodenses intenta excluir a Francis González de la lista de CC

Somos Icodenses (SI), el partido que lidera el actual alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León, presentó este miércoles una denuncia ante la Junta Electoral en la que solicita la exclusión del candidato Francis González de la lista de Coalición Canaria. La intención de SI es impedir la participación del exalcalde en las elecciones del 26 de mayo.

El representante de la candidatura electoral de Somos Icodenses solicita, en nombre de este partido, la retirada de Francis González de la lista electoral presentada por Coalición Canaria por considerarlo "inelegible" según los artículos 6.3.b y 7.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En el primer artículo se señala que "durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción los presidentes, directores y cargos asimilados de entidades autónomas de competencia territorial limitada, así como los Delegados del Gobierno en las mismas".

Somos Icodenses interpreta que este artículo afectaría a la candidatura de Francis González "por continuar ejerciendo el cargo de director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias".

Francis González acusó ayer a SI de actuar "sin estilo y sin escrúpulos" al pretender que la Junta Electoral le quite de la lista de su partido.

"Dicen que no puedo ser candidato a alcalde. Más bien desearían que no lo fuera. No es nada nuevo, pues han estado poniendo obstáculos, utilizando todo tipo de artimañas, de malas artes, moviendo hilos y que sé yo qué más cosas oscuras", lamentó González.

"Para intentar dejarme fuera de juego citan un precepto de la ley, y no todo el artículo, que en cualquier caso se refiere a que no pueden ser candidatos los directores generales, pero sólo los vinculados a la administración del Gobierno de España", recalcó el exalcalde.

A juicio de González, "nada impide que un director general de un Gobierno autonómico sea candidato a alcalde". Y considera que "la cita del precepto legal que hace SI es, por supuesto, malintencionada y parcial".

El candidato de CC en Icod, que es el mejor situado para ganar las elecciones el 26M, presentó ayer las alegaciones pertinentes para "desmontar este nuevo episodio de ataque personal y de actitudes antidemocráticas".

En sus alegaciones, CC señala que "no se da el supuesto de inelegibilidad denunciado por el representante de Somos Icodenses por cuanto un alto cargo o cargo de libre designación del Gobierno de Canarias es elegible para las elecciones locales". Y recuerda que en el artículo que cita SI en su denuncia "no se menciona a directores generales, secretarios generales o cualquier otro cargo de libre designación de los gobiernos de las Comunidades Autónomas".

Según las alegaciones presentadas ayer por los nacionalistas, "no cabe una interpretación extensiva de una limitación de un derecho fundamental y, en consecuencia, tampoco de las causas de inelegibilidad".

CC añade que cuando la Loreg se refiere a "entidades autónomas de competencia territorial limitada no puede estar refiriéndose a las Comunidades Autónomas, a las que sí cita literalmente en el artículo 154".

La Junta Electoral Central emitió el 9 de abril de 2003 el acuerdo 61/2003 por el que aclara que "no concurre causa de inelegibilidad entre el cargo de concejal y el de director general del Gobierno de una Comunidad Autónoma". CC cita en sus alegaciones otros cinco acuerdos más de la Junta Electoral Central, entre 1987 y 2011, donde se establece que "los altos cargos de las administraciones de las Comunidades Autónomas son elegibles en las elecciones locales".