Arturo Eugenio González: "CC siempre ha sido la candidatura más votada"

Ha liderado gobiernos municipales en solitario, en pacto con el CCN y en coalición con el PSOE. También ha estado en la oposición. Lleva casi 30 años en la política municipal de San Miguel de Abona y transmite ganas. Ejerce como regidor sobre un grupo de concejales que parecen haber crecido a su medida política. No escatima contundencia al manifestarse a la hora de demandar para su pueblo y su comarca, aunque algunos lo acusen de haberse ablandado.

¿Candidato por última vez?

No estoy pensando en si es o no la última vez, sino en culminar proyectos que entiendo trascendentales para San Miguel y que necesitan de nuestro empuje.

¿Dispuesto a cumplir los cuatro años como miembro de la Corporación municipal?

Por supuesto, si no no me presentaría nuevamente con las ganas e ilusión con las que afronto este nuevo proceso electoral y con el gran equipo con el que lo hago. He demostrado en cada ocasión en que me he presentado que lo hago para continuar.

Que la obra en Oroteanda no va como todos esperábamos es algo obvio. ¿Qué excusa le dan?

Se prevén casi 2 años de obras y siempre, cualquier inicio, es complejo. Confiamos en que, una vez solventados los principales escollos medioambientales, esta obra tan importante para la Isla, en general, y para San Miguel, en particular, coja un ritmo más acelerado y que se cumpla su previsión de ejecución.

Le reprochan tibieza ante sus superiores políticos con este asunto y con los temas del sur, en general. ¿Lo es?

No es cuestión de tibieza, sino de mantener una actitud positiva y de confianza en aras de conseguir la ejecución de la obra lo antes posible. Con enfrentamientos no creo que se avance más.

En la política municipal, ¿repetiría pacto con el PSOE?

Preferimos no tener que pactar con nadie y tener la mayoría necesaria para gobernar en solitario, pero sí reconozco que el pacto con el PSOE ha funcionado mejor de lo que todos esperábamos.

Lleva usted desde el siglo pasado en el poder municipal. Ejerció de alcalde en varias etapas. ¿Es esta la más compleja?

No es la más compleja, pero sí es verdad que la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones se topa con las nuevas exigencias burocráticas-administrativas. Las actuaciones son más legales, que es lo que procede, pero más lentas. Nos cuesta mucho más satisfacer las demandas de los vecinos

San Miguel parece el municipio con una economía más diversificada. El paro desciende. ¿Qué está haciendo?

Desde el primer momento hemos tenido claro que nuestra prioridad era la de generar empleo en el municipio, dedicando, incluso, una concejalía exclusiva. Los datos avalan la buena gestión que se ha venido realizando y que las medidas adoptadas han dado sus frutos.

La oposición le reprocha sus formas, dictatoriales llegan a decir.

Si por algo nos caracterizamos es por nuestra actitud de cercanía y diálogo. Otra cosa es que la oposición lo quiera hacer ver o entender de otra manera.

Al final, su primo ha tenido que pasar por el aro del PP.

Respeto las decisiones personales de cada uno aunque denoten inestabilidad. A nosotros lo que nos ocupa y nos preocupa es seguir siendo el mejor municipio donde vivir.

¿Qué opinión le merece María José Tacoronte, la concejal del PP durante los últimos tres mandatos?

Ha hecho una oposición positiva y constructiva en aras de defender los intereses del municipio, al igual que el resto de concejales que forman el grupo de gobierno.

¿Cuáles son los tres logros que destacaría de su actual gobierno municipal?

Haber conseguido una situación financiara envidiable, garantizando la economía municipal para los próximos años; el descenso del nivel de desempleo, consiguiendo situarnos en el municipio no turístico con menos paro de la Isla, que se hayan podido iniciar las obras del centro de salud de Las Chafiras y el enlace viario en la zona de Oroteanda, así como la puesta en marcha de los parques urbano y canino de LLano del Camello, el centro cultural de El Frontón, la rehabilitación del Casino y de la Casa de Don Gregorio, en El Roque, y la adecuación del Charco de Archiles, entre otros.

De gobernar, ¿en qué basará la gestión del mandato próximo?

Continuar con el trabajo realizado hasta ahora en políticas sociales y de empleo, seguir mejorando el litoral de San Miguel, poner en marcha las infraestructuras de saneamiento y aguas residuales necesarias, sobre todo para la zona baja, y poner en marcha nuevas infraestructuras educativas, deportivas y culturales.

Está en una zona de la Isla que rezuma progreso por todas partes, pero usted y CC han protagonizado algunos desplantes a la comarca. ¿Por qué?

Siempre he apoyado las iniciativas de la comarca que contribuyan a potenciarla en su conjunto.

Usted ha visto mejores tiempos de CC en la comarca. Esta vez, ¿huele a cambio?

No percibo grandes cambios. Creo que el panorama político no va a cambiar mucho con respecto al actual. En el caso que me toca, Coalición Canaria siempre ha sido la candidatura más respaldada por los votantes del municipio sanmiguelero.

¿Qué San Miguel espera dejar cuando termine su etapa política?

Un San Miguel de Abona que siga siendo el pueblo donde todos los vecinos se sientan satisfechos de vivir en él.