Pese a no tener por el momento aliados suficientes para conformar una mayoría, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y ganador de las elecciones generales, se someterá al debate de investidura si así se lo pide el rey Felipe VI, que es el encargado de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Así lo ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los periodistas desde el Congreso, en las que ha subrayado que como ganador Feijóo tiene la "responsabilidad" de "afrontar una investidura", aunque reconoce la "dificultad numérica" para conformar una mayoría.

El PP insiste en que la conformación de un gobierno de Feijóo es posible a pesar de no contar con suficientes apoyos, pues tras el no del PNV la suma de sus 136 diputados, los 33 de Vox, el escaño de UPN y el sí que buscan en Coalición Canaria son insuficientes para imponerse al bloque liderado por Pedro Sánchez, que por su parte depende de JxCat. Como Feijóo hizo ya durante la noche electoral, Gamarra ha pedido que el PSOE y el presiente del Gobierno en funciones, al que recuerda que ha perdido, no bloqueen un gobierno del PP. La secretaria general del PP ha explicado que su partido no está hablando con diputados "individuales" del PSOE, sino que Sánchez y Feijóo acordaron contactar una vez finalizado el recuento del voto CERA (españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero).

Además, ha destacado que es "importante" que Vox haya comunicado que si Feijóo logra reunir los votos necesarios no bloqueará su investidura. Según el PP solo hay dos alternativas: un gobierno de Feijóo y un bloqueo, que podría tomar la forma bien de una repetición electoral bien de una alianza de Pedro Sánchez con "20 partidos" y que dependería además de un "prófugo de la justicia", el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El PP rechaza que la suma de PSOE (122) con sus socios (31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 de PNV y 1 de BNG), que dependería de la abstención de Junts para sumar más síes, no es un escenario "asumible" porque implicaría que los socialistas pactasen con quienes piden amnistía y un referéndum de autodeterminación.

"Estamos cambiando la capital de España de Madrid a Waterloo", ha denunciado Gamarra en alusión al hipotético pacto del PSOE con JxCat, ante el que advierte que "no se negocia y se pacta un Gobierno con quien quiere la ruptura de España". El PP, que en 2018 y 2019 lideró cuatro gobiernos autonómicos pese a ser segunda fuerza -Andalucía, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Castilla y León- ha vuelto a defender que "quien gana gobierna, no se le impide conformar gobierno".