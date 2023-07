El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este domingo que JxCat "no le debe nada a nadie más que a sus votantes": "Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromiso han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos".

Los siete escaños de JxCat serán decisivos a la hora de decidir Gobierno: la mayoría progresista que hizo presidente a Pedro Sánchez la pasada investidura sumaría 172 escaños, cuatro menos de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha señalado que JxCat puede presentar "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad", lo que explica la "resiliencia" del partido.

Avís a tots els "experts" que sempre saben el que ha de fer @JuntsXCat (i que sempre en malparlen, o menystenen la seva posició): Junts no deu res a ningú més que als seus votants. Tampoc a politòlegs espavilats, ni a tertulians diversos, ni a pseudònims de twitter, ni a… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de julio de 2023

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos ni sus reformas-trampa. Por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha añadido.

Y ha hecho un llamamiento a "seguir defendiendo Cataluña" ante los que quieren "liquidar la lengua, la cultura y la nación".

Turull (JxCat): "No veo la investidura ahora mismo por ninguna parte"

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo".

En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto de fuerzas independentistas, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación".

"La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de JxCat en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación.