PP y PSOE recogen los escaños que Vox y Sumar dejan huérfanos en el Congreso

El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife al obtener 173.222 votos, solo 8.689 más que el Partido Socialista (PSOE), que sumó 164.533. Ambas formaciones aportan tres diputados cada una a la Cámara Baja, un equilibrio que ya se produjo hace cuatro años si bien ayer populares y socialistas aumentaron su representación en un escaño. Se da la circunstancia de que ni Vox (por la derecha) ni Sumar (por la izquierda) tendrán presencia de la provincia Occidental en el Congreso. Los primeros, no concurrieron; los segundos, no lograron los votos necesarios para ello. Este hecho tuvo su reflejo en el resultado electoral.

El bloque de la derecha en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se quedó cojo en estas elecciones ante la falta de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados. Una ausencia que, sin embargo, no le ha restado fuerza y ha sabido aprovechar el Partido Popular. La formación política liderada por Santiago Abascal no pudo concurrir a la Cámara Baja tras el motín protagonizado por sus propios candidatos, que renunciaron sin darle margen al partido para subsanar el error. Por lo que los ciudadanos de la provincia occidental no encontraron en sus colegios electorales papeletas de esta formación. Un hecho que favoreció al Partido Popular, que sale reforzado de esta situación. No solo gana un diputado más que en las anteriores elecciones celebradas en noviembre de 2019, sino que canaliza el voto que, de otra manera, hubiera ido a la formación de ultraderecha, que hace cuatro años obtuvo un escaño por esta provincia. De esta manera, los populares obtienen tres diputados, uno más que en los pasados comicios generales, por lo que recoge el representante que se quedaba huérfano tras la incomparecencia de la extrema derecha. Lo que hace que el PP mejore sus resultados no solo en la provincia, sino en toda Canarias. De esta manera, la desaparición de Vox en Santa Cruz de Tenerife no resta representación al bloque en el arco parlamentario.

El Partido Popular tinerfeño ha estado encabezado en estas elecciones por un candidato hasta ahora desconocido, Juan Antonio Rojas, quien se sentará esta próxima legislatura en el hemiciclo acompañado por los otros dos diputados por la provincia, el palmero Asier Antona y la tinerfeña Laura Lima.

El mejor resultado desde 2011

El partido comandado por Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional ganó las elecciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cosechó ayer 173.222 papeletas en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Una cifra que supone 79.400 votos más que los que logró en noviembre de 2019. Se trata de su segundo mejor resultado electoral en esta circunscripción, solo sobrepasado por el que obtuvo en 2011, cuando el Partido Popular que lideró Mariano Rajoy alcanzó la mayoría absoluta. Se puede decir, que el PP ha sumado apoyos más allá de recoger los votos que en 2019 fueron a parar a Vox y sale todavía más fortalecido. En concreto, los populares han obtenido 26.297 votos más que la suma de los que recibieron los dos partidos hace cuatro años. Por lo que se puede decir que el PP tinerfeño surfea la ola nacional que le ha llevado a tener 136 escaños en el Congreso de los Diputados, 47 más que en la pasada legislatura, de los que uno lo han aportado en esta región.

El PP gana en 34 municipios

El Partido Popular ha ganado, además, en la mayoría de los municipios de la provincia Occidental canaria, muchos de ellos ubicados en Tenerife donde logra vencer en 23 de las 31 localidades. Obtiene la victoria también en Agulo y Valle Gran Rey en La Gomera y en la mitad de los municipios palmeros, además de Valverde y Frontera en El Hierro.

CC repite

El séptimo escaño que estaba en juego en la provincia tinerfeña acabó en manos de Coalición Canaria (CC), que consigue mantener sus resultados respecto a 2019 y suma apoyos. El partido liderado por Fernando Clavijo ha recibido el 16,6% de las papeletas depositadas en las urnas, frente al 16,5% de hace cuatro años. En concreto, sumó 81.391 votos, 5.130 más que entonces. El retorno de Ana Oramas a la política regional después de ser la voz de los nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados desde 2007 no ha hecho mella en los resultados del partido y Cristina Valido logra revalidar el escaño que la formación tenía en Madrid.

La tinerfeña, sin embargo, estará sola esta legislatura en la Cámara Baja. A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años -cuando CC y Nueva Canarias (NC) concurrieron juntos-, la disolución de la coalición en esta ocasión sí que castiga la representación en la provincia de Las Palmas, ya que ninguna de las dos formaciones logra obtener por separado el apoyo suficiente para alcanzar un escaño. Algo que sí hubieran conseguido de ir juntas, ya que Nueva Canarias-Bloque Canarista se quedó a 3.008 votos de arrebatarle un escaño al PP por la provincia Oriental.

Los nacionalistas han revalidado su victoria en los municipios palmeros de Fuencaliente y El Paso, los únicos de los 54 que conforman la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde logran ser la formación más votada, pero dejaron de ser primera fuerza en estas elecciones generales en otros bastiones nacionalistas como en los núcleos tinerfeños de Garachico, La Orotava y El Sauzal.

La izquierda es el PSOE

El Partido Socialista (PSOE) contribuye a la resistencia de su líder nacional, Pedro Sánchez, desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife aportando tres diputados, uno más que hace cuatro años, y 32.015 votos más que los obtenidos en 2019, de forma que alcanza los 158.031 sufragios. El ministro de Turismo en funciones, Héctor Gómez Hernández (Guía de Isora), Alicia Álvarez González (Santa Cruz de Tenerife) y Sergio Matos Castro (Santa Cruz de La Palma) forman parte de los 122 diputados socialistas en el Congreso.

En la provincia Occidental, el PSOE fue la segunda fuerza política más votada (aumentó un 5%), a 8.689 votos por detrás del Partido Popular, aunque igualados a tres escaños (ambas formaciones aumentaron en uno la cifra de sus diputados), si bien el PSOE fue la formación política ganadora en la Comunidad Autónoma en términos globales.

Desde la perspectiva del lado progresista de la política nacional, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro no se mueven y aportan la misma cantidad de diputados que hace cuatro años. Entonces, PSOE y Podemos sumaron tres escaños; esta vez los socialistas acaparan esa cifra mientras los 53.330 votos que recibió Sumar (-11.283) dejan a los sustitutos de Podemos sin el representante que el ala a la izquierda del PSOE alcanzó en 2019. A pesar de que el candidato era el mismo: Alberto Rodríguez.

Gana solo en La Gomera

Aunque con este panorama la izquierda mantuvo el tipo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el mapa es una réplica del que refleja el resultado electoral en todo el país. Solo La Gomera aparece en rojo, reflejando la única isla en la que ganó el PSOE. De azul se tiñen Tenerife, La Palma y El Hierro. Aún así, los votantes del partido que lidera Pedro Sánchez le dieron la victoria en 20 de los 54 municipios que conforman la provincia Occidental: nueve en Tenerife (La Laguna, Fasnia, Arico, Guía de Isora, Buenavista, Los Silos, Puerto de la Cruz y La Matanza), cinco en La Palma (Santa Cruz de La Palma, Puntallana, San Andrés y Sauces y Los Llanos de Aridane), cuatro en La Gomera (San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Vallehermoso y Agulo) y uno en El Hierro (El Pinar).

El Senado

En la Cámara Alta, el bloque de la derecha solo logra obtener un senador por la isla de Tenerife. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide y presidente del Partido Popular en la Isla, se estrenará en el Senado tras mantener los resultados de su formación por la Isla. Obtiene 120.201 votos (al 99,14% del escrutinio) y supera en apoyos, por tanto, al anterior senador popular Antonio Alarcó, que en 2019 recibió 94.195 papeletas. Se queda sin escaño en el Senado la otra candidata popular, Ana Zurita, para la que no hubiera sido su primera vez en Madrid, ya que lleva varias legislaturas como diputada nacional. Sin embargo, su candidatura se queda como la cuarta más votada y no araña el escaño.

Donde los populares no lograron mantener su representación en el número 3 de la madrileña calle de Bailén es en la isla de La Palma. Borja Pérez, alcalde de Breña Baja y senador en la última legislatura, no ha podido ser reelegido en el cargo y se queda como el segundo candidato más votado. El socialista Kilian Sánchez consigue el escaño por un puñado de papeletas, ya que apenas obtuvo un centenar de votos más que Pérez.

En la Cámara Alta, la representación de la izquierda provincial se mantiene con los tres senadores que los electores marcaron en las casillas de los candidatos socialistas Pedro Martín Domínguez y Marta Arocha Correa, en Tenerife, y Kilian Sánchez San Juan en La Palma. En el caso del expresidente del Cabildo tinerfeño, ya anunció que compaginará su acta de senador con el liderazgo de la oposición en la Corporación insular.

