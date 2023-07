El PP intenta digerir una noche electoral decepcionante. La cúpula conservadora repite insistentemente que son los ganadores del 23-J (fueron la primera fuerza) y que les corresponde gobernar a pesar de que los números no dan. La suma de sus 136 diputados y los 33 de Vox se queda en 169 escaños, a siete de la mayoría absoluta. Incluso añadiendo a UPN y Coalición Canaria necesitan cinco más. Y el PNV, que tiene esa cifra tras quedar por detrás de EH Bildu en el País Vasco, ha sido muy claro siempre. También este lunes poselectoral: mientras Vox esté en la ecuación y después de los pactos en autonomías y ayuntamientos, no estarán al lado del PP.

Aún así, fuentes del partido confirman que Alberto Núñez Feijóo "empezará de inmediato las conversaciones con otros partidos políticos en busca de lograr los apoyos necesarios de cara a su investidura". Ayer ya intercambió unos mensajes con Pedro Sánchez y el siguiente será Santiago Abascal. El PP solo rechaza dialogar con EH Bildu.

La lectura es más que evidente: una victoria con demasiado sabor a derrota. Los dirigentes del PP asumen que las expectativas fueron demasiado altas. Que no las supieron gestionar ni medir. Borja Sémper, portavoz electoral del partido, lo dijo en distintas entrevistas esta mañana: “Tanto en las encuestas, como en nuestros propios cálculos estaban muy por encima de lo posible. Ha sido un cúmulo de circunstancias. Tú apelas a que hay que llegar a acuerdos con el PSOE y a unos no les gusta. Dices que hace falta estabilidad y la hipotética posibilidad de llegar a acuerdos con Vox, y en el otro lado no gusta tampoco”.

El número tres por Madrid al Congreso expresó así las dificultades con las que el PP afronta este escenario y lo complicado que ha sido explicar su estrategia al electorado. Pero la hoja de ruta que seguirán, y que Feijóo pondrá encima de la mesa en la junta directiva nacional de su partido hoy a las 17 horas en Génova, está clara: abrirá una ronda de conversaciones para, como primera fuerza, ir a una investidura.

La secretaria general, Cuca Gamarra, también intervino en el programa de Ana Rosa esta mañana alertando que que la alternativa que podría liderar Pedro Sánchez es “un Frankenstein dos” al seguir dependiendo de ERC, EH Bildu y ahora también de la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont. “El escenario es muy complejo y creemos que exige altura de miras. Vamos a buscar la gobernabilidad”, aseguró la número dos del PP.

Gamarra fue preparando el terreno: “Sánchez fue presidente con 120 escaños. Y ahora sus socios subirán el precio para avanzar en la investidura. El PP va a estar a la altura. El otro camino es el del bloqueo. O investidura de Feijóo o bloqueo y repetición electoral”, afirmó.

En el PP daban por hecho el retroceso de Vox (perdió 19 escaños hasta quedar en 33), pero no escondieron su decepción por los votos que se perdieron por el camino. Hubo en más de una decena de provincias en las que los electores a la extrema derecha no se materializaron en escaño, y los populares perdieron la posibilidad de sumar uno más.

El vicesecretario de Organización y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, también insistió en el mensaje de que “nadie podría entender que todos se unan para evitar que gobierne el partido más votado”, y apostó por evitar la repetición electoral.- También lo hizo Sémper, incluso apelando a un necesario entendimiento entre las dos grandes fuerzas. No mencionó la gran coalición, pero sí “los principales retos” que debe afrontar España y para los que considera “positivo” que haya un entendimiento. Feijóo llamará al PSOE en primer lugar.