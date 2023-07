El Gobierno, en manos del independentismo catalán

Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, tiene la llave para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El PP ganó ayer las elecciones generales al conseguir 136 diputados, 47 más que en 2019. Una subida considerable pero inane. Los 33 escaños logrados por Vox no son suficientes para que el bloque de centroderecha alcance la mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal experimentan una sensible caída y pierden 19 diputados, con lo que una alianza entre populares y voxistas sumaría 169 parlamentarios, siete por debajo de los 176 que dan la mayoría. Una brecha demasiado grande que deja a Alberto Núñez Feijóo sin posibilidades de ser investido. El líder del PP solo tiene como potenciales socios entre el resto de fuerzas políticas a Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de los aliados naturales de los conservadores, y a Coalición Canaria (CC), con quien los populares gobiernan en el Archipiélago. Sin embargo, navarros y nacionalistas isleños apenas consiguen un escaño cada uno, así que Feijóo aún necesitaría cinco votos más para ser investido. Un imposible en un Congreso en el que el independentismo –catalán, vasco y gallego, por ese orden– desmonta cualquier otra fórmula matemática que pudiera llevar al presidente del PP a la Moncloa. Y justo lo contrario le ocurre a Pedro Sánchez.

Feijóo ganó las elecciones pero no tiene opciones de gobernar; Sánchez no ganó las elecciones pero tiene una opción de gobernar. Los 122 diputados logrados por el PSOE serían en otros tiempos un mal resultado, incluso un muy mal resultado. Pero no en la etapa del sanchismo, y mucho menos tras el desánimo que cundió entre los socialistas después del cara a cara que enfrentó a su líder con Feijóo. Desde ese debate, el PSOE se recompuso hasta incluso superar los 120 escaños conseguidos en 2019. Es verdad que los socialistas se quedan 14 diputados por debajo del PP, y también es verdad que la confluencia con Sumar –31 parlamentarios– apenas llega a los 153 escaños, a 23 de la mayoría absoluta. Pero no es menos cierto que todas las puertas que están cerradas para el PP están abiertas para el PSOE. Más allá de los tiras y aflojas de la pasada legislatura –más de palabras que de hechos–, Sánchez contará en su investidura con los cinco diputados del PNV y los seis de EH Bildu, que le ha dado un vuelco al mapa electoral del País Vasco hasta erigirse en la primera fuerza política de Euskadi en el Congreso. Y también contará con los siete escaños de Esquerra (ERC). Los de Gabriel Rufián están entre los grandes perdedores del 23J, al pasar de 13 a siete diputados, pero siguen siendo pieza clave para Sánchez. Con los peneuvistas y los independentistas, PSOE y Sumar alcanzarían los 171 escaños, 172 con el parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y 173 si se ganasen el sí de CC. La suma es insuficiente, pero es aquí donde entra la vía de Junts per Catalunya. Los de Puigdemont se quedan con siete diputados, uno menos que en 2019, lo que corrobora el paso atrás de los dos abanderados del independentismo catalán en Madrid –ERC y Junts–, que en conjunto pierden más de medio millón de votos. En cualquier caso, a Sánchez le basta con la abstención de los de Puigdemont para ser investido. Es la clave: si Junts vota en contra del socialista, el país quedaría abocado a unas nuevas elecciones; si se abstiene, Sánchez se mantendría en la Moncloa y tendría que prepararse para una legislatura aún más difícil de timonear que la anterior. No en vano, tendría un nuevo socio al que corresponder. En Canarias, PP y PSOE se reparten doce de los 15 diputados a razón de seis cada uno –tres en una provincia y tres en la otra–. El séptimo escaño por la demarcación de Santa Cruz de Tenerife lo obtiene CC, mientras que Vox y Sumar logran uno en la provincia de Las Palmas. NC se queda sin representación y fracasa en su aventura en solitario. De haber concurrido con CC, la confluencia habría conseguido 36.172 votos más que en 2019 y un segundo diputado nacionalista.

