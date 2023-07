Todo continúa igual menos en La Palma y El Hierro: domina el partido de la rosa

El acento canario en el Senado sonará a partir de las intervenciones de los siete miembros del PSOE, los dos del PP y los dos escaños que se repartieron ASG (La Gomera) y AHI (El Hierro), también a través de los senadores autonómicos que designarán a dedo las direcciones de los socialistas, populares y nacionalistas en las Islas. Once de los 208 escaños que ayer estaban en el aire en la Cámara Alta se cubrieron con las papeletas que los votantes canarios depositaron en las 5.886 urnas abiertas en las 2.943 mesas electorales.

El resultado de las listas abiertas en Tenerife, en la que cada votante podía marcar hasta dos preferencias, favoreció a Pedro Martín (PSOE), Marta Arocha (PSOE) y Emilio Navarro (PP). Coalición Canaria, cuyo primer espada era Jonathan Domínguez, no entró en la pelea por debutar en el Senado. Ése es el poder que tendrá la Isla en Madrid si no hay una nueva cita electoral antes de Navidad: la Cámara Alta la componen 265 senadores cuya labor es aprobar la cooperación entre las distintas comunidades autónomas y repartir el Fondo de Compensación Interterritorial. Otra de sus misiones es vigilar las actuaciones autonómicas que puedan perjudicar al resto del país, es decir, mirar de reojo a sus «vecinos» para que no se generen desequilibrios, una tarea complicada si analizamos con frialdad los gráficos electorales de anoche. Y es que al aparente bloqueo que se percibe con los datos en las manos hay que sumar que en el caso de Canarias tiene cierta relevancia la insularidad. Además de los tres senadores por Tenerife, en la provincia occidental fueron elegidos Kilian Sánchez (PSOE), en La Palma; Fabián Chinea (ASG), en La Gomera de Casimiro Curbelo y Javier Armas (AHI), en El Hierro, el punto más alejado de la geografía nacional.

Los resultados obtenidos en Tenerife no modificaron el dibujo de las dos votaciones de 2019. En la del 28 de abril fueron elegidos Olivia Delgado (PSOE), José Antonio Valbuena (PSOE) y Antonio Alarcó (PP) y en las del 10 de noviembre las papeletas avalaron las candidaturas de Olivia Delgado (PSOE), Pedro Anatael Meneses (PSOE) y Antonio Alarcó (PP). Coalición Canaria, al igual que sucedió en esta ocasión, no agarró ninguna plaza en el Senado.

El herreño Armas (AHI) y el palmero Sánchez (PSOE) cambian el mapa de noviembre de 2019

Pedro Martín

Fue el senador que más apoyos obtuvo en Tenerife (145.058 votos). Aunque el socialista ganó las elecciones al Cabildo de Tenerife el pasado 28 de mayo (11 consejeros) no encontró las vías posibles para formar gobierno por el pacto cerrado entre Coalición Canaria (10 consejeros) y Partido Popular (8). La alianza insular entre Rosa Dávila (CC) y Lope Afonso (PP) precipitó su inclusión al frente de la lista nacional al Senado. Madrid, pues, aparece como una nueva plaza para Pedro Martín, el que fuera alcalde más joven de Canarias tras ser el más votado en Guía de Isora cuando tan solo tenía 29 años. En su localidad natal estuvo seis legislaturas al frente del ayuntamiento, un cometido que alternó con diferentes puestos orgánicos en el PSOE-PSC tinerfeño. En 2011 fue elegido diputado regional, pero sólo ocupó dos años uno de los sillones del Parlamento de Canarias -el PSOE selló un acuerdo para que una persona no pudiera acaparar dos cargos públicos de manera simultánea- y regresó a su despacho isorano. En 2019 agotó su primera experiencia en la carrera por presidir el Cabildo de Tenerife y, aunque perdió las elecciones con un empate técnico con Coalición Canaria, selló una alianza con Enrique Arriaga (C’s) para capitanear una moción de censura en contra de Carlos Alonso (CC). Después de cuatro años como presidente insular está convencido de que quiere seguir siendo «útil» a Tenerife en Madrid sin renunciar a sus cometidos como primera fuerza de la oposición en el Cabildo. Su ventaja sobre Marta Arocha (PSOE) no superó los puntos, pero sí le sacó casi nueve puntos al único senador electo por Tenerife del Partido Popular.

Emilio Navarro

El secretario general del Partido Popular de Tenerife y alcalde de Santiago del Teide, fue el tercer senador que más apoyos obtuvo en la Isla (120.201). Tomó el relevo de Juan Damián Gorrín Ramos (PP) al frente del municipio en 2015 y, ocho años después, presume de ser el gestor que más inversión por habitante (1.215 euros) destina en Canarias. Además su gestión local está avalada por un 10 sobre 10 en transparencia y el Gobierno de Pedro Sánchez lo colocó como el segundo municipio canario con mayor ejecución presupuestaria (103,02%). Justo antes de que se celebraran las elecciones locales de mayo la tasa de paro en Santiago del Teide se situaba en un 5,3%, pero con la temporada de verano a pleno rendimiento, el último dato acaricia el pleno empleo. Empresario antes que político, ésta es su primera experiencia en el Senado y su tercera misión en el actual organigrama del PP canario: alcalde de Santiago del Teide, sustituto de Manuel Domínguez al frente de los populares tinerfeños y senador. Vamos, un caballo ganador en el organigrama autonómico de Alberto Núñez Feijóo junto con Lope Afonso.

En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote la foto es la misma que hace cuatro años

Marta Arocha

Es la senadora que se colocó entre Pedro Martín, su compañero de partido, y Emilio Navarro. La segunda preferencia de los votantes de Tenerife (136.801 votos) y muy por delante de Ana Zurita, la segunda bala que tenía el PP para llegar a la Cámara Alta con ventaja sobre los socialistas de Tenerife. Miembro de una familia de perfil socialista, su capacidad para gestionar temas asociados con los asuntos sociales la tuvo en cuenta Patricia Hernández (PSOE), en su periodo como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, para entregarle funciones de responsabilidad en varias áreas. Una vez se certificó la moción de censura que dio nuevamente el bastón de mando de la capital tinerfeña al nacionalista José Manuel Bermúdez, la senadora electa tomó posesión como directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, esta vez en la consejería que gestionaba Noemí Santana (Unidas Sí Podemos).

El salto nacional

Tanto Pedro Martín (PSOE) como Emilio Navarro (PP) saben lo que es ser cocineros antes que frailes. Los dos tienen experiencia en la política municipal y, a su vez, ambos han comandado a sus formaciones desde Tenerife. El primero fue un alcalde de largo recorrido (Guía de (Isora) y el segundo dirige con mayoría absoluta (Santiago del Teide) en dos municipios que comparten lindes. A los dos y a Marta Arocha les une el hecho de que debutan en el Senado como embajadores políticos de Tenerife.

Víctorias claras

Más holgadas estuvieron las victorias de Fabián Chinea (ASG) y Javier Armas (AHI) en La Gomera y El Hierro. Los senadores electos siguieron el recuento sin sobresaltos y se «escaparon» de sus adversarios casi desde la línea de salida. Armas, por ejemplo, acaparó 2.049 votos (35,9%) y sólo encontró algo de oposición en la candidatura del socialista Juan Rafael Zamora (1.697 votos) y, algo menos, con el popular Rubén Armiche Benítez (1.146). En el caso de Chinea, la referencia de la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, el margen sobre José María Morales (PSOE) y, sobre todo, Domingo Curbelo (PP) fue considerable. Ésta será su segunda etapa en el Senado tras acceder a él en 2019 para coger el testigo de Yaiza Castilla en el momento en el que La Gomera se hizo cargo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias como resultado del Pacto de las Flores cerrado a cuatro bandas por Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Unidas Sí Podemos) y, por supuesto, Casimiro Curbelo. A la espera de si los resultados de anoche son convalidados por una mayoría, Armas (AHI) llega por primera vez al Senado después de vivir recientemente un hecho político cuanto menos curioso: tras tomar posesión como presidente del Cabildo de El Hierro fue desalojado del sillón presidencial tras prosperar una moción de censura impulsada por su hermano Alpidio Armas (PSOE), que en la actualidad es el mandatario insular. Chinea y Armas fueron la antítesis de la férrea pelea que se desbordó en La Palma por saber quién gana la plaza de senador por la Isla Bonita.

Lucha cerrada en La Palma

Al igual que Armas en El Hierro, que logró voltear las dos victorias que Esther Carmona le entró a los socialistas de 2019, Kilian Sánchez San Juan (PSOE) borró del mapa el triunfo que el senador Borja Pérez Sicilia dio al Partido Popular en la cita electoral del 10 noviembre de 2019. Precisamente, este duelo se mantuvo en todo lo alto hasta que se llegó al 99,13% de los votos contados: Sánchez (12.652 votos) ganó en la foto finish a Pérez (12.420 votos). Este pulso, incluso, llegó a estar planteado a tres bandas hasta que el nacionalista Marcos José Lorenzo, el alcalde de Tijarafe, se descolgó de la cabeza: el bombero voluntario, que durante el último incendio de La Palma pisó el terreno calcinado por las llamas, fue el tercero en discordia en la batalla por ser el representante de la isla del volcán Tajogaite en el Senado (10.740 votos).

En la provincia oriental

En la isla de Gran Canaria el tridente al senado fue un calco del que se dio hace cuatro años en la doble cita con las urnas. Entonces, la triada estuvo formada por Ramón Morales (PSOE), Nina Santana (PSOE) y Sergio Ramos (PP). El único matiz entre lo que pasó entonces y el recuento de anoche es un intercambio de piezas en la segunda plaza de los socialistas: Marta Saavedra entró en lugar de Nina Santana. El mano a mano entre Morales y Saavedra se mantuvo activo durante buena parte de la velada sin que el popular Sergio Ramos Acosta se pudiera incorporar a una contienda en la que los aspirantes de Vox (Yeray Suárez), CCa (Beatriz Calzada) y José María Santana (NC-bc) no tuvieron ninguna opción.

En la isla de Lanzarote se dio la misma circunstancia con Francisco Fajardo (PSOE). Ganó la experiencia del exdiputado nacional (2007-2015), que ahora tendrá que defender los intereses de la tierra de los volcanes en la Cámara Alta. Su conquista fue más consistente (21.303 votos, al 98,98% escrutado) que las que se apuntó en abril (15.673 votos) o en noviembre (15.188 votos) de 2019. Su diferencia con respecto al aspirante del PP (Jeziel Martín) fue de más de 14 puntos y casi de 25 en relación a la apuesta que presentó CCa (Emilio José Machín). Un poco más ajustado estuvo el cara a cara que mantuvieron en Fuerteventura Paloma Hernández Cerezo (PSOE) y Jorge Cándido Marante (PP). En este caso, al igual que pasó en La Palma, la noche estuvo algo más animada por la presencia más o menos cercana de Isai Blanco Marrero (CCa), pero todo quedó resuelto en favor de Cerezo, vencedora de las dos votaciones que se dieron en 2019, en la segunda mitad del recuento.