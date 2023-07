Pedro Martín: «Quiero seguir siendo útil a mi Isla en Madrid y en la oposición del Cabildo»

¿Por qué se presenta Pedro Martín al Senado?

El Senado es una Cámara territorial y hablar allí de Canarias es importante porque, precisamente, se trata de un territorio del que aún se desconoce mucho. No tanto en cuanto a la realidad del Archipiélago como a la de los Cabildos. Fui presidente del de Tenerife -hasta el pasado día 3- y sigo como consejero. Ese conocimiento de la Isla que he podido aprender en estos años lo quiero exponer en una Cámara donde, junto al Congreso, se toman decisiones claves para nuestro devenir.

¿Compaginará, si es elegido, esta tarea en Madrid con la de portavoz de la oposición socialista en el Cabildo de Tenerife?

Sí, en principio, sí. Puedo estar unos días en Madrid y el resto de la semana ejercer como portavoz insular. Somos la única oposición relevante en el Cabildo con once consejeros, ya que Vox tiene dos y el resto, los 18 de CC y PP, forman el gobierno. De todas maneras, ya me reincorporé a mi puesto como técnico en el Ayuntamiento de Adeje después de las elecciones locales del 28 de mayo y volveré a hacerlo el lunes 24 al menos durante los días que dure la transición antes de irme a Madrid si voy.

¿Cómo ha sido la campaña para las elecciones del domingo, el 23J, en la Isla?

Es distinta, centrada en medios de comunicación y redes sociales, con menos mítines. Hemos tenido, además, muchos encuentros con colectivos de distintos sectores. Un contact propiciado e impulsado a través del programa Tenerife Isla Solidaria que reúne a más de 600 entidades. Desde Pequeño Valiente o la Fundación Pedro Zerolo a representantes del sector primario. Este último ámbito lo considero estratégico como demuestra el incremento notable de ayudas y el apoyo durante el pasado mandato para fortalecerlo en tiempo de crisis, Un sector esencial que es necesario que crezca y se nutra de nuevas vocaciones; creo que tiene futuro, pero hace falta ayudar a los productores. En el caso de los ganaderos, un colectivo muy tocado, con garantías para la alimentación o eliminando las tasas del Matadero. En el de los agricultores, asumiendo el Cabildo el sobrecoste en los precios de la energía para que no repercutiera en los del agua. Dignificar su trabajo, poner en valor lo mucho que aportan y apoyarlos para que dedicarse al campo no sea un estigma sino un orgullo.

¿Qué pálpito tiene tras esta intensa toma de contacto con la sociedad isleña?

Destacaría la buena sintonía con muchos colectivos sociales o algunos del sector empresarial. En el sentido de que no nos reunimos ahora con motivo de la campaña electoral sino que ya nos conocemos, hemos trabajado juntos los últimos cuatro años e impulsado iniciativas que entiendo, y sus representantes también, positivas. Eso nos ayuda porque nos hace creíbles. Destacaría la demanda social reiterada sobre la necesidad de profundizar en la simplificación administrativa. Nos han hecho llegar el rechazo al incremento tradicional de la burocracia. Esto lo hemos de abordar todos los partidos como un compromiso para evitar agarrotar la administración y por ende a la ciudadanía.

¿Cuáles serán sus líneas generales de trabajo a priori?

Espero que el conocimiento de la Isla por haber sido presidente del Cabildo de Tenerife me ayude a poder plantear asuntos de interés, a pactar acuerdos y a buscar soluciones a los problemas que vayan surgiendo en el contacto directo de la realidad cotidiana en nuestra administración local, muy diferente a la del resto de España. Hagamos valer esa condición en una cámara de representación territorial como es el Senado. Por ejemplo, para afrontar las dificultades en relación a las inspecciones fitosanitarias en el Puerto o los problemas relacionados con el transporte tanto de mercancías como de pasajeros a Canarias. Hay asuntos sobre la mesa y otros que ha abanderado el Gobierno socialista de España y debemos trabajar por mantenerlos pese a los cambios de gobierno en Canarias y en el Cabildo de Tenerife.

Defienda la vigencia actual del Senado, prescindible en opinión de muchos ciudadanos.

Como todo en la vida, depende del uso. Si sirve para sensibilizar sobre la realidad de Tenerife y Canarias puede ser útil. He estado invitado como presidente del Cabildo para hablar de sus singularidades. Si somos capaces de conseguirlo habrá leyes que tengan aspectos diferenciados y podemos evitar que se aprueben otras desfavorables. O mantener las que ha impulsado el PSOE. Hay que estar para que se tengan en cuenta nuestras peculiaridades.

El nacionalismo mantiene como argumento recurrente que los senadores y diputados de CC defienden «más y mejor» a Canarias que los de los partidos estatales. ¿Qué opina?

Si a Coalición Canaria le quitas meterse con los gobiernos centrales, sean de PP o de PSOE, para echarles la culpa de sus propias incapacidades, se queda en nada. Porque si algo sale bien es gracias a ellos y si sale mal la responsabilidad es de Madrid. Ese es un discurso desfasado que esconde la incapacidad de hacer gestión. Estoy orgulloso de un gobierno que ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, ha vinculado las pensione al IPC para 166.000 pensionistas de Tenerife o ha puesto en marcha e Ingreso Mínimo Vital que beneficia 35.000 personas. Eso es realidad, lo demás eslóganes, banderas, que se apropian cuando son de todos, o discursos huecos sin sentido.

¿Por qué los tinerfeños tienen que poner el domingo la X en la casilla de Pedro Martín?

No me voy a comparar con los demás. Propongo que se vote a la candidatura del Partido Socialista. Espero poder aportar mi experiencia como alcalde, como diputado del Parlamento de Canarias o como presidente del Cabildo de Tenerife. En las últimas elecciones encabezando la lista más votada, lo cual agradezco. Esto me ha permitido conocer la realidad de mi Isla. Quiero ser útil a Tenerife para defender sus intereses. En el Senado y también en la oposición insular. Si soy capaz de poner en agenda sus asuntos de forma permanente daré por bueno el tiempo que he pasado en política.