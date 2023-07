En un enclave emblemático -en un oasis marino ebrio de salitre, belleza y consentida decadencia- situó el PP el cierre de campaña sureño de Alberto Núñez Feijóo. Con los relojes de Málaga avanzando hacia la una de la tarde y el Mediterráneo abrazado al horizonte, el séquito del político gallego irrumpió con Juanma Moreno y Elías Bendodo embutidos en el rol de anfitriones estelares. Estaban en los Baños del Carmen. Y, como en todas las zonas vecinas al litoral y a un chiringuito, había un mundo de oportunidades merodeando por los prolegómenos del mitin, que congregó a 1.200 personas. Un lotero andaba a la caza de la propina o un señor de centro-derecha entendía que era la ocasión propicia, pese a la ola de calor, para pasearse usando como bufanda su bandera de España. El lugar también le ofreció al PP la oportunidad de clavar las sombrillas de su campaña 'Verano Azul' en una playa de verdad. No en una de Madrid, como se hizo en la presentación de la iniciativa conducida por Borja Semper.

Al tomar la palabra, Feijóo devolvió el aluvión de elogios asegurado que "Juanma Moreno está en plena forma y si hubiera elecciones andaluzas ahora, sacaba 65". "Juanma se ha tomado la campaña como si él se jugará la presidencia de Andalucía y se lo agradezco, queremos un resultado como el de las elecciones autonómicas de aquí ", manifestó antes de sumar a los agradecimientos al alcalde "decano" de Málaga, Paco de la Torre, y a su lugarteniente en Génova, Elías Bendodo.

Feijóo sembró también su discurso de guiños al eje gallego-andaluz del PP: "Voy a cerrar en Coruña, porque me lo dio todo desde el punto de vista político; y como tenía que elegir un sitio más, no podía ser otro que Málaga, Andalucía".

Ejemplo de Juanma Moreno

Tras recordar que hizo el jueves otro mitin de cierre en Madrid, no puso como ejemplo la mayoría de Isabel Díaz Ayuso sino la de Juanma Moreno: "Quiero para España un Gobierno estable y con los mejores, como el de Juanma", subrayó.

Feijóo dijo que "es el momento en el que España puede dejar atrás un Gobierno obsesionado con mandar y no con gobernar". "No hay nadie que tire adelante, si no crees en tus posibilidades lo mejor es que no compitas, sin el voto mágico de la libertad no podremos gobernar España; estos del Gobierno de Sánchez no supieron llegar, no supieron estar ni están sabiendo irse, nos recuerdan a gobiernos distintos de los occidentales y prometo que sabré llegar, estar e irme con el deber cumplido si gano las elecciones", señaló. "No pido el voto para hacer una cosa por un lado y otra por otro lado distinto", añadió.

A su juicio, "la senda" del Sanchismo "no nos lleva a ningún lado". "No pido el voto para vengarme ni para romper nada, voy a derogar todo lo que está mal y dejaré lo que esté bien, que algo habrá", afirmó antes de apelar a que la gente vote "masivamente" para "iniciar una nueva senda en nuestro país".

"Es imprescindible, lo fue cuando ganó González ante la descomposición de la UCD, cuando ganó Aznar tras 14 años de socialismo o cuando ganó Rajoy y nos iban a intervenir; votemos el domingo por los próximos cuatro años, por la gobernabilidad sin bloqueos, por el Gobierno de una pieza y por España", aseveró.

Discurso de Juanma Moreno

Como 'telonero' de Feijóo, irrumpió el barón andaluz del partido. Juanma Moreno aseveró que "la última decisión que ha tomado el señor Sánchez, la que pone el epitafio a sus decisiones absurdas, ha sido convocar elecciones un 23 de julio". "Esa mala decisión se la vamos a devolver con las urnas llenas de votos", proclamó.

Moreno recordó que "14 meses después de una crisis en la que pensamos que no íbamos a salir de ella, el PP está a las puertas de hacer historia en España". "Podemos hacer de España una nación grande y sólo lo lograremos en un proyecto como el de Feijóo", agregó.

El presidente del PP andaluz añadió que "Sánchez no viene en la campaña electoral a la comunidad en la que viven más españoles". "Los andaluces estamos profundamente decepcionados por el maltrato constante de su Gobierno; frente a las mentiras de Sánchez, la verdad de Alberto, y frente la arrogancia con Andalucía de Sánchez, la humildad de Alberto", recalcó.

Moreno echó mano como de costumbre de su repertorio de ironías 'medio en broma, medio en serio': "Elías Bendodo está hablando gallego en la intimidad, está aprendiendo mucho en Madrid".

Moreno se dirigió a los indecisos y disparó contra Vox, recordando que los 800 votos que sacó en el municipio de su familia, Alhaurín el Grande, privaron al PP de la mayoría absoluta y, con las mismas, de continuar en la alcaldía: "No nos confíemos ni cojamos atajos", dijo el barón andaluz antes de pedirle también el voto "a los socialistas desencantados".

Intervención inicial de Bendodo

La primera de las intervenciones la asumió el cabeza de lista por Málaga al Congreso de los Diputados, Elías Bendodo. Su oratoria jugó con el escenario del mitin y no escatimó alabanzas al candidato del PP a la presidencia del Gobierno: "Nada es por casualidad y, de repente, llega el presidente Feijóo y entra el viento de Poniente, que es viento de cambio".

Bendodo le agradeció a su jefe gallego que "cogiera las riendas del partido en el peor momento". "Gracias a que ha conseguido unir al partido, se ha construido un proyecto que pondrá fin al sanchismo; el domingo empieza la España pujante y de verdad, de la que todos los españoles vamos a volver a sentirnos orgullosos", incidió.

Fiel al coqueteo con el histrionismo que a veces le caracteriza, Bendodo mostró las cartas que buzonea el PSOE: "Estoy buscando a Sánchez y no lo encuentro, ya no da la cara nu en la propaganda electoral".