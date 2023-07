Yolanda Díaz vio cumplido su objetivo en el debate electoral en TVE. La candidata de Sumar planteaba su único careo como una oportunidad para desplegar su proyecto y asumir el liderazgo moral de la izquierda, después de que Pedro Sánchez quedara noqueado en el cara a cara del pasado lunes. Y la dirigente pudo aprobar el examen con holgura, ante un Santiago Abascal incómodo que se vio arrastrado por sus contendientes y un candidato socialista que quedó en segundo plano. Si hubo alguien que destacó durante el cara a cara fue la gallega, que supo colocar sus propuestas con relativa eficacia, rebatió en distintas ocasiones los argumentos de Vox y al mismo tiempo se esforzó por diferenciarse del PSOE, pese a no ocultar la afinidad personal con el Presidente de Gobierno, al que llamó en todo momento por su nombre de pila.

La dirigente ya marcó el rumbo del debate en los primeros minutos, donde se refirió a Santiago Abascal como el "representante" de Alberto Núñez Feijóo, que no acudió a TVE pero que Díaz logró hacer presente en la discusión. La líder de Sumar abanderó la ofensiva a la derecha y se centró en rebatir con datos a Abascal en distintas ocasiones-algo que consideran que Sánchez no logró la pasada semana-. "¿Sabe usted cuántos agricultores tiene este país ahora mismo? ¿Lo sabe usted?", inquirió la ministra de Trabajo en los primeros compases al líder de Vox, que se negó a responder tras acusar al Gobierno de atacar al sector agrario. "No vengo a un examen". "750.000. Más trabajadores en el campo que nunca", replicó Díaz. "Y eso que usted ha dicho no es verdad", remató.

El tono de Díaz fue especialmente duro cuando se entró en terreno de Igualdad, donde lideró con claridad. "Señor Abascal, le voy a pedir que deje de reírse de las mujeres de nuestro país", replicó tras las críticas del líder de Vox a las leyes de violencia de género. Uno de los momentos de más tensión llegó precisamente en esta materia, cuando la gallega sacó una imagen de dos diputados de Vox "riéndose durante un minuto de silencio por una mujer asesinada": "¡Pida disculpas!", exigió Díaz en varias ocasiones, llegando a revolver a Abascal: "¿Pero me está dando órdenes a mí?". "No le tengo miedo", replicó en otro momento la líder de Sumar.

Distancia con el PSOE

Los intentos de distinguirse del PSOE es hicieron evidente en algunos momentos del debate, como cuando aseguró que la propuesta socialista consistía en "que nos conformemos", o cuando pasó a dirigirse directamente a Pedro Sánchez al hablar de pensiones para lanzar una advertencia: "Sumar tiene una línea roja, estamos en contra de alargar la edad de jubilación". Una posición que no riñó con la evidente sintonía que mantuvo con el presidente de Gobierno, a quien agradeció los halagos que previamente le había dedicado y con quien, avanzó, quería seguir gobernando porque "solo sumamos así". Sánchez no opuso resistencia y, de perfil bajo, permitió que Yolanda Díaz tomara sin grandes problemas las riendas de la discusión.

Díaz afrontaba esta cita como una oportunidad para dar a conocer su proyecto y trató de mencionar sus principales medidas, como la regulación de listas de espera, la creación de vivienda pública, la ampliación de permisos para familias monoparentales o un cheque bebé de 200 euros. Además de confrontar discusivamente con Vox, también pidió el voto a Sumar. "Nos estamos jugando la tercera posición", advirtió. "Y Sumar es la clave para que el señor Abascal no sea vicepresidente".