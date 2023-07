No ha sido hasta la recta final de la campaña que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha puesto los pies en Catalunya para, de la mano de los Comuns, arengar la movilización de la izquierda en los dos días que quedan para que los indecisos acaben de definir su voto. Tras sentirse ganadora del debate a tres en TVE, considera estar en condiciones de consolidar la tercera posición por delante de Vox. Ha empezado la jornada en Girona, provincia donde está en disputa un diputado clave entre izquierda y derecha, y la acabará en el acto central en l'Hospitalet de Llobregat, un mitin concebido para ser el último gran espaldarazo para En Comú Podem en Catalunya.

El acto del mediodía ha estado centrado en reivindicar una nueva ley de sanidad para reducir las listas de espera y para garantizar que la salud bucodental y la salud mental estén cubiertas por la sanidad pública y no dependan del nivel de renta de los ciudadanos. Un discurso durante el que Díaz ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el "gran discípulo de Romay Beccaría de la privatización de la salud pública" en Galicia. Que gane, ha advertido, es sinónimo de exportar ese modelo a escala estatal y de que vuelvan las políticas de austeridad y recortes después de que los profesionales sanitarios hayan "salvado al país" durante la pandemia.

Junto a la candidata en Catalunya, Aina Vidal, Díaz ha reivindicado a Sumar como la válvula de seguridad para que haya un gobierno de izquierdas. "Somos la fuerza que permite que tengamos un Gobierno de coalición progresista", ha proclamado ante un auditorio con 300 personas, según los cálculos del partido. Sin embargo, en Girona, principal vivero del voto independentista, no ha hecho ninguna referencia al conflicto político ni a propuestas para resolverlo. Tampoco al precio a la investidura a Pedro Sánchez que ha detallado ERC.

El escaño en disputa en Girona

La líder de Sumar ha puesto el foco en que el voto en este territorio es clave para que los Comuns retengan su representante y éste no caiga en manos del PP o de Vox. "Nos jugamos o que Júlia sea diputada o que lo sean señores que quieren acabar con nuestras vidas", ha exclamado señalando a Júlia Boada, la cabeza de lista gerundense. "Nos estamos jugando el escaño con PP y Vox", ha añadido Vidal, que ha defendido que éstas son las elecciones "mas importantes en décadas".

La candidata de En Comú Podem ha reivindicado el debate del miércoles como un punto de inflexión que sitúa a Díaz en una tesitura de "remontada". De hecho, el portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, que ha ejercido de telonero, ha dejado caer que a la derecha se le está "haciendo larga" la campaña.

"Lo que le da miedo a Feijóo es Yolanda Díaz. Yolanda nos reactivó y nos hizo levantar del sofá", ha afirmado. Y una vez más, la todavía vicepresidenta ha abogado por una ley que impida a los candidatos negarse a ir a un debate a la televisión pública. "Una democracia sólida y decente no se puede permitir que el señor Feijóo no se atreva a debatir con nosotras, no puede volver a pasar que no dé la cara y siga mintiendo sin rubor todos los días", ha sentenciado.