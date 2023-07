"Es inquietante que un dirigente político haya tenido un tipo de relación tan estrecha con un narcotraficante y creo que eso es algo compartido por miles de españoles", ha dicho Pedro Sánchez este jueves en La Sexta. El presidente del Gobierno y candidato socialista había evitado hasta ahora referirse a las comprometedoras fotos de Alberto Núñez Feijóo tomadas a mediados de los 90 con el narcotraficante Marcial Dorado, con quien compartió viajes y vacaciones. Sánchez obvió este asunto en su cara a cara con el líder del PP, y tampoco siguió a Yolanda Díaz el miércoles, durante el debate a tres con Santiago Abascal, en el que la aspirante de Sumar sacó a relucir una de esas imágenes para preguntar al líder de Vox qué le parecían. Pero esta vez, a solo cuatro días de las elecciones generales del domingo, Sánchez ha entrado de lleno y de forma muy dura.

El jefe del Ejecutivo no se había referido a este asunto porque, según sus palabras, ha querido llevar a cabo durante estos días una “campaña en positivo”. Pero no ha tenido más remedio que hablar de las fotos cuando le ha preguntado el entrevistador, Antonio García Ferreras. “Ayer el señor Feijóo volvió a mentir. Perdió una oportunidad de aclarar su relación con este narcotraficante. Las excusas sobre internet y Google caen por su propio peso”, señaló Sánchez tras referirse a esas imágenes como “inquietantes”.

El candidato del PP había acudido el día anterior a la misma cadena de televisión. Pese a que en la época en la que compartía yate con Dorado las actividades delictivas del narcotraficante ya habían sido publicadas en numerosos periódicos, Feijóo aseguró que él entonces las desconocía. "No, en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet, existe Google… Hasta que yo lo conocí, este señor no tenía ninguna causa con el narco”, dijo Feijóo.

Para Sánchez, son excusas que “caen por su propio peso”. El jefe del Ejecutivo, en cualquier caso, no ha querido abundar en esta polémica, que sirve a los socialistas para intentar vincular a Feijóo con la “mentira”, algo que llevan haciendo no solo por sus antiguos vínculos con Dorado, sino también por sus palabras sobre las pensiones, después de que introdujera el dato falso de que el PP siempre las había revalorizado conforme al IPC.