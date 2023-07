Juan Antonio Rojas: "Debemos hacer ver a Madrid que el REF es un derecho y no un privilegio"

Parte del sector marítimo y busca hacerse un hueco en el Congreso, ¿qué puede aportar su experiencia profesional?

Para Canarias es muy importante el transporte y por eso buscaré que mi trabajo se vea reflejado en el aumento de las conexiones y frecuencias. Y, sobre todo, necesitamos mejorar las aduanas, que deben ser más ágiles para que las mercancías lleguen antes. Además, el Archipiélago tiene una posición geográfica privilegiada para el sector marítimo que ahora mismo no estamos aprovechando.

¿Qué propone en ese sentido?

Crear en las Islas una plataforma de reparación naval. Por aquí pasan barcos que van a América, Europa y África. Estos buques tienen que ser reparados o pasar sus revisiones obligatoriamente, lo que supone una oportunidad para diversificar nuestra economía.

Una economía que, hasta ahora, sigue teniendo en el turismo su principal fuente de ingresos. ¿Qué papel juega el turismo en sus planes?

En la pandemia, cuando los turistas dejaron de llegar, Canarias no tenía de dónde tirar. De ahí que busquemos diversificar. No obstante, no podemos olvidar que el turismo es nuestra principal locomotora y queremos salvaguardarlo apoyando los Perte, que buscan la reindustrialización así como la innovación en el sector.

En los últimos meses han surgido voces que alertan de los efectos del turismo masivo en el entorno. ¿Cómo se pueden paliar esas consecuencias?

Lo que tenemos que hacer, como Islas, es apostar por un turismo de calidad y sostenible. Se debe poner todo sobre una balanza para ver cuáles son los puntos a reforzar. No apoyamos la tasa turística porque eso va contra nuestro motor económico.

El programa electoral del PP habla de luchar contra las desventajas de la insularidad, ¿de qué forma?

Tenemos que desarrollar una labor muy pedagógica de lo que es nuestro Régimen Económico y Fiscal. Debemos hacer ver a Madrid y al futuro Gobierno, que espero que sea del PP, que el REF es un verdadero derecho y no un privilegio. Ese REF, tanto en su parte fiscal como en la económica, nos iguala al resto de los ciudadanos españoles y permite que se actualicen los diferenciales respecto al transporte marítimo.

Una de las principales preocupaciones de los canarios es la subida del precio de la cesta de la compra y de la gasolina, ¿qué políticas económicas tienen para aliviar esos bolsillos?

Actualizar los sobrecostes y los diferenciales del REF se notará indirectamente en la cesta de la compra pues el transporte de los alimentos será más barato. Aparte de eso, el PP se ha comprometido a rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros en los primeros 100 días de Gobierno, lo que se notará en Canarias, que tiene una de las cestas más caras de España.

¿Cómo traslada a Canarias esa propuesta que su partido tiene para impulsar la educación de cero a tres años?

En el Archipiélago, esta educación solo llega al 28% de los menores, mientras que en el resto del territorio alcanza al 58%. Por tanto, es una medida que además de ayudar a la conciliación, permite que las familias más vulnerables puedan dejar a un niño en un centro infantil sin que se les vaya la mitad del sueldo.

Quiere crear una Oficina del Diputado, ¿con qué fin?

Como soy nuevo en esto tengo una visión de la política desde fuera. La política nacional está un poco alejada del ciudadano. Mi idea es que haya un puente directo entre el diputado y la ciudadanía, los agentes sociales, las empresas y los sectores que nos quieran enviar propuestas. Y, a su vez, queremos también llegar a quienes necesiten información sobre las medidas o leyes que se debatan en el Congreso.

Ante los escenarios que se puedan dar el domingo, ¿están abiertos a un pacto con Vox?

Para nosotros lo primero es tener un pacto con los españoles. Queremos trasladar que el voto en torno al PP es el único útil para que pueda gobernar en España esa alternativa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hemos querido hacer un programa electoral que represente a la mayoría de los españoles para poder gobernar en solitario. Alberto Núñez Feijóo le ha dicho a Sánchez que él no va a formar Gobierno si no gana las elecciones y le ha pedido que haga lo mismo, es decir, que si el PP gana las elecciones facilite la presidencia a Feijóo para evitar que Vox entre en el Ejecutivo.

¿Tiene alguna línea roja a la hora de pactar?

La violencia de género. No vamos a dar ningún paso atrás en este sentido. Somos el partido que impulsó el Pacto contra la Violencia de Género y creó el Observatorio para que esas medidas se lleven a cabo. A día de hoy hay que actualizar estas normas y mejorarlas porque todavía no hemos podido frenar las cifras de violencia de género, que al final es lo que importa. No queremos hacer política de un tema en el que todos los partidos hemos estado de acuerdo, tenemos que seguir estando juntos en un tema tan dramático.