Alberto Núñez Feijóo tenía previsto dar hoy dos mítines en las islas Canarias, pero el incendio que comenzó el sábado en La Palma le llevó a anular la visita ayer por la noche. Según fuentes de su equipo, el líder del PP prefería evitar cualquier molestia o interrupción a las autoridades del archipiélago, gobernado por Coalición Canaria tras un pacto con los populares. La suspensión de ese viaje no ha sido sustituido todavía por ningún otro acto de campaña por una lumbalgia, según ha explicado él mismo en el programa 'Al rojo vivo', de la Sexta.

Feijóo ha dicho que sintió "un tirón" el martes por la mañana en Madrid y le tuvieron que "inyectar" una medicina para aguantar el dolor por la tarde en Palma de Mallorca. También le recomendaron ir al fisioterapeuta y lo ha hecho esta mañana. El político gallego cree que este percance se debe a que lleva tres semanas sin hacer deporte y viajando de un lado para otro. "Intentaré acabar la campaña con dolor o sin él, pero intentaré acabar la campaña", ha asegurado. En todo caso tiene previsto viajar esta misma tarde a Valencia, donde dará un mitin el jueves por la mañana.

Este vacío en la agenda de Feijóo llega el mismo día que se va a celebrar el debate de RTVE al que Feijóo declinó asistir hace ya semanas. A él sí acudirán Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox). El dirigente conservador cree que es un "debate de perdedores". Feijóo pidió que fuera a siete y participaran también los representantes de ERC, EH Bildu y PNV, socios habituales de Sánchez esta legislatura. El jefe de la oposición no se ha querido arriesgar a que Díaz y Sánchez pudieran visualizar una posible alianza con Abascal, al que necesitará para ser investido presidente, según la mayoría de las encuestas.

Marcial Dorado

El líder de los populares se mostró muy optimista con el resultado de las generales el pasado sábado, en una larga charla informal con los periodistas que cubren la información del PP. El político gallego se subió al autobús de campaña en el trayecto entre Logroño y Pamplona. Llegó a decir que podían sacar 168 escaños (en estos momentos tienen 89) y alcanzar la mayoría absoluta con la ayuda del PNV y algún otro grupo parlamentario pequeño. Pero este martes rebajó las expectativas y aseguró que llegar a 150 diputados sería un buen resultado.

En la entrevista de la Sexta, ha sido preguntado si no va al debate porque "tiene miedo a dar explicaciones sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado". Feijóo compartió vacaciones con Dorado al menos en 1995 y 1996, según se puedo ver con las fotografías que publicó el diario 'El País'. El antiguo amigo del dirigente conservador fue condenado poco después de esos días de sol y playa por narcotráfico y blanqueo de capitales

Feijóo ha negado que tenga miedo a nada y ha respondido que la primera vez que "el PSOE le amenazó con este asunto" fue en la primera campaña electoral que disputó en Galicia, en 2009. "Todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y de esas fotos de hace 30 años las he dado en el Parlamento gallego. Esto es muy cansino", ha respondido. A la pregunta de Antonio García Ferreras, presentador de 'Al rojo vivo', si cuando era amigo suyo sabía que era un narcotraficante, ha dicho: "No, en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más facil saber cosas porque hay internet, hay google… Hasta que yo lo conocí este señor no tenía ninguna causa con el narco. Pero vuelvo a insistir. Llevo toda mi vida política con esto (...) Si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro. Todas las explicaciones las he dado, los gallegos conocen muy bien lo que pasó".

Cambio de tono en la campaña

Feijóo ha echado el freno por tres razones: el miedo a la desmovilización del votante conservador, que pueda pensar que está todo ganado ya; por el temor que siente que no se entienda su ausencia en el debate de TVE de esta noche, y por su gestión a trompicones de su "inexactitud" con las pensiones. El líder del PP ha mantenido en diversas ocasiones durante la campaña (incluido el cara a cara con Sánchez) que su partido siempre había subido las pensiones "conforme el IPC" y el lunes, tras una entrevista en TVE, tuvo que admitir que no fue así en los años 2012, 2013 y 2017.