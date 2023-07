Noemí Santana: «Representamos la esperanza frente al miedo y el retroceso»

¿Por qué razones un votante progresista tendría que elegir la papeleta de Sumar y no la del PSOE?

Cualquier votante progresista es consciente de que las políticas más valientes que se han hecho a lo largo de esta legislatura han sido gracias a esas fuerzas que hoy concurren bajo las siglas de Sumar. Hemos visto que la respuesta a una crisis por parte del PSOE fue muy diferente en 2008; abrazando el despido, cambiando la Constitución para priorizar el pago de la deuda o haciendo recortes en el Estado de Bienestar. Sin embargo, con la presencia de Unidas Podemos se han impulsado medidas como el ingreso mínimo vital para proteger a las personas vulnerables, se han puesto topes al precio de la electricidad, se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han puesto en marcha los ERTE para proteger el empleo, se ha llevado a cabo la ley de vivienda y se han sumado derechos para las personas LGTBI y las mujeres. Todo esto ha sido gracias a la presencia de Unidas Podemos, que ahora somos Sumar. Hemos sido las que hemos estado tirando siempre el brazo izquierdo al PSOE para que haga políticas valientes y progresistas y no se deje llevar por los cantos de sirena del Ibex 35.

En el programa electoral de Sumar no se menciona ni una sola vez a Canarias. ¿Plantean alguna propuesta específica para el Archipiélago?

Hay medidas que, aunque sean tomadas en el ámbito estatal, repercuten especialmente en Canarias, como son la subida del salario mínimo interprofesional, que ha beneficiado a muchísima gente en Canarias porque tenemos los salarios más bajos de todo el país. En las políticas de vivienda, aunque no se menciona específicamente a las Islas, se han recogido propuestas que hicimos desde Podemos Canarias, Drago y Equo, como la de la excepción insular, para priorizar la compra de vivienda a las personas residentes frente a extranjeros, la puesta en marcha de la ecotasa y la regulación del alquiler vacacional.

¿Qué medidas urgentes creen que habría que impulsar nada más formar Gobierno?

Mejorar la calidad del empleo. Nosotras estamos muy pendientes, no solo de mejorar los salarios y las condiciones laborales, sino que planteamos propuestas novedosas, como la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales. España fue el primer país de Europa en implantar, hace ya más de un siglo, la jornada laboral de ocho horas y ahora hay quien se lleva las manos a la cabeza por decir que hay que reducir la jornada laboral a las 32 horas para poder conciliar nuestra vida profesional y familiar. Entendemos que esto no solo incentivaría la mejora de la calidad de vida de las personas, sino la creación de más puestos de trabajo, lo que es fundamental cuando tenemos un paro juvenil elevadísimo. Otra de las cosas que proponemos es la igualdad de oportunidades, impulsando medidas como la herencia universal para jóvenes de entre 18 y 23 años, para que reciban 20.000 euros con los que poder iniciar su proyecto de vida. Sobre la política fiscal redistributiva, nosotros entendemos que hay que subir las cotizaciones, sobre todo a las grandes fortunas y a las grandes empresas, para que así se redistribuya la riqueza. Otra cosa que nos preocupa mucho es la lucha contra el cambio climático, la apuesta por un modelo de sostenibilidad y acabar con las energías fósiles.

¿Qué se juegan los españoles en las urnas el 23J?

Nos jugamos retroceder o seguir avanzando. Esta legislatura ha sido una legislatura de grandes avances sociales. Hemos subido las pensiones y su subida se ha vinculado al IPC; se ha subido el salario mínimo interprofesional; y se ha hecho una ley de vivienda que reserva el 40% de las nuevas promociones para ampliar el parque público. Además, se ha aumentado la inversión en sanidad, en educación y en derechos sociales y se han revertido los recortes que hizo el señor Rajoy en dependencia, lo que permitió subir las cuotas a las personas dependientes de Canarias. Hemos avanzado muchísimo en la ampliación y fortalecimiento del Estado de bienestar. El Partido Popular ya ha dicho que quiere derogar todo. Quiere derogar la ley de cambio climático, la ley trans y la ley de vivienda. Es decir, quiere ir hacia atrás. Cuando por fin empezamos a ver la luz al final del túnel, hay otros que nos proponen volver a una España más oscura. Una España en blanco y negro, donde las personas no puedan querer a quien quieran, no puedan ser quienes quieran ser, no puedan amar a quien quieran amar. Donde las personas no se puedan mover a donde quieran desarrollar su proyecto de vida. Nosotros representamos la ilusión y la esperanza frente al miedo y el retroceso.

¿Qué aporta Podemos a Sumar?

Podemos fue esa estrella polar que guió a las fuerzas progresistas hacia dónde había que caminar. La irrupción de Podemos ha sido muy importante en este país, ya que logró romper la dinámica bipartidista del Gobierno estatal. Por primera vez en la historia ha habido un gobierno de coalición. Podemos ha demostrado que se puede hablar de todo con total transparencia y sin miedo. En ese sentido, nosotros vamos a seguir poniendo esta impronta y nuestra seña dentro de la coalición de Sumar. Creo que si algo valora la gente de Podemos es que tenemos la libertad de poder decir las cosas sin ningún tipo de tapujos, porque no le debemos nada a nadie y no le tenemos miedo a nadie. Hemos sufrido muchísimo las consecuencias de esta valentía, pero aún así seguimos poniendo la cara, el alma y el cuerpo y eso seguirá existiendo dentro de la confluencia de Sumar.

Las negociaciones para aglutinar a las fuerzas de izquierdas fueron difíciles. ¿La convivencia tras el 23-J será amable?

Efectivamente hubo ciertos desencuentros entre las fuerzas políticas que conformamos Sumar, pero entendimos que teníamos un objetivo muy grande: ganar un país para la gente, haciendo políticas transformadoras y valientes. Éramos muy conscientes de que el enemigo no está en nuestras fuerzas aliadas, sino que está fuera. Es muy grande y hay que combatirlo. El 28M aprendimos una gran enseñanza y es que juntas somos más fuertes y separadas nos debilitamos. Concurrir separados en Canarias nos penalizó y no entramos en muchas instituciones, mientras que si hubiéramos ido juntas las fuerzas que ahora formamos Sumar hubiéramos obtenido cuatro diputados y, a día de hoy, estaríamos hablando de que se podría haber mantenido el Gobierno de progreso en las Islas.

¿Sumar es Podemos con distinto collar?

Yo creo que no. Hay mucha fuerzas dentro de Sumar, que amplían el espacio de Podemos. Ahora bien, la impronta de Podemos está ahí. Podemos es una fuerza muy importante dentro de Sumar, que sigue teniendo muchísima musculatura, muchísima militancia y muchísimos cargos públicos en instituciones. La candidata que lidera Sumar, Yolanda Díaz, no pertenece a Podemos y no es militante de ninguna organización política.

¿Teme que los votantes de Podemos estén desencantados y no apuesten por Sumar?

Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos militantes de Podemos y entiendo que hubo cierto dolor en este proceso de negociación, en el que muchas compañeras tuvieron que ser generosas hasta el extremo y dar un paso a un lado. Pero también creo que la militancia de Podemos es lo suficientemente responsable y tiene la suficiente altura de mira para saber que es nuestra oportunidad de hacer de dique de contención frente a la derecha más reaccionaria. Ahora estamos todas a una.

¿Le preocupa la llamada al voto útil del PSOE?

Desde la irrupción de Podemos en el panorama político no existen las mayorías absolutas. Por tanto, es imperioso poder pactar para gobernar este país. Necesitamos un Sumar fuerte para poder desarrollar una coalición progresista, que esperamos que sea liderada por Yolanda Díaz y no por Pedro Sánchez. Sabemos que el Partido Socialista, sin una fuerza a su izquierda que haga de empuje para que haga políticas valientes, gobierna como una fuerza de centro o de derechas. La ciudadanía es muy consciente de que si no entra Sumar en el Gobierno, al Partido Socialista no le van a dar los números para poder gobernar en solitario y, además, no impulsará las mimas políticas valientes que ha habido en esta legislatura.

¿Confía en que Yolanda Díaz pueda ser la primera mujer presidenta del Gobierno de España?

Sí. Yolanda es la política más valorada a día de hoy. La gente lo ha podido comprobar gracias a su buena labor en el Ministerio de Trabajo. Sabe buscar consensos y ha llegado al mayor pacto social que se ha dado en este país a través de la reforma laboral. Sabe hablar y sabe debatir. Yo creo que tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta.

¿La izquierda tiene alguna responsabilidad en el ascenso de la derecha en España?

En nuestro país no nos escapamos del incremento de las fuerzas de ultraderecha que se está viviendo en Europa. La ultraderecha ha sabido llegar a las personas con mensajes simples y mentiras. No desmontare esos bulos es la parte de responsabilidad que hemos tenido como fuerza progresista, pero también como sociedad. Quieren ganar votantes a golpe de contar mentiras, de decir cosas inciertas, de decir falacias y eso me parece muy grave. Creo que quienes han apoyado a las fuerzas de ultraderecha pronto van a sentir una gran frustración o ya la sienten. Decían que venían a acabar con los chiringuitos y, sin embargo, lo primero que han hecho al entrar en los gobiernos autonómicos es subirse los sueldos, ampliar y engrosar la administración, los cargos de confianza y las consejerías. Creo que la gente va a entender que se les va a caer la careta demostrando quiénes son.

¿Quién le llamó para que liderara la candidatura de Sumar al Congreso por Las Palmas?

Yo quería emprender otro proyecto de vida. Si las elecciones generales hubieran sido hace seis meses o dentro de tres meses, probablemente, me hubiera costado más dar este paso. Me llamaron tanto por parte de Sumar estatal, como por parte de Podemos estatal, porque entendían que soy una persona válida y que mucha gente se había quedado con la pena de que todo el trabajo que se había desarrollado en la Consejería de Derechos Sociales no se pudiera revalidar. Me lo solicitaron y, como estaba en caliente, acepté este reto.

¿La llamada fue de Yolanda Díaz?

No. A mí directamente me llamó Ione Belarra. Pero también se me mandó un mensaje por parte de Sumar estatal.

¿Qué cree que va a salir de las urnas el 23J?

Después del 28M, muchísima gente es consciente de que si no se moviliza y acude a votar, la ola de derechas nos pasa por encima. Tenemos un riesgo real de perder todo el trabajo hecho durante este tiempo y de perder derechos conquistados. Muchísima gente me ha dicho que no votó el 28M, pero que a esta cita del 23J no falta. Por tanto, creo que vamos a lograr consolidar el Gobierno de coalición. Creo que ahora estamos en un periodo de remontada, de volver a convencer a nuestra gente de que es necesario movilizarse. De lo contrario, existe un riesgo real de que gobierne la derecha de este país.