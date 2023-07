La política local tinerfeña da el salto al Senado

De la política local al Senado. Tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) han colocado como primeros espadas de la candidatura al Senado por Tenerife a políticos con amplia experiencia en la gestión municipal. Sus tres primeros candidatos han pasado años trabajando en diferentes ayuntamientos de la Isla y algunos de ellos tienen o han tenido un liderazgo indiscutible en sus municipios donde han ejercido como regidores incluso durante décadas. En total, los ciudadanos tinerfeños tendrán hasta diez candidaturas para escoger a los que serán sus representantes en la Cámara Alta.

Tras perder la presidencia del Cabildo de Tenerife debido a la alianza entre nacionalistas y populares, Pedro Martín busca marcharse ahora a Madrid para luchar desde allí por las necesidades de la isla. El socialista es un hombre curtido en lo local. Licenciado en Psicología ostentó la Alcaldía de Guía de Isora desde 1995 hasta que presentó su candidatura a la presidencia del Cabildo de Tenerife, que consiguió tras censurar a Carlos Alonso (CC) en 2019. Al ser designado como candidato al Senado, Martín aseguró que el PSOE debía centrarse durante la campaña en recordar a los ciudadanos los logros conseguidos en estos cuatro años en el Gobierno central como la mejora de los datos de empleo, el salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, sin olvidar todo el trabajo que queda todavía por hacer.

El Partido Popular presenta al Senado a uno de sus bastiones en la isla, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide desde 2007. Secretario general de los populares en Tenerife ya ha dejado claro que si resulta elegido y en algún momento llega a considerar que no está cumpliendo de forma correcta el desempeño de los tres cargos que ostentará, el Senado sería lo primero que abandonaría, reiterando el compromiso que mantiene en la gestión de su municipio. Durante la campaña no se ha mostrado temeroso a los pactos con Vox, del que llegó a asegurar que «no es el coco» sino un partido elegido democráticamente y reiteró que el PP no va a permitir que se de «ni un paso atrás» en derechos sociales, en caso de necesitarlos para gobernar.

El tridente localista que las principales formaciones que se presentan a las elecciones han decidido que encabecen sus candidaturas al Senado lo completa Jonathan Domínguez. El nacionalista es Graduado en Administración y Gestión Financiera y durante años se curtió en diferentes asociaciones juveniles y vecinales de San Cristóbal de La Laguna, antes de dar el salto a la política. En 2015 fue elegido concejal en el Consistorio, donde desempeñó la gestión del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad. Repitió como edil en la oposición en la pasada legislatura y en las elecciones municipales del 28 de mayo se presentó como candidato a la Alcaldía lagunera. Domínguez está centrando sus actos en esta campaña también en el ámbito más local. Fiestas populares, encuentros con los vecinos y pateos por las calles han sido su actividad mayoritaria en los pasados días.

Nueva Canarias (NC) mantiene sus expectativas de lograr un senador por la isla de Tenerife. Para ello, presenta también a una candidata con una larga trayectoria política: Odalys Padrón. Tras ser en el pasado concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife –una de las primeras que denunció con insistencia el caso García Cabrera– en los comicios de mayo volvió a presentarse como candidata a la Alcaldía de la capital chicharrera. Ahora pretende ser la voz de los tinerfeños en Madrid y tras el anuncio de su candidatura reiteró la importancia de que Canarias tenga representación propia tanto en el Congreso como en el Senado ya que si no podría perder derechos ya adquiridos.

Los cabezas de lista del resto de formaciones que presentan candidatura al Senado por Tenerife son menos conocidos. La candidata de Vox, María Aurora Martínez es ingeniera informática y tiene un doctorado en TIC. Actualmente ejerce como profesora y esta es su primera experiencia política.

Además de estas cinco formaciones también presentan candidatura al Senado por Tenerife: Sumar Canarias, la confluencia que lidera Yolanda Díaz a nivel nacional cuyo candidato es Ignacio Martín; Ahora Canarias-Partido Comunista del Pueblo Canario, que encabeza María Tatiana Delgado; Recortes Cero, que presenta a una única candidata, María Angustias Rodríguez; Por un Mundo más Justo, que tiene al frente a Fermín Francisco Rodríguez; y el Partido Animalista con el Medio Ambiente, el eterno aspirante a entrar en las instituciones, que en Tenerife ha escogido a Daniel Bisshopp Flores.

Dos alcaldes palmeros buscan representar a la Isla Bonita en Madrid Dos alcaldes de la isla de La Palma buscan convertirse en el único senador que representa a la Isla Bonita en la Cámara Alta. El regidor de Breña Baja, el popular Borja Pérez, y el alcalde de Tijarafe, el nacionalista Marcos José Lorenzo, son dos de los candidatos que concurren al Senado en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Ambos llevan varias legislaturas al frente de sus municipios y mientras Pérez busca mantenerse en el cargo –ha sido senador por La Palma entre 2019 y 2023– Lorenzo quiere debutar en Madrid. Además de los dos regidores, el Partido Socialista presenta a Kilian Sánchez, que ha sido director del Área de Salud de La Palma en el último mandato. El candidato de Nueva Canarias (NC) es Miguen Ángel Pulido, también con experiencia en la política local y regional que ha ejercido como director general de coordinación y apoyo a la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. El candidato de Vox es Jesús Allende, albañil, en la que es su primera experiencia en política.

Chinea se presenta para una tercera legislatura por La Gomera Fabián Chinea, candidato de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) al Senado, busca convertirse por tercera vez en senador de esta isla, después de que fuera nombrado en 2019. Desde 2015 el escaño de La Gomera en el Senado lo ocupa el representante de esta formación política, aunque desde 1993 hacía lo propio Casimiro Curbelo cuando todavía estaba vinculado al Partido Socialista (PSOE). Sus adversarios políticos en estas elecciones generales son José María Morales Herrera, por el PSOE, que en la pasada legislatura ha sido consejero en el Cabildo insular. Por el Partido Popular (PP) se presenta Domingo Curbelo, funcionario del Cabildo gomero que ha ejercido como su tesorero e interventor. La opción nacionalista es Moisés Plasencia, quien ha sido director general de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Emigración y Cooperación del Ejecutivo. Por Vox se presenta el diplomado en Relaciones Laborales Jorge Iván Negrín.