María Fernández: “Canarias necesita herramientas y políticas cercanas a su realidad para reducir su situación de paro estructural” La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, recuerda que siete de cada 10 familias canarias reconocen no llegar a fin de mes incluso teniendo un empleo “Canarias vive dos realidades: tiene una de las mayores cifras de paro de todo el Estado, con casi 175.000 desempleados en junio, y no cuenta con Planes de Empleo estatales que le ayuden a revertir esta situación, unos planes que retiró el PP y que el PSOE no ha recuperado”, aseveró Fernández La nacionalista se reúne con el presidente y los vicepresidentes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, “una entidad en la que se tiene que apoyar la Administración Pública para llegar a la ciudadanía y luchar contra el paro estructural del Archipiélago”