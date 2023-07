El enredo no pudo ser mayor. "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones conforme al IPC". Alberto Núñez Feijóo hizo esa afirmación en tres ocasiones este lunes, a seis días de las elecciones generales, durante una entrevista en TVE. Ya lo dijo en el debate con Pedro Sánchez y recibió críticas por ello. La periodista Silvia Intxaurrondo le respondía: "No es correcto. , durante una entrevista en el programa 'La Hora de la 1' de TVE. Fue lo mismo que dijo en el cara a cara con Pedro Sánchez la semana pasada y recibió críticas por ello. La frase es del todo inexacta. La periodista que le había formulado la pregunta, Silvia Intxaurrondo, respondía: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en el año 2017".

El líder del PP reprobó a la conducta del programa: "Es absolutamente correcto. No sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC", repitió. "Como hay hemeroteca se puede comprobar lo que yo digo, si estoy equivocado le pediré disculpas y si no, le pido rectificación en el caso de que usted esté en el error". Feijóo incluso sacó pecho al asegurar que su partido garantizó la subida de las pensiones "incluso cuando el IPC fue negativo o cero, que las aumentamos un cuarto de punto". La realidad es que el PP sí subió siempre las pensiones, pero no lo hizo conforme al IPC. Y ese matiz, que no llegó hasta un rato después vía Twitter y evitando una rectificación como tal, es la clave. Durante varios años en el Gobierno de Mariano Rajoy y con Fátima Báñez en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inflación fue negativa (2014, 2015 y 2016) y el Ejecutivo mantuvo la subida del 0,25%. Fue una apuesta clara de Báñez, como recuerdan distintos dirigentes del PP. Si las pensiones hubieran estado ligadas al IPC, los pensionistas habrían tenido una bajada o, como mínimo, no habrían visto ningún aumento. En el año 2017, sin embargo, los precios escalaron al 2% y el PP mantuvo la subida del 0,25%. En 2012 ya había ocurrido algo similar. Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 17 de julio de 2023 Confusión con la congelación Desde el PSOE y Sumar, como ya ocurrió la semana pasada, se abalanzaron de inmediato sobre "las mentiras" de Feijóo. En su equipo reconocían justo después de la entrevista que se expresó con un "error" claro, que fue hablar de revalorización "conforme al IPC" y no hacerlo a secas. "Sí las revalorizamos porque las subimos siempre. Pero no de la mano del IPC. A veces sí y otras no", reconocían, desvelando lo que realmente desató la confusión: Feijóo pensaba que hablaban de la congelación de las pensiones, y quería recalcar que el PSOE fue el único Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza y Pedro Sánchez de diputado, el que lo hizo. En Génova aseguran que Feijóo "también se quedó tocado" en el debate al ver que el presidente del Gobierno negaba esa congelación. Y aseguran que en la entrevista mezcló ambas cuestiones. "El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español", llegó a decir el dirigente gallego en la entrevista, cuando se refería a que fue el único que las congeló. Silvia Intxaurrondo desmonta en directo los bulos de Feijóo en una tensa entrevista: "Incorrecto" Después del brusco rifirrafe que mantuvo en TVE, escribió el siguiente tuit a modo de aclaración: "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones". Lo hizo obligado tras la entrevista.