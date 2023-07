La expectación generada por la primera foto de Yolanda Díaz y Ione Belarra en esta campaña ha quedado desactivada en tiempo exprés, en un acto de poco más de media hora. 35 minutos exactos entre la escena en que las candidatas llegaban al rincón de Caballo Blanco, en Pamplona (Navarra), y se hacían las fotos de rigor tras el cierre. A seis días de que se abran las urnas, la líder de Sumar coincide por primera vez en un mitin con la secretaria general de Podemos, navarra de nacimiento y diputada por esta circunscripción, a la espera de que vuelvan a coincidir en el gran acto de cierre de campaña el viernes en Madrid. Todos los detalles se iban a mirar con lupa en esta primera intervención conjunta después de las fuertes desavenencias vividas, pero la ministra de Podemos no hizo demasiados esfuerzos por proyectar sintonía alguna.

Las resistencias de la morada a participar en la campaña de Sumar se han hecho de nuevo evidentes, escenificando una llamativa frialdad durante el acto y agradeciendo el papel a las fuerzas independentsitas como Bildu o ERC, a quienes Díaz trata de evitar en campaña electoral. Belarra ya rechazó participar en varios actos de precampaña con la vicepresidenta alegando motivos de agenda, y aunque en esta ocasión sí ha tomado la palabra en este acto conjunto, se ha esforzado por que su intervención fuera mínima, al igual que ha sido su presencia en esta campaña hacia las urnas, donde sólo ha participado en un mitin en Las Palmas sólo con dirigentes de Podemos antes del mitin de Pamplona, donde habló durante un total de seis minutos, al igual que Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos y cabeza de lista de Sumar por Navarra.

Bildu y ERC

"Hay gente que está dudando con su voto, y es normal", ha comenzado la dirigente de Podemos, antes de dirigirse "a quienes dudan entre votar Partido Socialista y Sumar". "No hace falta recordar que se abstuvo para que gobernara el PP", ha advertido, antes de abundar en que "hace unas pocas semanas, el PSOE volvía a permitir aquí en Pamplona para un Gobierno de derechas". "Otra vez la gente votó progresisa y otra vez el Partido Socialista ha vuelto a traicionar", defendió.

En este punto, Belarra también pasó a hablar de las fuerzas independentistas. Comenzó agradeciendo el papel de estos partidos en la escena nacional, ungiéndolos como "condición de posibilidad de los avances de esta legislatura": Yolanda Díaz, situada detrás de Belarra, apretaba los dientes, visiblemente tensa. Podemos y Díaz han mantenido serios desencuentros sobre cómo abordar a estas formaciones; mientras los morados las alentaban, la líder de Sumar les negaba protagonismo, dolida todavía por el rechazo de los republicanos a su medida estrella, la reforma laboral.

"Hay gente que está dudando entre nosotros y fuerzas independentistas, EH Bildu, Geroa Bai o ERC en Cataluña", comenzó Belarra, que reivindicó su defensa de estos partidos. "Poca gente ha defendido como yo la construcción de una mayoría progresista y plurinacional que ha sido la condición de posibilidad de todos los avances de esta legislatura. Reconozco y ageadezco el papel que ha tenido", ha defendido, mientras Díaz se mantenía a pocos centímetros con rostro serio.

Después de recordar que sin ellos "nunca podríamos haber aprobado la subida del pensiones al IPC", pasó a pedir el voto para Sumar, donde sí encontró a una Yolanda Díaz que asentía efusivamente con cada frase. "Si Sumar no tiene el respaldo mayoritario, no va a haber coalición que apoyar por parte de las fuerzas independentistas", afirmó. "La única posibilidad de que tengan algo que apoyar es que nuestro espacio esté fuerte y se pueda revalidar el Gobierno de coalicion. Y creo que ese es un agumento poderoso para ir a votar el próximo domingo".

Después de alabar a las fuerzas nacionalistas, la jefa de filas de Podemos cerró su breve intervención pidiendo "evitar como sea que el PP llegue al Gobierno del Estado, porque es un partido que no respeta las reglas de la democracia". Al terminar, se produjo una escena de confusión: en lugar de situarse detrás del atril donde hablaría después Yolanda Díaz, Belarra se situó al otro lado del escenario, quedando fuera del plano de cámara. Después de ser convenida a cambiar de lugar, la ministra de Podemos se puso donde le indicaron, y finalmente sí apareció escoltando a la líder de Sumar durante su intervención. Pese al rostro extremadamente serio, Belarra sí cedió a apludir cuando así lo hacía el público.

Frialdad

Llegado el turno de Yolanda Díaz, quiso lanzar un guiño a las nacionalidades históricas defendiendo que "nuestro país es mejor cuando es diverso y es plurinacional", aunque evitó cualquier referencia a las fuerzas independentistas. La vicepresidenta segunda continuó la ofensiva abierta contra Alberto Núñez Feijóo, al que volvió a dedicar durísimos ataques, asegurando que su modelo "consiste en mentir de manera compulsiva" y que este lunes "volvió a mentir". "Desde aquí me dirijo al señor Feijóo: rectifique, el PP nunca subió las pensiones por encima del IPC".

Durante su intervención, Belarra se mantenía en un segundo plano con gesto de absoluta frialdad, pese a la complicidad que trató de exhibir Díaz, donde hizo alguna referencia a la navarra. "Me decían que si subía el salario mínimo iba a destruir empleo. Me lo decían dentro del Gobierno, lo sabe muy bien Ione Belarra. A los nueve meses de Gobierno, subí el salario mínimo", defendía la vicepresidenta segunda, llamando a la dirigente por nombre y apellido y buscando escenificar una buena relación que, en realidad, no pasa sus mejores momentos.

"No van a ganar"

La líder de Sumar hizo un repaso por alguna de sus propuestas de campaña, y volvió a reivindicar la reducción de jornada laboral impulsando una reforma del Estatuto de los Trabajadores, según advirtió, además de acabar con los oligopolios eléctricos o regular las listas de espera de la sanidad pública. En este punto, volvió al mensaje contra la austeridad que ha venido defendiendo en los últimos días. "Aznar nos ha dicho que los españoles van a tener que pasar apuros", defendió. "Votad a Sumar porque hemos demostrado que cuando gobernamos los que los que pasan apuros son ellos, los que mandan desde arriba, las grandes fortunas, las eléctricas que ya han pedido el voto para el señor Feijóo".

Díaz también pidió el voto de la "gente que está indecisa, que no sabe si votarnos a nosotros o al PSOE", avanzando que impulsaría una reforma de la Ley de Extanjería y evocando los "acuerdos sociales", uno de los últimos el Estatuto del Becario. Además, insistió en vincular la continuidad de la coalición a los resultados de Sumar. "Si no hay Sumar fuerte no hay gobierno de coalición progresista y os pido de corazón que deis un paso adelante", advirtió Díaz.

"¡No os creais el relato! ¡No van a ganar! ¡Movilizaos!", continuó Díaz. "Conozco muy bien a Feijóo, esa es parte de su estrategia, hacerle creer a España que ya ganío. No ha ganado, señor Feijóo, van a decidir el futuro las gentes progresistas de este país", clamó, antes de asegurar que "la fuerza decisiva de estas elecciones está en las mujeres". "¡Madres y abuelas navarras, salid a proteger el futuro de vuestros hijos! ¡Salid a votar futuro!".