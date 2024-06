Vox escala posiciones en Canarias. La formación que preside Santiago Abascal ha mejorado resultados en las dos provincias del Archipiélago y ha pasado de ser la séptima opción en las Islas a colocarse como tercera fuerza, por detrás del PSOEy del PP. El partido de ultraderecha logró pasar este domingo de los 23.683 votos a los 81.202 sufragios, más del doble de los apoyos obtenidos en los anteriores comicios al Parlamento Europeo. La cifra eleva los resultados de la formación hasta el 12% de los votos escrutados, lo que supone además un crecimiento de casi nueve puntos (8,69%) respecto a hace cinco años, cuando apenas alcanzó el 3,31%, y sitúa a Vox por delante de formaciones como Coalición Canaria. El dato multiplica por 17 el resultado obtenido en las elecciones de 2014, las primeras europeas a las que concurrió Vox y en las que apenas obtuvo 4.793 votos y un 0,84% en las islas. El presidente del partido en las Islas, Nicasio Galván, calificó anoche el resultado como el mayor éxito de la formación en el Archipiélago.

Aunque el número de apoyos ha crecido exponencialmente, los datos no han sido suficientes para que los dos canarios que figuraban en la lista de la formación ultraderechista, Alejandra Patricia Millán y Nicasio Galván, obtuvieran escaño en el hemiciclo comunitario ya que prácticamente cerraban la candidatura al ocupar el puesto 46 y 57, respectivamente.

La fuerza política ha obtenido mayor respaldo en la provincia de Las Palmas, con 44.504 votos, un 12,95%, que en la de Santa Cruz de Tenerife, con 36.698, un 11,03%. Así, Gran Canaria ha sido su mayor granero de votos en estos comicios al cosechar 37.817 sufragios, un 13,27%, y en esta isla ha sido la franja del Sureste la que ha concentrado el mayor porcentaje de voto a esta formación: en Santa Lucía de Tirajana el 17,94%, en Ingenio el 17,82% y en Agüimes el 16,15%, además de Mogán, donde obtuvo el 16,10% de los apoyos.

La fuerza política ha obtenido mayor respaldo en la provincia de Las Palmas, con 44.504 votos, un 12,95%, que en la de Santa Cruz de Tenerife, con 36.698, un 11,03%

Por islas en esta provincia le sigue Lanzarote, donde obtuvo 3.868 votos, el 11,07%, y allí logró su mayor apoyo en Yaiza, con el 13,60%; y Fuerteventura, donde obtuvo 2.819 votos y un 11,90% de apoyo, y en esta isla alcanzó su mayor logro en Puerto del Rosario con un 12,56% de los apoyos.

Por otro lado, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Vox obtuvo en la isla de Tenerife 33.386 votos, 11,30%; en La Palma 2.440 votos y un 8,76%; en El Hierro 363 apoyos y un 10,47%; y en La Gomera 509 votos, lo que supone un 8,36%.

Apenas una veintena de personas acompañaron anoche a los candidatos de Vox en la sede del partido en Gran Canaria para conocer los resultados de estos comicios, unos resultados que recibieron primero con alegría contenida y luego desatada.

Dardos a Sánchez y a Coalición

Un imán para el voto de la rabia y el resentimiento. Nicasio Galván se mostraba exultante en la sede de Voxen Las Palmas de Gran Canaria en el número 2 de la calle Becquer. Pide la marcha inmediata de Pedro Sánchez y atiza con dureza a Coalición Canaria. «Como ha dicho nuestro presidente Abascal, Pedro Sánchez debería tomar ejemplo de sus homólogos de Francia y Bélgica que han convocado elecciones de forma inmediata», indicó con firmeza.

En relación a las valoraciones de Román Rodríguez y Carlos Alonso, que lamentaban el avance de la ultraderecha, responde que «es curioso que un partido que va en coalición con los comunistas venga aquí ahora a dar lecciones de ética con esas palabras (...) Un voto a Coalición Canaria es un voto para el PNV y para una mujer que no sabía que Canarias era ya una Región Ultraperiférica. ¿El acento canario para que el que vive en Bilbao? Más vale que se callen o que se miren primero al ombligo antes de decir ese tipo de boberías», realza Galván.

Insiste que se trata del mayor éxito electoral en la historia de Vox en Canarias. «Sin duda, no hay precedentes. Los números están ahí, es un 175% de crecimiento y somos tercera fuerza política en Canarias. Los datos son indiscutibles y solo cabe reconocerlos».

"Pedro Sánchez debería tomar ejemplo de sus homólogos de Francia y Bélgica que han convocado elecciones de forma inmediata"

Se muerde la lengua sobre la caída de Podemos. «Me limito a trasladar la alegría de nuestro partido», y considera clave en la subida de Voxla evidente sensación de hastío. «Gracias a todos, a los afiliados, simpatizantes y apoderados que han hecho posible esta victoria incontestable. Estos magníficos resultados son el sentir de la población que nos convierte en la tercera fuerza regional (...) Hemos visto cómo la Europa del día 24 que se reunió en Madrid ha ganado las elecciones. Estamos orgullosos de estos resultados obtenidos y por el aumento del número de diputados europeos de Vox que solo refleja una cosa: el notable potencial existente».

Aplaude la fe ciega de «los patriotas». «Nuestro trabajo se ve potenciado con este hito, es un salto importante. Vemos que los patriotas han hablado alto y claro y ahora estamos donde estamos. Hemos asistido a los que hemos denunciado y advertido que antes de saberse los resultados oficiales, Úrsula von der Leyen ya salió argumentando que mantendría su pacto con los socialistas. Lo repetimos hasta la saciedad: votar al PP era votar al PSOE».

Cordón sanitario

No teme la aplicación de un cordón sanitario en el Parlamento Europeo. «Somos la tercera fuerza política nacional y también en clave canaria. Hay que decirlo alto y claro, somos la fuerza que más ha crecido con un 175% con respecto a los comicios de 2019. No hay mucho de qué hablar, no le vamos a decepcionar, queremos y se necesita una Europa de países soberanos que proteja nuestro sector primario, que luche de verdad por nuestra industria frente al fanatismo climático Agenda 2030».