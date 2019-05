Canarias ve reducida a una sola voz su representación en la Eurocámara

Las elecciones europeas han dejado a Canarias mermada en cuanto a representantes en la Eurocámara al quedarse sin escaño el popular Gabriel Mato, quien ocupaba el puesto 13 en la lista del PP, que al final logro doce eurodiputados.

Tampoco los resultados favorecieron a CEUS, coalición en la que estaba integrada CC-PNC, cuyo candidato, Luis Padilla, a pesar de ir de número dos, no obtuvo la deseada acta para viajar a Bruselas. El único representante canario será el socialista Juan Fernando López Aguilar, quien al igual que Gabriel Mato, atesora dos legislaturas en la Eurocámara.

Consciente de esta situación, López Aguilar mostró ayer su agradecimiento por los apoyos recibidos para renovar su escaño en Bruselas, a la vez que hizo su ofrecimiento a toda la ciudadanía canaria y a sus instituciones para ocuparse desde la capital belga de los asuntos que atañen a las Islas.

Es más, el eurodiputado socialista aseguró que la circunstancia de ser el único canario le va a llevar a "multiplicarse para hacer todo el trabajo". Más teniendo en cuenta que "las Islas dependen mucho de fondos europeos, de todos los fondos" y de su condición de región ultraperiférica, lo cual no es nuevo para él, pues ha sido su ocupación estos años.

Al igual que en la noche del domingo, destacó el resultado "claro y contundente" obtenido por el PSOE en las elecciones europeas, unos comicios en los que se concurre con lista única, "sin barreras de acceso" y subrayó la distancia a la que había quedado el PP.

También se refirió a la importancia del apoyo logrado por el Partido Socialista de cara a ostentar el liderazgo del grupo parlamentario socialista en la Eurocámara, teniendo en cuenta que es esta quien inviste al presidente de la Comisión y a sus comisarios.

López Aguilar insistió en la necesidad de continuar siendo muy beligerantes con "el pujante crecimiento de la extrema derecha en Europa". En esta línea advirtió de que ahora mismo está configurada en tres grupos, pero si concurrieran juntas "podrían ser la primera fuerza" en la Eurocámara.

A su juicio, el hecho de que sea la primera vez que la extrema derecha española logre representación en el Parlamento Europeo no significa que esta no existiera antes, sino que "estaba dentro del PP y ahora ha optado por desprenderse de esta organización e iniciar una singladura propia".

"Hay que plantarles cara -afirmó-, pues España es una sociedad abierta y hay que defender su reputación constitucional".

Gabriel Mato, por su parte, admitió que estas elecciones le dejan un "mal sabor de boca, pues el trabajo realizado y reconocido no se ha traducido en apoyos por parte de los canarios. No me siento valorado", apostilló.

Igualmente calificó como malo que las Islas solo cuenten con un eurodiputado y lamentó que muchos canarios hayan depositado su voto para que vaya a Bruselas una representante del País Vasco, en clara referencia a la candidatura con la que concurría CC.

Indicó que los resultados obtenidos por su formación han sido mayores de lo esperado, pues las previsiones eran más bajas, y llamó la atención sobre los apoyos recibidos en ambas provincias canarias, siendo mayor en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, pese a tener un sector primario más desarrollado, un ámbito al que ha dedicado mucho tiempo en los últimos diez años.

En su opinión, el panorama que tiene por delante Europa es complicado, ya que hay mucho antieuropeista que quiere cargarse la Unión desde dentro.

El candidato de CC-PNC valoró positivamente el respaldo recibido el pasado domingo pues la organización nacionalista ha pasado de 70.000 votos en 2015 a los 185.000 logrados hace dos días, situándose en Canarias como segunda fuerza después del PSOE.

"Las expectativas en las Islas se han cumplido -apuntó-, y el objetivo seguido ha estado bastante cerca, pero no así nuestros socios". Padilla confía en que la cabeza de lista de la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) en la que estaba integrada CC-PNC, Izaskun Bilbao (EAJ-PNV), defienda los intereses de las Islas, tal y como ha venido haciendo hasta ahora con sus interpelaciones y el apoyo de los nacionalistas canarios.