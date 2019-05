Gabriel Mato: "Una opción que no sea PP o PSOE es perder el voto"

Gabriel Mato Adrover (Madrid, 1961) repite puesto número 13 en la lista del PP a las elecciones europeas. Este abogado afincado en La Palma lleva 10 años en la Eurocámara y vuelve a presentarse confiando que los canarios valorarán "la defensa que se ha hecho de las Islas hasta ahora".

Ha conseguido acceder a la Eurocámara con el número 13 en las anteriores dos legislaturas ¿Volverá a traerle suerte?

Espero que sí, no por mí mismo sino porque creo que es fundamental que Canarias siga teniendo un diputado del Partido Popular. Aquí no caben juegos, no es una elección como cualquier otra. Aquí te estás jugando el futuro y hay que defenderlo en Europa, absolutamente todo se decide hoy en Europa. Será bueno que tengamos en la Eurocámara un diputado que defienda los intereses de las Islas como lo he hecho yo en estos 10 años. Tú pregunta a alguien si se ha sentido defendido estos últimos años. A cualquiera del sector agrario y te dirán que sí, o a alguien del sector industrial, o a los jóvenes. Creo que estas elecciones son fundamentales aunque muchas veces pasen desapercibidas y mucha gente no le quiera dar el valor que tienen, yo sí se lo quiero dar.

A pesar de que la últimas encuestas le otorgan el escaño.

Vamos a romper todas las encuestas del CIS y estoy convencido de que yo voy a seguir siendo diputado. No porque sea bueno para mí, sino porque es muy bueno y necesario para toda Canarias.

¿Cree que se repetirán los malos resultados del PP del 28A en las elecciones europeas?

Estoy convencido de que serán elecciones totalmente diferentes y que el Partido Popular va a dar un salto enorme en relación con los resultados de las anteriores. En los ayuntamientos, en los cabildos, en el Parlamento autonómico y por supuesto en la Eurocámara. En el caso del Parlamento Europeo es fundamental el apoyo a grupos fuertes, un diputado solo no hace absolutamente nada. La gran fortaleza que he tenido es que cuando he defendido los asuntos para Canarias siempre he tenido detrás a más de 230 diputados de 28 países que han apoyado mi propuesta. Esa labor la hace mejor que nadie alguien de Canarias con un grupo fuerte detrás. Hay grupos que se llaman nacionalistas, que alardean mucho de lo de aquí pero están pidiendo el voto para el PNV. ¿Quién cree de verdad que va a defender mejor los intereses de Canarias, la diputada del PNV o el diputado de un partido grande? Es evidente que el segundo.

¿Los canarios se juegan más que el resto de españoles?

Sin duda, Canarias es la única región de España que está con nombres y apellidos en el Tratado de Lisboa. Tenemos un tratamiento diferencial, un articulo que nos define y que también nos excepciona de muchas cuestiones, por eso las Islas tienen que seguir siendo fuertes en Europa. Ahora lo es, ahora las cosas de Canarias van bien en Europa y lo que hay que evitar es que dejen de ir bien. En Europa hay que estar siempre muy pendiente. Lo que hoy es blanco mañana puede dejar de serlo, y hay que estar ojo a visor de que suceda, de si hay cambios o no. Repito que en Europa se decide todo, incluso los aspectos que afectan a la vida diaria, mucho más de lo que uno piensa. Influye a la hora de que los jóvenes viajen o que podamos realizar llamadas dentro de la UE sin suplemento en la tarifa. También determina que no haya fronteras en los tipos de interés y hasta el nivel de flúor que tiene la pasta de dientes o los requisitos para la conservación de determinados alimentos. Todo se decide en Europa. Y en nuestro caso, siendo una Región Ultraperiférica, hay que estar muy cerca de Europa.

¿Qué perderían las Islas si no hubiera presencia de canarios en el Parlamento Europeo?

No necesariamente tenemos que perder todo pero evidentemente el nivel de atención, de seguimiento y sobre todo de defensa de los intereses de Canarias no puede ser el mismo si no hay un diputado de las Islas. Pero no concibo esta idea porque tenemos la posibilidad de tener defensa, en el Partido Socialista y en el Partido Popular, porque cualquier otra opción es perder el voto, y esa decisión es irremediable. Voto perdido, voto irrecuperable. Cada voto que vaya a una opción distinta a estas será un voto que va a ir en contra de la presencia de diputados canarios.

¿Qué Europa quiere el PP?

Queremos por encima de todo una Europa de principios y solidaria. La Unión Europea tiene muchas cosas buenas y nos ha dado el mayor periodo de paz, de tranquilidad, de bienestar y de progreso y eso no lo podemos echar por tierra. Hay quienes tratan de echarlo por tierra y hablan de una Europa mucho más egoísta de lo que hay y no podemos admitirlo. Y cuestiones como la del brexit han hecho mucho daño a esa Europa en la que yo creo. Creo en una europa fuerte. Los problemas se combaten no contra Europa sino con más Europa.

¿Cree que la Unión Europea está viviendo un momento de transición?

Este es un momento muy complicado. La UE no necesita que la salven, necesita que la respeten. El incremento de los populismos es malo, pero no hablamos solo del auge de la ultraderecha, también de la extremaizquierda, que es tremendamente negativa para los intereses de la UE. Lo vemos a diario en el Parlamento Europeo, cuando observamos en el panel de votación como los dos extremos votan muchas veces en la misma línea, en la dirección contraria a los intereses de la UE.

¿Irrumpirán los populismos con tanta fuerza como indican las encuestas?

Yo creo que hay un riesgo real del auge de los populismos y es un riesgo para la UE , creo que lo peor que le puede pasar al Parlamento Europeo es que crezcan los populismos. Existe ese riesgo pero ojalá sea menos de lo que dicen las encuestas.

¿Las alianzas serán determinantes en un parlamento tan fragmentado como el que se espera ¿Con quién no querría pactar?

Lógicamente las líneas son muy claras, somos proeuropeos, no vamos a estar con nadie que desde dentro del Parlamento trate de romperlo. Tenemos unos principios, valores e ideas muy claras, ideas de solidaridad y eso desde luego no vamos a dejarlo pisar. Lo importante en ese escenario es concienciar a la gente de la importancia de votar a grupos fuertes, que puedan realmente seguir teniendo la mayoría en la cámara y seguir trabajando por lo que todos creemos. La escisión, la división en pocos grupos es negativa por la propia forma de trabajar en la Eurocámara. La necesidad de unirse provoca que al final hagas compañeros de cama muy raros y muy malos, y hay que tratar de evitarlo.