López Aguilar: "El PP gobierna en Europa flanqueado por la ultraderecha"

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) repite candidatura al Parlamento Europeo, esta vez en el puesto número catorce. Este profesor, jurista y exministro lleva desde 2009 en la Eurocámara pero continúa "motivado para estar cinco años más al servicio de la ciudadanía"

Repite candidatura en las elecciones europeas pero esta vez diez puestos más atrás en la lista, ¿esta decisión del partido se debe a algo?

Llevo 36 años en el Partido Socialista, en las duras y en las maduras, pero sobre todo en las duras. En todas las estaciones, en primavera, en verano, en otoño y en invierno y donde haga falta. En la primera línea o detrás. He sido el último de la lista dos veces antes de ser por primera vez el primero de una lista al Congreso de los Diputados en el año 2000. Y por tanto considero siempre un honor ser parte de este trabajo de equipo. Personas que han sido muy principales en el partido no están en la lista, como es el caso de Elena Valenciano, y continúan apoyando y haciendo campaña por el PSOE ¿Cómo no lo voy a hacer yo que estoy en la lista? Estoy motivado para estar cinco años más al servicio de a ciudadanía.

¿Cree que el PSOE conseguirá más de 13 escaños?

Plenamente. Pero nada está hecho hasta que las urnas hablen, y voy a dejarme la piel. Todas las encuestas dan al Partido Socialista un crecimiento neto y formidable. Nos dan entre 18 y 20 escaños y voy a pelear porque sean más.

¿El aumento de votos alcanzado por el PSOE en las generales se reflejará en las europeas?

En las elecciones generales todas las encuestas decían que el Partido Socialista iba a ser el primero, la cuestión era dilucidar la distancia sobre el segundo, y fue más de diez puntos. En las elecciones al Parlamento Europeo el PSOE, de acuerdo con todas las encuestas, será el primero. Yo voy a dejarme la piel para que sea con la mayor distancia posible. Quiero que el europarlamento recupere una mayoría progresista que nos falta desde hace 25 años. El año 1994 fue la última vez que el grupo socialista fue el más numeroso. Desde ese año lo es el Partido Popular pero flanqueado por cada vez mayor número de escaños de extrema derecha.

¿Teme que el crecimiento de estos partidos de extrema derecha gane mayor fuerza política en la próxima legislatura?

He presidido cinco años la comisión de Libertad de Justicia Interior, que es la comisión en la que se ha vivido de forma más caliente la emergencia pujante de la extrema derecha. Prorrumpió en el Parlamento Europeo en 2009 cuando yo fui elegido por primera vez, multiplicó sus escaños en 2014 siendo primera fuerza en Francia y en otros países de Europa. Les he visto crecer y les he visto surfear el discurso del odio pescando en el río revuelto de los que se sienten perdedores en la globalización y necesitan chivos expiatorios a los que odiar. Mi respuesta ha sido combatirles frontalmente. En España no había extrema derecha, era un espejismo, siempre estuvo ahí sólo que conglomerada en el PP. El discurso de odio de la extrema derecha española es una respuesta exacerbada de nacionalismo reaccionario frente a la secesión catalana. Ojo a los europeístas, a votar, porque advierto desde hace años que los antieuropeos y eurófobos están muy movilizados y van a votar masivamente para dinamitar desde dentro.

El desenlace del brexit es otra de las cuestiones que marcarán la legislatura, ¿cómo cree que se resolverá?

Me he empleado a fondo en todos los debates sobre el brexit en el Parlamento Europeo, antes incluso de que se desatase el desdichado referéndum del 23 de junio de 2016. Nunca habíamos visto que un Estado miembro tan antiguo de la UE decidiese separarse del resto. El Reino Unido se ha entrampado en un laberinto del que no sabe como salir. Su reputación diplomática se ha desfondado. Se cumple un vaticinio que vengo expresando hace tiempo, no se irán. Es una lección para toda la UE. Irse de la Unión no es fácil, sino que es profundamente negativo, un disparate, dañino para los intereses del Reino Unido, más que para los intereses de Europa. Ojalá algún día tengan el liderazgo para convocar un segundo referéndum que les permita sacar la pata de donde la han metido. Hay que votar el día en el que las urnas se abren, no lamentar le resultado cuando uno no ha votado al día siguiente.

¿Los intereses de Canarias están asegurados en un escenario 'postbrexit'?

La prioridad absoluta coincide con los intereses de Canarias. Proteger los derechos de los británicos en Europa, son 30.000 en Canarias, y los derechos de los europeos en el Reino Unido, allí hay 8.000 canarios. Y proteger el mercado interior y la unión aduanera para que las exportaciones canarias no sufriesen. Estas magnitudes han sido preservadas en la negociación.

¿Qué es lo que se juegan los canarios en las elecciones europeas?

Todo. Canarias es la única comunidad autónoma española reflejada por su nombre en el Tratado de Lisboa. Es la única distinguida con un régimen singular, es una de las regiones ultraperiféricas (RUP). Las Islas se han visto favorecidas de la etapa de vacas gordas de la UE, pero esta etapa concluyó hace 10 años. Hemos padecido una restricción cada vez más cruda de recursos europeos. Es imprescindible echar una mirada hacia América Latina y hacia África. El gobierno socialista recuperará el acento latinoamericano y la vocación africana de la UE para que Canarias sea central. Necesitamos una Europa en la que las RUP ya no sean sólo el receptáculo de fondos especializados, sino una plataforma de oportunidad de expansión exterior de la UE.

Coincidir con el resto de urnas ¿provocará una mayor participación?

El Parlamento Europeo es un parlamento transparente. La baja participación no es por tanto un déficit de conocimiento o de información es un déficit que tiene que ver con la ausencia de medios de comunicación europeos. Esta es una ocasión de revertir esta tendencia. El hecho de que haya cinco urnas incrementará la participación, pero quiero que eso no venga acompañado de ninguna mala noticia y haga más difícil hablar de Europa.

Carles Puigdemont tiene vía libre para presentarse a las elecciones europeas, ¿está de acuerdo con la decisión de los tribunales que lo permiten?

Es una cuestión jurídica y soy jurista, me formo opinión. Los inculpados, procesados y prófugos de la justicia disfrutan de sus derechos de eligibilidad y eso es lo que han reconocido. Pero para poder ejercer plenamente un mandato parlamentario hay que cumplir tres requisitos: retirar de manera personal la credencial del acta de diputado electo, presentar declaración de intereses y de incompatibilidades y jurar personalmente el mandato parlamentario en la primera ocasión procedimental que se presente. Es notorio que alguien que está fugado de la justicia en cuanto ponga el pie en España podrá ser detenido. Políticamente no puedo sentir mayor rechazo al secesionismo catalán y al daño que ha infligido a la reputación de España, de manera dolosa e intencionada.