La Junta Electoral excluye a Oriol Junqueras del debate de TV3

El candidato de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha rehusado participar este martes en el debate de TV3 con los candidatos catalanes a estos comicios, porque se ha prohibido la participación del candidato de ERC, Oriol Junqueras: "Si Oriol Junqueras no puede participar, yo no participaré".

"Nos parece un hecho muy grave que atenta a un derecho fundamental que es el de participación", ha añadido desde Bélgica en declaraciones a los periodistas junto al también candidato de JxCat Toni Comín.

La Junta Electoral Central ha decidido además en su reunión de urgencia de este martes excluir también del debate de TV3 al candidato de JxCat-Lliures per Europa en las elecciones europeas Antoni Comín.

Fuentes de la Junta han informado a Efe de esta decisión, que se suma a la adoptada anteriormente por el presidente del organismo, Segundo Menéndez, contra la participación en el mismo debate del candidato de Ahora Repúblicas Oriol Junqueras.

La razón que esgrime la Junta Electoral, y así lo transmitirá a las partes, es que la presencia de Comín no garantiza el principio de igualdad entre los intervinientes, ya que las apariciones del candidato de JxCat, al hacerse por videconferencia desde Bruselas, no permite asegurar que no tenga ayuda de asesores o terceras personas, cuestión prohibida para los candidatos que estén en el plató.

En el texto del acuerdo, la Junta destaca que Comín "no acude al debate de forma voluntaria ni invoca ninguna excusa justificada para ello"; añade que no puede considerarse como tal que intente "eludir la acción de la justicia".

Las circunstancias que rodean la inclusión del candidato de JxCat en el debate le colocan, apunta el árbitro electoral, "en una posición desigual" respecto del resto de intervinientes.

Incide en esta línea al afirmar que su participación "potencialmente puede resultar más favorable", ya que "no es posible conocer con certeza ni controlar las ayudas que puede recibir en ese debate".

Un argumento más de la JEC para excluir a Comín es que en la lista para el Parlamento europeo de JxCat aparecen otros candidatos que sí pueden participar en el debate de TV3 "en las mismas condiciones que el resto".

Como todas estas razones resultan contrarias al principio de igualdad que consagra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), su artículo 66.1, la Junta ha decidido la exclusión.