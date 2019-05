¿Cómo votar en Canarias?

Probablemente los electores se preguntén ¿por qué hay que elegir a los diputados regionales a través de dos urnas? La razón está en la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía. Con él se aprobó una nueva ley electoral en Canarias que incluye la ampliación del arco parlamentario en diez escaños, uno por Fuerteventura -para compensar el aumento de la población residente- y nueve por la lista autonómica, que se puede votar desde todas las islas. En esta lista tendrán más peso los votantes de las islas con más población.



La lista regional, al igual que la insular, tiene una barrera electoral. En este caso solo se tendrán en cuenta aquellas listas que obtengan, al menos, el 4% de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma. En el caso de la lista insular -siete- la barrera electoral es mayor. Solo se tendrán en cuenta las listas de partidos o coaliciones que, al menos, logren el 15% de los votos válidos emitidos en su circunscripción insular o los que al sumar los de todas las circunscripciones insulares obtengan, como mínimo, el 4% de los votos válidos emitidos en la toda la Comunidad Autónoma.



70 diputados



El reparto de escaños para el Parlamento de Canarias quedará del siguiente modo: 3 para El Hierro, 4 para La Gomera, 8 para Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, 15 para Tenerife y Gran Canaria, y 9 más por el conjunto del Archipiélago canario. Así, con 70 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en los 36.

Cinco sobre, cinco urnas



En la próxima cita electoral del 26 de mayo en Canarias habrá que depositar cinco sobres en las urnas, por lo que votar llevará más tiempo del habitual a los más de 1,7 millones de canarios que forman el censo.



Cabildos



¿Qué se vota? Los canarios eligen a los siete presidentes de los cabildos insulares y a 157 consejeros.

¿De qué color es el sobre? Verde.

¿Cómo es la papeleta? Las listas son cerradas, por lo que los electores solo tienen que introducir la papeleta del partido al que quieran apoyar en el sobre verde.

¿Cuántas circunscripciones hay en Canarias? Los cabildos insulares son los órganos de gobierno, administración y representación de las islas, por lo que cada de ellas una constituye una circunscripción electoral. De esta manera, los canarios solo podrán votar el 26 de mayo a los representantes de a su correspondiente Cabildo insular.

¿Cómo se designa el número de consejeros de cada Cabildo? El número de consejeros que corresponde a cada isla del Archipiélago se determina en función de la población residente en la isla.

De 10.001 a 20.000: 13

(El Hierro).

De 20.001 a 50.000: 17

(La Gomera).

De 50.001 a 100.000: 21

(La Palma).

De 100.001 en adelante: 1 consejero más por cada 100.000 residentes, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. (Fuerteventura, 23; Gran Canaria, 29; Lanzarote, 23; y Tenerife, 31, dos más que en los anteriores comicios).

¿Por qué el número de consejeros siempre debe ser impar? La razón de que el número de consejeros en los cabildos sea siempre impar es evitar posibles empates en las votaciones, que podrían bloquear la toma de decisiones o incluso la formación de gobierno, dada una situación de igualdad de fuerzas políticas. Esta norma es común para todos los ayuntamientos de España, donde el número de concejales también debe ser impar.

¿Cuánto dura el mandato de los consejeros? La legislatura dura cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección en las urnas.



Parlamento: lista insular



¿Qué se vota? En cada isla se elige a los diputados que la representarán en la Cámara regional, hasta un total de 61 parlamentarios.

¿De qué color es el sobre? Sepia.

¿Cómo es la papeleta? Las listas son cerradas. No se puede elegir al candidato, solo el partido político.

¿Cuántos diputados se votan en cada isla? El número de parlamentarios que se eligen en cada circunscripción insular se asigna según la población residente en la isla. El reparto de los diputados de la Cámara regional es tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife.

¿Cuál es la barrera electoral de la lista regional? Solo se tendrán en cuenta las listas de partidos o coaliciones que, al menos, logren en 15% de los votos válidos emitidos en su circunscripción insular o los que al sumar los de todas las circunscripciones insulares obtengan, como mínimo, el 4% de los votos válidos emitidos en la toda la Comunidad Autónoma.

¿Cómo se elige al presidente del Gobierno de Canarias? La Presidencia del Parlamento, previa consulta con las fuerzas políticas representadas en la Cámara regional, y oída la Mesa, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, quien debe presentar ante la Cámara su programa de gobierno. Para ser elegido, debe obtener en una primera votación la mayoría absoluta; de no obtenerla, se procedería a una nueva votación pasadas 48 horas, y la confianza se otorgaría si obtuviera mayoría simple. En caso de que no se consiga, se tramitarían sucesivas propuestas de la misma forma, pero si transcurren dos meses, a partir de la primera votación de investidura y ninguna candidatura hubiera obtenido la confianza requerida por parte del Parlamento, éste quedaría automáticamente disuelto y se convocarían unos nuevos comicios.



Parlamento: lista regional



¿Qué se vota? El conjunto de los canarios, independientemente de su isla de residencia, elegirán a nueve diputados que integrarán el Parlamento regional.

¿De qué color es el sobre? Amarillo.

¿Cómo es la papeleta? Las listas son cerradas. No se puede elegir al candidato, sino a la fuerza política.

¿Qué candidatos van en la lista regional? Desde que entró en vigor la nueva ley electoral se ha generado polémica entre las formaciones políticas, ya que algunas apostaban por que en la lista regional debían ir los candidatos a la Presidencia del Gobierno, ya que así todos los canarios podrían votar al parlamentario que se convierta presidente autonómico, tras la votación de los diputados del Parlamento. Sin embargo, como en el Estatuto de Autonomía no se recoge explícitamente esta idea, no todos los partidos optaron por este formato. En la lista regional solo se puede votar a los candidatos a la presidencia de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; PSOE, Ángel Víctor Torres; y Nueva Canarias, Román Rodríguez. El resto de formaciones presentan en la lista regional a los que, en caso de conseguir los votos necesarios, serán diputados pero no optan a la Presidencia. Los presidenciables del PP, Sí Podemos Canarias y Ciudadanos se presentan por la lista de su circunscripción insular correspondiente.

¿Cuál es la barrera electoral de la lista regional? Solo se tendrán en cuenta aquellas listas que obtengan, al menos, el 4% de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma.



Parlamento europeo

¿Qué se vota? En España se eligen 54 eurodiputados.

¿De qué color es el sobre? Azul.

¿Cómo es la papeleta? España sigue un sistema de listas cerradas, así que al votar no se puede cambiar el orden de preferencia de candidatos.

¿Cómo se reparten los escaños? El número de eurodiputados se adjudica a los 28 estados miembros según su población.

¿Cómo se forman los grupos parlamentarios? Los representantes europeos no se agrupan por nacionalidad sino según sus afinidades políticas. Hay ocho grupos políticos, que deben estar formarse con, al menos, 25 diputados.

¿Todos los países votan el mismo día? Los estados miembros votan entre el 23 y el 26 de mayo. No obstante, los resultados no se pueden publicar hasta después del cierre de todos los colegios electorales de Europa.

¿Hay un mismo sistema electoral en todos los estados? Los países comunitarios tienen unas normas comunes como son el sufragio universal directo, regla de proporcionalidad, igualdad entre hombres y mujeres, voto secreto y mandato de cinco años renovable. Partiendo de esa base, cada estado se rige por sus propias leyes y costumbres electorales.

¿Afecta el brexit a las elecciones europeas? A pesar de que Reino Unido votó hace tres años en contra de la pertenencia en la Unión Europea, no han llegado a tiempo de acordar una salida antes de los comicios por lo que participarán en ellos con normalidad. En caso de que se materialice el brexit, los actuales 73 escaños de Reino Unido se repartirán para reparar la falta de representación de algunas naciones y se redistribuirán entre 14 estados miembros, entre ellos España, que ganaría cinco escaños. Cuando el brexit se haga efectivo, la Junta Electoral Central repartirá esos cinco escaños adicionales en función de los resultados del 26 de mayo. Además, se reducirá el volumen del Parlamento -de 751 a 705- y 46 escaños se reservarán para una posible ampliación de la UE.



Ayuntamiento

¿Qué se vota? Los electores isleños elegirán en las urnas a 88 alcaldes y 1.378 concejales.

¿De qué color es el sobre? Blanco.

¿Cómo es la papeleta? Las listas son cerradas. Solo hay que introducir en le sobre la papeleta de la fuerza política a la que se quiera votar.

¿Cuántos concejales se eligen en mi municipio? El número de concejales de cada municipio está regulado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que estipula que cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales según su población.

De 251 a 1.000: 7 (Betancuria).

De 1.001 a 2.000: 9 (Agulo, Hermigua, Artenara, Tejeda, El Pinar, Fuencaliente, Vilaflor, Barlovento y Garafía).

De 2.001 a 5.000: 11 (Valverde, Valleseco, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Alajeró, Frontera, Haría, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo, Buenavista del Norte, Fasnia, Garachico, San Juan de la Rambla, Los Silos y El Tanque)

De 5.001 a 10.000: 13 (San Sebastián de La Gomera, Valverde, Agaete, Moya, La Aldea, Frigas, Valsequillo, San Mateo, Tinajo, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, Arafo, Arico, La Guancha, La Matanza y El Sauzal).

De 10.001 a 20.000: 17 (Santa Cruz de La Palma, Antigua, Tuineje, Mogán, Santa Brígida, Guía, Teror, San Bartolomé, Yaiza, Güimar, El Rosario, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Tegueste y San Miguel de Abona).

De 20.001 a 50.000: 21 (Puerto del Rosario, La Oliva, Pájara, Arucas, Agüimes, Gáldar, Ingenio, Teguise, Tías, Los Llanos de Aridane, Adeje, Candelaria, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y Tacoronte).

De 50.001 a 100.000: 25 (Arrecife, San Bartolomé de Tirajana, Arona y Santa Lucía de Tirajana).

A partir de 100.001: un concejal más por cada 100.000 residentes. (Las Palmas de Gran Canaria, 29; Santa Cruz de Tenerife, 27; Telde, 27; y San Cristóbal de La Laguna, 27).