Mario Cabrera: «Hemos pactado en Fuerteventura con el PSOE porque el PP estaba fraguando una traición»

¿Está satisfecho con los resultados que ha obtenido Coalición en Fuerteventura este 28M?

Muy satisfecho. Llevábamos las tres últimas legislaturas, aun siendo la primera fuerza, con una tendencia decreciente en votos. Ahora seguimos siendo la primera opción, pero hemos cambiado la tendencia del voto, hemos recuperado lo que veníamos perdiendo. Antes muchos electores si nos votaban al ayuntamiento no nos daban su confianza para el Cabildo o viceversa, el 28M 10.700 votantes eligieron en las cuatro urnas a Coalición, que es lo importante para una organización política.

¿Cuál ha sido la clave de ese cambio de tendencia del voto?

Hemos contado con un equipazo de hombres y mujeres, militantes que han vuelto después de estar tiempo sin participar de forma activa. Creo que ahí ha estado la clave del éxito en estas elecciones para nosotros.

A parte, ¿cree que también ha tenido algo que ver los cambios de gobierno constantes de estos cuatro años en la isla?

Esta ha sido una legislatura atípica. Hace cuatro años el pacto de las flores –PSOE, NC, UP y ASG– montó un relato de 26 años de cansancio de Coalición Canaria, de 26 años de retraso, corrupción, etc. Ese relato desactivó a nuestra militancia y por él obtuvieron cierto rédito electoral. Sin embargo, en esta legislatura, todos los grupos políticos que se unieron en contra de Coalición han demostrado su incapacidad para defender los intereses de Fuerteventura. Han demostrado su irresponsabilidad al frente de las instituciones majoreras, en las que han demostrado su incapacidad para dar estabilidad. No ha habido gestión en estos cuatro años. Hemos visto a muchos grupos pequeños que se han dedicado a crear inestabilidad y que, cuando se les exigen responsabilidades, nadie está al frente.

¿Se refiere usted a AMF?,

Me refiero a AMF, plataformas vecinales de Puerto Rosario, plataformas de otros municipios como Pájara… No han conseguido prácticamente apoyos este 28M y ya no son decisivos en la política institucional. Eso nos lleva a vislumbrar una legislatura con mucha más estabilidad.

Esta semana se ha firmado el pacto CC-PSOE en la isla. ¿Se cierra por fin esta etapa convulsa de la política majorera?

Nosotros ya habíamos dicho antes de los comicios que respetaríamos la lista más votada y que firmaríamos pactos con los principales partidos que saliesen de las urnas. El pacto con el Partido Socialista cumple lo que habíamos dicho. Respetamos la lista más votada en el Cabildo, donde Lola García -CC- ha ganado las elecciones; y en ayuntamientos como el de Pájara, en el que el alcalde será del Partido Socialista, que consiguió ocho concejales frente a los seis de Coalición; o en Tuineje y Puerto del Rosario, donde los regidores serán nacionalistas porque fuimos la fuerza más votada. Creo que este acuerdo está siendo bien recibido por la ciudadanía.

Usted desde el principio se mostró reticente al pacto en cascada PP-CC. ¿Tenía claro con quién quería aliarse?

No, todo lo contrario. Teníamos casi claro que nuestro pacto sería PP-Coalición en Fuerteventura. En la pasada legislatura, en la que ganamos las elecciones al Cabildo y nos echaron, logramos durante 21 meses tener un buen grupo de gobierno con consejeras y consejeros del Partido Popular. Y bueno, tampoco se escondía el pacto de las flores, que ya había hecho público que, si los números daban, repetían. Eso también nos llevó a más acercamientos con el PP, partido con el que tenemos un acuerdo en toda Canarias. En esa línea estaba Fuerteventura.

¿Y qué ocurrió para que se desligaran de esa línea común?

El problema en Fuerteventura surge por una cuestión de deslealtad, de engaño del presidente Insular del PP, Fernando Enseñat, junto con otros personajes del partido que poseen una gran una influencia dentro de la organización. Estoy hablando de Gustavo Berriel de Antigua y Esther Hernández de Tuineje. Respecto a lo que habíamos acordado, que era respetar las listas más votadas o de dar estabilidad en aquellas instituciones donde pudiésemos, nos dimos cuenta de que había un presidente del PP que pedía la Alcaldía en Puerto del Rosario cuando no era la primera fuerza o cuestionaba la presidencia de Lola García en el Cabildo si no le cedíamos la Alcaldía en Tuineje a Esther Hernández. Este consistorio se había quedado fuera del acuerdo a nivel regional al igual que el de La Oliva, eran unas líneas rojas que habíamos puesto por temas de desconfianza que vienen de viejos. Todo esto nos llevó a fijar estrategias con otras organizaciones políticas como el Partido Socialista, que nos permite garantizar la estabilidad.

Pero el PSOE voto con el PP para echar a la Candelaria Umpiérrez (CC) de la Alcaldía de Tuineje. ¿De los socialistas no desconfían?

A ver, en ese momento con quien teníamos un pacto de gobierno era con el PP. Ellos nos traicionaron para presentarnos mociones de censura con otras fuerzas políticas hace cuatro años. Nada que objetar al PSOE ni al resto de partidos como AMF. Fue Esther Hernández quien desobedeció, según nos dicen, las indicaciones. Entenderá que eso a nosotros ya nos crea una desconfianza, una persona que ha traicionado una vez, vuelve a traicionar.

¿Esta tensión entre PP y CC en Fuerteventura ha afectado a al cuerdo a nivel regional?

No ha afectado ni tiene por qué afectar. Si alguien está ofendido es Coalición Canaria, que es a quien se estaba engañando. Don Gustavo Berriel decía una y otra vez a todo aquel que quería escucharlo que no daría su apoyo a la candidata de Coalición en el Cabildo. Estaba claro que ahí se estaba fraguando una traición y una deslealtad.

Si el engañado era CC, la directiva del partido ha comprendido el cambio de socio, ¿no?

A la dirección de Coalición se lo trasladé yo para explicarle por qué no estábamos incumpliendo el pacto y por qué Fuerteventura no podía ser motivo para que el acuerdo en cascada no se diese en otras partes de Canarias.

¿Al PP se le compensará de alguna manera en el Gobierno regional? Se ha quedado en la oposición en toda la isla.

Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que hay militantes del Partido Popular en la isla que están exigiendo que se depuren responsabilidades internas. El Partido Popular ha pasado de poder gobernar en prácticamente todas las instituciones de la isla a quedarse en la oposición. Por tanto, no pueden pedirle a Coalición que les compense o no compense, eso no es de nuestra incumbencia.