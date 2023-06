La moción de censura de CC y PP contra Pedro Martín será entre el 6 y el 12 de julio

La constituyente será el viernes 23 o el martes 27 porque la ley obliga a esas fechas, un mes después de los comicios como límite y a convocar con dos días de antelación. CC y PP, que han firmado un pacto de gobierno y tienen mayoría (18 consejeros por los 11 del PSOE), presentarán posteriormente el documento de la censura en el Registro General y empezarán a contar los diez hábiles que establece el Reglamento. Con una horquilla que va del 6 al 12 de julio, otro pleno convertirá a la nacionalista Rosa Dávila en la primera presidenta del Cabildo de Tenerife en sus 110 años de historia.

Dávila culminaba la presentación del acuerdo con el Partido Popular el pasado lunes con esta frase: «La moción de censura la pondremos en marcha de inmediato tras constituirse la nueva corporación insular. En los siguientes días estamos en condiciones de formar el gobierno suscrito ahora».

Ese pacto para gobernar el Cabildo de Tenerife entre CC y PP se fundamenta en 22 puntos. El segundo dice textualmente lo siguiente: «Una vez se constituya la Corporación insular, promover -de forma inmediata- por los 18 consejeros y consejeras de ambos partidos una moción de censura al titular de la presidencia, cabeza de lista del PSOE (Pedro Martín), dado que no puede garantizar la estabilidad necesaria para afrontar los problemas y retos que tiene la Isla de Tenerife en el nuevo mandato que se inicia (2023-2027)». Finaliza así: «Dado el carácter constructivo de la moción de censura, ambas partes convienen la inclusión como candidata a la Presidencia a Rosa Dávila, cabeza de lista de Coalición Canaria».

La Ley Orgánica 8/1999 del Régimen Electoral General en su artículo 197 marca la normativa. El cronograma comienza con la presentación de la moción firmada por todos los consejeros. El pleno se celebrará a las 12:00 horas del décimo día hábil, contado a partir del siguiente de la presentación en el Registro General. Es decir, si se presenta un lunes, el plazo empieza a contar a partir del martes. El pleno se celebra, se vota y queda proclamado el presidente, en este caso la presidenta. Esos diez días hábiles suponen un periodo real de unas dos semanas.

Fuentes jurídicas confirman que no existe ningún impedimento legal para presentar la moción de censura el mismo día del pleno de la toma de posesión. Una vez finalizada esa sesión, el trámite que marca la ley es diligenciarla en Secretaría y posteriormente presentarla en el Registro General.

Los dos partidos que forman el pacto aún no han decidido cómo van a llevar a la práctica el registro de la moción. Barajan el mismo día o el siguiente. Eso dependerá del pleno de la toma de posesión y de si el Registro está abierto. Un dato a tener muy en cuenta: el Reglamento del Régimen Electoral General solo permite una única moción de censura en el mandato.

Pedro Martín, en su primera valoración de los resultados, al día siguiente de las elecciones en el Hotel Escuela, paradójicamente el mismo lugar donde el pasado lunes, una semana más tarde, se escenificó el pacto que lo sacará de la presidencia insular, calificaba la moción de censura como una «herramienta democrática legal» que ya utilizó el PSOE al inicio de este mandato para desbancar al nacionalista Carlos Alonso.

24 de julio de 2019: primera moción de censura en el Cabildo

«Las urnas han decidido que no es posible reeditar el pacto que gobernaba en el Cabildo de Tenerife. Le mandé un mensaje de felicitación al ganador de las elecciones, Pedro Martín, pero no se puede repetir esa alianza». La frase es de Rosa Dávila, candidata de CC a la institución insular, y hace referencia al acuerdo que en 2019 llevó a Martín a la presidencia tras un pacto del PSOE (11 consejeros) con Ciudadanos (2) y el apoyo externo de Sí Podemos Canarias (3). El siguiente paso fue la primera moción de censura en la historia de la Corporación tinerfeña, que tuvo lugar el 24 de julio de 2019, pronto hará cuatro años, para desalojar a Carlos Alonso (CC), cabeza de la lista más votada. El pacto argumentó la necesidad de un cambio después de tres décadas de gobiernos de Coalición Canaria. Fue una sesión accidentada, con mucho público en el Salón de plenos del Palacio Insular. Los nacionalistas alegaron la incompatibilidad del consejero de Sí Podemos David Carballo cuando se presentó la moción, el 10 de julio, pero el secretario avaló el proceso. La moción salió adelante con 16 votos a favor (PSOE, Cs y Sí Podemos) y 14 en contra (10 de CC y cuatro del PP). Ya no está Alonso, aunque su trabajo en la sombra ha sido clave para el cambio de tendencia. Martín sigue, pero cambia el registro. De ganador a perdedor cuatro años después. | J.D.M.