La primera Ejecutiva insular de Coalición Canaria tras las elecciones del pasado domingo decidió crear dos comisiones para negociar pactos en los ayuntamientos y en el Cabildo de Tenerife. Estarán lideradas por Francisco Linares, secretario general insular, y por José Miguel Ruano, número 2 en la lista ala Corporación insular, respectivamente. Los nacionalistas de la Isla se mostraron «satisfechos» con los resultados electorales que les permitirán «negociar pactos estables». Linares, también alcaide reelegido con mayoría absoluta en La Orotava resumió: «Las urnas nos han dado un mensaje claro: hace falta un cambio en los municipios, tanto en Tenerife como en Canarias».

Linares valoró: «Hemos dejado claro que un trabajo de oposición seria nos ha permitido obtener este crédito ciudadano». La alegría nacionalista es mayor «por todos aquellos que nos habían enterrado hace cuatro años». Dejó claro que «quedan muchos escenarios abiertos en la municipalidad, tanto como en 25 ayuntamientos, ya que el PSOE tiene seis mayorías absolutas, CC cinco y el PP, dos».

Con estos escenarios abiertos, «nos hemos puesto a trabajar ya» apuntó e dirigente nacionalista para añadir: «Queremos formar gobiernos estables, solventes y que reviertan situaciones que en estos cuatro años han perjudicado a municipios importantes.

Subrayó: «Las urnas nos han dado un mensaje claro: en los municipios, en Tenerife y en Canarias, se piden cambios. Si no, los pactos que se hicieron en 2019 para echar a Coalición Canaria hubieran fraguado ahora y no ha sido así». Linares dejó claro que «vamos a intentar alcanzar el mayor número posible de alcaldías desde la generosidad. Somos conscientes de la situación en la que estamos y no hay que anteponer los personalismos ni egocentrismo de nadie. Hay que poner a la ciudadanía por encima de cualquier cosa y para eso tenemos programas, gente seria, solvente y con experiencia».

Junto a Linares formarán la comisión para las negociaciones a nivel municipal, Jonathan Martín Fumero y Ana Dorta. Aseguró que «las únicas líneas rojas las ponemos con Podemos y Vox. Con el resto, todo se puede hablar y pactar con generosidad».

Sin embargo, Linares dejó claro que «vamos a funcionar en equipo y con las directrices que dé el partido. Somos una organización y ese es el mandato que la Ejecutiva Insular nos acaba de dar».

Reflexionó el dirigente nacionalista: «Lo normal es que ir en la misma línea de cohesión, pero no es posible que cuadre todo porque en los municipios a veces hay temas que impiden que los acuerdos salgan. Los acuerdos en cascada al 100% no se han dado ni se van a dar nunca».

Por su parte, la candidata al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dejó claro que «Coalición Canaria ganó las elecciones en la Isla y los resultados son muy satisfactorios». Dávila anunció que la persona designada para ser portavoz y liderar la negociación en el Cabildo es José Miguel Ruano, al que acompañará Blanca Pérez y Carlos Alonso ex portavoz de CC.

Ellos, explica «se sentarán con los distintos partidos para dialogar y trabajar en un acuerdo que dé estabilidad. Ya se han mantenido contactos informales y a partir de ahora ya nos pondremos a trabajar con documentos». «Hemos recogido el mandato de la ciudadanía para impulsar gobiernos moderados y alternativos a los de los últimos cuatro años» valoró.

La candidata a presidenta del Cabildo concluyó: «Somos un partido de gobierno que apuesta por la moderación. Hemos sido el muro de contención en las instituciones de la extrema izquierda y de la extrema derecha; estas comisiones van a trabajar para formar gobiernos estables y moderados».

Cronómetro en marcha hacia el 17J Sábado, 17 de junio. Esa es la fecha clave para Coalición Canaria, la de la constitución de los 31 ayuntamientos de Tenerife. Francisco Linares comentó en este sentido que «el cronómetro ya está en marcha». Abundó en que «hay unas elecciones generales a 45 días vista y nos hemos apresurad para tenerlo todo cerrado incluso unos días antes». Señaló que «en la municipalidad el portavoz voy a ser yo». Agradeció asimismo «el apoyo masivo que nos han dado y el trabajo inconmensurable de los interventores y apoderados». Subrayó que «la ciudadanía nos ha enviado un mensaje: vuelvan a la primera línea de tiro, a ser copartícipes de lo que ocurre en Tenerife y en Canarias desde la municipalidad. Para el gobierno de la mayoría de los 31 municipios de Tenerife esencial en lo que ocurra en los próximos 15 días». | J.D.M.

