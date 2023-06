"Espero quedar absuelto de la batería de denuncias y afronto mi escaño al Parlamento con ilusión"

Para empezar me gustaría que hiciera una breve valoración de los resultados de Coalición Canaria en Lanzarote.

Hay que reconocer que, a nivel municipal, a parte de en Tinajo, no obtuvimos los resultados que esperábamos. Sin embargo, a pesar de estos resultados, insisto, estamos en posición de poder gobernar en algunas instituciones de la Isla como el Ayuntamiento de Arrecife o el de Teguise. No en vano, la victoria en el Cabildo de Lanzarote, si se me permite la expresión, creo que es el mueble en cuanto a resultados se refiere. También el haber obtenido tres diputados al Parlamento regional por la lista insular.

Usted ha sido muy crítico con Dolores Corujo, ¿cómo vivió esa pugna hasta bien avanzada la madrugada entre PSOE y CC por la presidencia del Cabildo?

La viví como la vivió y la juzgó la ciudadanía de Lanzarote. Si bien Oswaldo Betancort es el gran ganador a nivel insular, Dolores Corujo es la gran perdedora. No olvidemos que el Partido Socialista obtuvo unos resultados extraordinarios en cinco de los municipios, y cuatro de ellos eran de los más poblados. En la capital sacaron un gran resultado; en Tías casi la mayoría absoluta; en Teguise, al igual que en Arrecife, resultado histórico para el PSOE, al igual que esa mayoría absoluta en San Bartolomé. Pero perdió en la circunscripción insular, es un claro voto de castigo a Corujo por la política revisionista que lleva aplicando todo su mandato, que terminó como lo comenzó, mirando por el retrovisor al mandato de este que le habla. Eso los electores lo castigaron al tiempo que premiaron a Oswaldo, un resultado inesperado viendo la tendencia de las municipales.

Con las negociaciones en marcha entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, ¿cree que habrá un pacto cascada CC-PP que se trasladará a la corporación insular y a la de Arrecife?

Yo no estoy en esa negociación, pero sé que hay mucho interés en torno a este asunto, que se ha encomendado a las mismas tres personas, entre ellas un lanzaroteño, el secretario de organización del partido, David Toledo. Hay que esperar a los acontecimientos, pero parece que eso sería lo más natural, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista de la aritmética.

Bueno, usted ya ha declarado en otras entrevistas que, a nivel personal, prefiere este pacto antes que uno de CC-PSOE.

Cada isla tiene su casuística particular y los nacionalistas de Lanzarote estamos en las antípodas respecto a la forma de gobernar de María Dolores Corujo, y del exsecretario general socialista a nivel insular y ahora asesor de la presidenta, Carlos Espino. No obstante, esa es solo mi opinión.

En Arrecife PP y CC han obtenido mismo número de concejales, pero Astrid Pérez ha conseguido más votos. ¿Apoyarán a Pérez para que reedite la Alcaldía o no renuncian a arrebatársela?

Si se da el acuerdo cascada al que usted se está refiriendo, parece que también por la misma razón… No hay que olvidar, por cierto, que hay más instituciones en Lanzarote en las que vamos a gobernar, como Teguise. Sin duda, creo que lo más razonable es que gobierne quien haya obtenido un mayor respaldo, y en Arrecife es el PP.

¿Cree que Ángel Víctor tiene alguna posibilidad de formar un nuevo ejecutivo?

Todo lo aritméticamente posible tiene posibilidad. Él está en su derecho y creo que en la obligación de intentarlo. A pesar de ser primera fuerza política, la mayoría en Canarias parece que no ha apostado por revalidar la confianza en el pacto que hasta ahora gobernaba las Islas. La ciudadanía ha pedido cambio y está en su derecho.

En este nuevo gobierno que se está gestando, si le proponen un cargo de responsabilidad, ¿lo aceptaría?

Bueno, en este y en cualquier gobierno postular a personas es el primer paso para que no estén en ninguna parte. (Risas). Eso le corresponde al futuro presidente, que yo espero que sea Fernando Clavijo, y a partir de ahí hablaremos.

Después de haber quedado absuelto en el caso Desaladora, ¿qué supone para usted entrar en el Parlamento?

Quedé absuelto en el caso Desaladora como espero quedar absuelto en el resto de la batería de denuncias. En algunas he sido objeto con mucha amplificación, ¿verdad? Como si yo fuera uno de los grandes capos del crimen organizado en esta tierra. Para mi ir al Parlamento, aunque también soy concejal en Arrecife, supone un nuevo reto y un nuevo desafío. Lo afronto con ilusión, con mucha dedicación, y esperando aprender con toda la humildad del mundo, pero también con la convicción de que Lanzarote debe jugar el papel que le corresponde en la política canaria.

¿Uno de peso?

Evidentemente, somos una Isla con peso, ¿no? Si hablamos de indicadores económicos y del nivel de aportación a la formación a la que pertenezco… ni más ni menos.

Después de esta, como usted la ha dicho, ‘batería de denuncias políticas’, ¿ha visto su imagen dañada?

No sé, es posible que sí. Renuncié voluntariamente a ser cabeza de cartel para no perjudicar a mi organización, por aquello de que mi imagen pudiese estar muy dañada. Lo cierto es que la formación, con los sondeos en mano entiendo, contó conmigo para ir no en una, en dos listas electorales. Espero que no esté tan dañada como querrían quienes me denunciaron con esas intenciones. Lo que sí sé es que tengo la conciencia muy tranquila.

Con ‘quienes me denunciaron’ se refiere a Corujo.

Ella es quien ha interpuesto esta falsa denuncia.

Respecto a las investigaciones por los supuestos pagos que realizó al abogado Ignacio Calatayud, ¿usted y su partido creen que el desenlace será a su favor?

Yo estoy convencido que si hay justicia solo puede ser a mi favor, sobre todo porque siguen mintiendo acerca de esos 1,5 millones de euros de fondos públicos de los que hablan. Eso es falso. Fueron 700.000 euros de fondos privados que abonaron las empresas perdedoras en costas procesales por mandato del juez.