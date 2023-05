Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28M han dejado muy claro, por si no lo estaba antes, que Vox no es un diccionario. La formación verde de ultraderecha obtuvo en el Cabildo de Tenerife el respaldo de 27.076 electores para sumar el 7,12% del total de los sufragios emitidos. Eso se traduce en dos consejeros. Son Ana Salazar y Naím Yánez. Absolutos desconocidos para la mayoría, lo cual no fue óbice para que les votarán. Ana Mercedes Salazar Astudillo, nacida en Venezuela, es empresaria y Naím Valerio Yánez Alonso graduado en Filosofía. Estas líneas pretenden dar a conocer sus perfiles además de ofrecer las claves para explicar el crecimiento exponencial de los verdes.

La referencia en sus redes sociales tras las elecciones del pasado domingo aclara algunas incógnitas respecto a Vox: «Gracias a todos por depositar su confianza (en nosotros) y permitirnos trabajar por hacer grande a España nuevamente. Agradecemos especialmente a todos los que colaboraron como apoderados durante la jornada electoral. ¡Juntos seguimos avanzando! Vox EspañaGrandeOtraVez. Gracias». Este última consigna, la de la España Grande, que recuerda otras épocas, es el lema que ha logrado atraer a casi 28.000 tinerfeños. ¿Quienes son? El perfil de los dos consejeros electos de Vox es el primer paso imprescindible para iniciar el análisis del proceso que ha llevado al crecimiento del partido. Ana Mercedes Salazar Astudillo se presentó como número 1 al Cabildo. Esta hispanovenezolana de 48 años es empresaria, delegada comercial de varias firmas y técnico en Farmacia y Parafarmacia. Además de secretaria del partido en Santa Cruz de Tenerife. Este periódico ha intentado contactar con ella desde el pasado domingo sin que fuera posible. Por su parte, Naím Valerio Yánez Alonso era número 2 de la candidatura de Vox al Cabildo de Tenerife. Los votos ciudadanos lo aúpan ahora hasta ocupar una de las 31 consejerías del mandato 2023-2027. Yánez nació en la Isla, tiene 26 años y su formación es la de graduado en Filosofía con un doctorando sobre Pensamiento Contemporáneo. Desempeña funciones como asesor familiar y responsable del departamento de recursos materiales y humanos en una empresa internacional. La entrada espectacular de la ultraderecha en la Corporación insular tinerfeña tiene su explicación. Por un lado, el mensaje, que ha calado en determinados sectores de la sociedad, incluida la clase obrera de muchos barrios. Por otra parte es también producto de un duro trabajo de cuatro años. Números cantan, ya que Vox se presentó en 2019 y la mejoría de sus apoyos en 2023 es contundente. Al menos en las cifras. Entonces logró 8.395 papeletas, el 2,26% del global. Insuficiente para obtener representación y un apoyo prácticamente anecdótico y testimonial. ¿Qué ha cambiado para esta transformación radical? Muchas cosas, tanto en el ámbito interno como en el ajeno. Un año de Comité Ejecutivo En mayo de 2022, el Secretario General estatal, Javier Ortega Smith, una vez aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ratificó el nombramiento como presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Tenerife a Manuel Molina Cordón. Abogado y ex Guardia Civil desempeñaba el puesto de Gestor Provincial desde noviembre de 2021. Le acompañaban en la junta directiva la logopeda Marta Gómez Gómez como vicepresidenta; Ana M. Salazar Astudillo en el cargo de secretaria y los vocales Salvador Lucena Segura, Chef Ejecutivo, el ya mencionado Naím Yánez Alonso y Manuel Rodríguez Pardo, marchante de arte. La propuesta era continuar con la divulgación del ideario de Vox en reuniones informativas con afiliados, simpatizantes y personas interesadas a lo largo de pueblos y barrios de la provincia. Con la Agenda España como la alternativa válida frente a «la desastrosa Agenda 2030, que sólo augura pobreza e incertidumbre». Vox presentó el 28M candidaturas en 40 municipios de Santa Cruz de Tenerife, tras la decisión del Comité Ejecutivo Provincial a principios del pasado mes de mayo confirmada posteriormente por el Nacional. Los 31 de Tenerife más seis en La Palma, dos en El Hierro y uno en La Gomera. Con Nicasio Galván como candidato al Gobierno de Canarias y Ana Mercedes Salazar al Cabildo de Tenerife. El partido aseguraba entonces haber «seleccionado a los mejores candidatos, que defienden los valores y principios de Vox». El objetivo, «a través de este compromiso», era «ofrecer a los ciudadanos una alternativa política sólida y responsable». El Comité se mostraba confiado en «recibir el respaldo de los ciudadanos porque supondrá un cambio positivo en la política local y contribuirá a mejorar la calidad de vida». La respuesta de la ciudadanía de Tenerife a la propuesta Vox ha sido positiva a la hora de depositar el voto. Además de los dos consejeros en el Cabildo insular tendrá representación en Santa Cruz de Tenerife, con tres concejales, Adeje (1), Arona (2), Candelaria (1), Granadilla de Abona (2), El Rosario (1), La Laguna (2), San Miguel de Abona (1) y Santa Úrsula (1). Resultados elecciones 28M en Canarias Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: Resultados de las elecciones autonómicas en Canarias 2023

