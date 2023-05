El ya presidente electo del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afronta sus primeras horas con el diseño de las políticas que podrá desarrollar con libertad a lo largo de los próximos cuatro años, gracias a la mayoría absoluta lograda en los comicios del pasado domingo. Apuesta por cambiar la política territorial para lograr un avance social y económico en la Isla.

¿Le ha dado tiempo de pensar en los resultados de anoche?

Estamos aterrizado aún. Llegamos a la 5:30 horas a casa, después de un día durísimo, en el que pasamos por todos los la municipios, pero tratando de asimilar algo importante y bonito. No puedo decir que lo esperase, porque sabíamos que teníamos posibilidades, pero era complicado. Ahora toca asumir todo esto.

¿El undécimo consejero es una sorpresa o un alivio?

Al final, es importante el poder tener la posibilidad de tomar decisiones sin depender de nadie. También el saber qué es lo que ha pasado desde el año 2011 con los pactos que se han sucedido en esta Isla y qué objetivo perseguían. Al final, claro que es un alivio y una felicidad; y, sobre todo, tener la seguridad de que tus decisiones, acertadas o no, las tomas tú, sin depender de a quién tengas a tu lado.

¿Hasta qué punto tiene que ver el volcán en los resultados?

Creo que esa es una parte de la lectura que podemos hacer, pero quizás para que conocieran y nos dieran otra dimensión. Pero también para que la gente diera a conocer el trabajo que se ha hecho en el municipio de El Paso, con la transformación que ha tenido. Es un compendio de todo; también del trabajo de todos los compañero en la campaña, que ha dado sus frutos, y, por supuesto, el trabajo de Coalición Canaria en todos y cada uno de los municipios en los que hemos tenido la posibilidad de llevar los ayuntamientos. Creo que es una forma distinta de gobernar que ha quedado patente en estos cuatro años, que han sido extraordinariamente difíciles, y la ciudadanía tenía la necesidad de un cambio. Eso se palpaba y se respiraba. Queda un reto complicado por delante, pero lo asumimos con toda la ilusión y con todas las fuerzas del mundo.

¿Los votantes entendían que PP y PSOE podían ser lo mismo?

Creo que eso también tuvo que ver. Era algo que se palpaba en la calle. La gente te lo decía. Incluso del PP y del PSOE, que no entendían que votasen a un partido y al final se pactase con lo que representa lo contrario. Por mucho que nos quieran vender que estamos en una isla y las cosas tienen que salir adelante, si los pactos se hacen con proyectos claros y un programa para mejorar la calidad de vida de la gente, son entendibles; pero cuando los pactos se hacen para sacar a una fuerza política de las instituciones, sin más afán que sentarse en los sillones y no hacer absolutamente nada para que los ciudadanos estén mejor, provocan que la mayoría de la población se dé cuenta. A pesar de eso, necesitamos un PP y un PSOE fuertes, pero que no sean lo que hemos visto hasta ahora y que parezcan un mismo partido.

¿Le ha dado tiempo a pensar en el reparto de áreas?

Hay algunas áreas que están claramente definidas por el perfil de las personas que tenemos en la candidatura y hay otras que tenemos que ajustar, precisamente porque no conocíamos el número de consejeros ni las posibilidades que podíamos tener. Ya hemos pensado y hablado con ellos. Ya estamos trabajando para organizar determinadas cuestiones y para trazar la hoja de ruta que nos hemos marcado.

Los votos recibidos recuerdan a otras épocas de CC.

Me recuerdan a José Luis Perestelo. Lo comentábamos el domingo. Él marcó un antes y un después en la Isla. Y me ilusiona la posibilidad de intentar estar a la altura de las circunstancias como él lo estuvo. Agradezco muchísimo la confianza de la ciudadanía en general en este proyecto y en la persona de Sergio Rodríguez. Siendo consciente del reto, Espero tener la capacidad de tomar las decisiones correctas en todo momento y darle un impulso a la Isla, que es lo que hace falta.

¿Qué hay que cambiar?

Hay que tomar decisiones para cambiar cosas en casi todos los ámbitos del Cabildo. Debemos dejar de hablar de cuestiones etéreas y trabajar desde la base; y eso supone darle un vuelco a la política territorial que tenemos en La Palma. Hay que entender que, sin eso, no podremos avanzar en lo siguiente, ni en turismo, ni en agricultura, ni en ganadería ni en nada de estas cuestiones. Por lo tanto, tendremos que empezar por ahí. Ya luego, cuando tengamos esa parte básica arreglada, podremos hablar del resto.

