El candidato del PP a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, explicó al término de la jornada electoral y al tener conocimiento de los resultados que «el Partido Popular celebra una gran victoria que se ha escenificado en toda España y también en Canarias, donde nos hemos convertido en la segunda fuerza política, siendo la formación que más crece en el Archipiélago y que también aquí apunta que puede consolidar ese crecimiento en el Cabildo».

Lope Afonso advirtió de que, aún con una parte importante del recuento aún por terminar, «podemos decir que acogemos con satisfacción lo que dicen los datos del escrutinio», si bien en el momento de realizar esa valoración se estaba pendiente de los datos definitivo sobre la asignación final de un acta de consejero, de ahí que el candidato popular prefiriera mostrarse prudente hasta realizar una valoración final y la posición estratégica, como adelantaba el dirigente del PP en Tenerife. «A partir de mañana (por hoy) tendremos que analizar con cabeza fría y objetividad lo que conviene al interés general de Tenerife, a los tinerfeños y bajo las premisas de la responsabilidad y la estabilidad en aras de lograr un gobierno serio y sólido», concluyó Lope Afonso.

Rosa Dávila agradeció la labor desarrollada en el mandato anterior por Carlos Alonso que, tras la moción de censura, se mantuvo los cuatro años en la oposición

La candidata de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, por su parte, transmitió el agradecimiento a toda la ciudadana «que ha votado en libertad y la elegido moderación; podemos concluir que «el pacto que gobernaba del PSOE con las izquierdas en la Corporación insular no es reeditable». En el momento de realizar la valoración la dirigente nacionalista admitió que había un empate técnico a la espera de la evolución del escrutinio en su recta final, dado que se trata de la última urna que se escruta, tras iniciar el recuento por los ayuntamientos y luego, con las dos listas al Parlamento».

«Me siento ganadora por el magnífico equipo que me ha acompañado durante estos meses de inmenso trabajo; quiero también dar las gracias a los compañeros y a Carlos Alonso que tras ganar las elecciones en las últimas elecciones de 2019 se mantuvieron en la oposición realizando un magnífico trabajando que nos ha llevado a un resultado muy ajustado en las urnas», para incluir en sus agradecimiento a la ciudadanía por la confianza, cariño y afecto que «me ha transmitido. Me siento muy afortunada y ganadora por el cariño, el afecto y el magnífico equipo que me acompaña».