Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, compareció para valorar los resultados de las elecciones del pasado domingo. Se mostró "satisfecho" por la victoria socialista tanto en la institución como en 19 de los 31 ayuntamientos de la Isla (CC en 6 y el PP en 3) dada su condición de secretario general insular del partido. Una victoria (11 consejeros por 10 de Coalición Canaria) que, aunque no lo expresó así, reconoció tácitamente como agridulce. En medio de su discurso se conoció la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Le sorprendió la noticia, un factor que cambia el panorama de los días posteriores. Tanto como para dilatar el movimiento para el inicio de negociaciones para un posible pacto, que era inminente, con el Partido Popular (8 consejeros). Ahora todo cambia y el acto de proclamación de Martín podría retrasarse hasta final de mes (el límite esta en el día 28). Lo más cerca posible de los nuevos comicios adelantados.

El candidato socialista a la reelección en el Cabildo tinerfeño estuvo acompañado en el Hotel Escuela Santa Cruz por varios miembros de la candidatura socialista. Tras agradecer su esfuerzo a interventores y apoderados del partido se disculpó por no comparecer de madrugada alegando que "no se conocían todos los datos y bailaba algún consejero como así ocurrió al final". Insistió en que tienen que estar "muy contentos" por ganar el Cabildo, "el feudo" de Coalición Canaria en el que "se la jugaba". También se dirigió a la ciudadanía para agradecer los 112.610 votos recibidos. Martín reconoció el perjuicio que ha supuesto una campaña electoral "en clave nacional". Otras claves negativas estuvieron en "el enfrentamiento y la división" a la izquierda del PSOE y la aparición de un partido como VOX dentro del panorama de "una derecha que crece".

"Más que legitimado"

Pedro Martín consideró a su partido "más que legitimado" para buscar acuerdos de gobierno de la Corporación como ganador de las elecciones "en número de votos y en consejeros" en la corporación "por primera vez en 40 años" (la anterior ocasión fue en 1983 y ese triunfo aupó a la presidencia insular a José Segura Clavel). Consideró que el escenario "es complicado" para llegar a entendimientos pero "no imposible".

Dejó claro que "la clave será sentarnos para hablar de programas y de proyectos para el futuro de Tenerife, sobre qué queremos para la Isla, no para distribuir sillones o puestos". Subrayó como "posible y legal" una moción de censura en su contra como la que lo hizo presidente a él hace cuatro años. La valora como una herramienta democrática y recordó que en 2019, Coalición Canaria "intentó por todos los medios boicotearla" incluso "saltándose la ley cuando hace cuatro años se produjo, nosotros entendemos que esa es una posibilidad".

Sin embargo, matizó, "entonces, en 2019, la diferencia de votos a favor de Carlos Alonso fue de menos de mil y ahora conseguimos una ventaja de unos 5.000 sobre a candidata de CC (Rosa Dávila)" Pedro Martín rechazó comentar con claridad con qué formaciones políticas podría llegar a acuerdos porque "no es cuestión de con quien hablo primero, sino de qué vamos a dialogar". Mencionó proyectos en marcha de movilidad, de energías renovables o de modernización de la administración pública.

El aval de los acuerdos

Valoró el aval de los acuerdos conseguidos durante este mandato en el Cabildo. Con Sí Podemos Canarias para aprobar los tres primeros presupuestos y con el Partido Popular para sacar adelante el de este año. Incluso, con algunas iniciativas de CC. De los nacionalistas subrayó que, como Podemos, votó en contra de los presupuestos para "intentar paralizar la Isla" y "no mostraron altura de miras". Por contra, afirmó que con el PP se llegó a un acuerdo porque "no tuvieron cortoplacismo". Esto, valoró, "puede ser un buen principio, si bien ahora no sirve de nada en esta nueva etapa". Anunció que las negociaciones deben comenzar "pronto", aunque con la expectativa de los contactos para conformar el gobierno regional. Entonces llegó el giro copernicano en el discurso tras el anuncio "sorpresivo" de Pedro Sánchez: dissolución de las Cortes y elecciones generales anticipadas el próximo 23 de julio.

"Que nos den un respiro" ironizó Martín sobre estas nuevas elecciones convocadas por el presidente Sánchez porque "los interventores están todavía en las mesas". Valoró también que "ahora tenemos que desarrollar un trabajo intenso para explicar bien el mensaje sobre la labor del Gobierno de España en Canarias, "la comunidad autónoma más beneficiada por el estado, ya que también fue la más afectada, entre otras cosas por el cero turístico". Mencionó los ERTE durante la pandemia o los 1.144 millones en ayudas a las pequeñas empresas y autónomos. Sentenció: "Con datos al haber afrontado la crisis económica de forma muy diferente al PP (la financiera de 2008) y no con eslóganes porque no se ha llegado a la ciudadanía". En definitiva, a los socialistas les resta, siempre según Martín, una intensa labor pedagógica hasta el próximo 23 de julio.