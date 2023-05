«Quiero obtener el máximo apoyo de los tinerfeños para gobernar y recuperar la Isla»

¿Cómo ve la Isla a día de hoy tras una intensa campaña?

Soy optimista. Hemos trabajado duro para trasladar a la ciudadanía una propuesta de cambio, creo que ha llegado y así me lo trasladan. La gente está ilusionada con un giro de 180 grados en el Cabildo. Hay mucha decepción entre quienes quizás confiaron en el PSOE y veo ilusión, tanto de personas de derechas como de izquierdas, en que después de 110 años de historia haya una mujer presidenta del Cabildo. No lo he puesto en valor, pero es una manera de normalizar la presencia de las mujeres en la política. Niñas y niños necesitan referentes para una sociedad más igualitaria.

¿Cómo valora este mandato (2029-2023) a punto de acabar?

El Cabildo era la gran locomotora de la Isla con grandes presidentes como Adán Martín, Ricardo Melchior o Carlos Alonso, y Pedro Martín lo ha convertido en un ancla que lastra a Tenerife. Hay que reactivarlo con la ayuda de los trabajadores, sus organismos y empresas. Martín le ha faltado al respeto a los empleados públicos del Cabildo, a los de ahora y a los de antes, con unas declaraciones desafortunadas. El PSOE ha antepuesto sus intereses a los de la ciudadanía con un presidente ausente, una silla vacía y un portaaviones sin rumbo. Frente a eso, la alternativa es Coalición Canaria. Tenemos un gran equipo con calidad humana y profesional, además de una idea clara de lo que necesitamos. Me preocupan experimentos como que siga gobernando el PSOE y lo haga con Podemos, o los de los cabildos de Lanzarote y La Palma donde el Partido Popular apoya a los socialistas. Quiero ganar con un gobierno estable y fuerte para recuperar Tenerife, ponerla por delante y levantar su orgullo perdido.

Insiste mucho en atender la salud mental de los jóvenes.

Es una pandemia con el suicidio como principal consecuencia y hay que mirarla de frente. Niños y adolescentes sufren, mientras las familias lo pasan mal al comprobar la falta de profesionales. En la plancha van uno de los referentes en salud mental infanto-juvenil, Pedro Rodríguez, y Juan Acosta, médico de familia.

Los mayores y Ansina es otra de sus grandes referencias.

Fue una crueldad del PSOE. Apunto al presidente, Pedro Martín, y su consejera (Marián Franquet). En pleno confinamiento los engañaron y los dejaron sin monitores, 60 profesionales y empleados públicos. La primera decisión que tomaré si soy presidenta es recuperar Ansina. Pido a la ciudadanía que nos de un amplio apoyo para cumplir los compromisos y ningún acuerdo los pueda torcer. Si la sociedad quiere pueden darme la mayoría absoluta.

¿Cuál es su propuesta sobre el turismo y el empleo?

Tenerife se ha quedado estancada y paralizada. Lo está el sector privado con una gran destrucción de empleo y no se han impulsado los proyectos estratégicos de turismo, ya que no se ha conseguido ni un solo euro de los fondos europeos en esta materia. Necesitamos una estrategia para desbloquear inversiones privadas y públicas. Pedro Sánchez y Pedro Martín engañaron a la gente con el aeropuerto del sur. Aquí no prima la calidad sino el proyecto más barato. Si hubiese sido presidenta del Cabildo, no lo hubiese permitido. Hubiera llamado al director de AENA para decirle que con la Isla no se juega. El turismo tiene que seguir como motor de nuestra economía, con calidad y la regeneración de espacios públicos obsoletos. No se puede menospreciarlo sino ponerlo en valor, de la mano de la sostenibilidad y la generación de empleo. Conectar la oferta con la demanda y hacerlo a través de la formación para que los puestos directivos sean ocupados por nuestra gente. Porque los tinerfeños no llegan a fin de mes. El Banco de Alimentos del Puerto de la Cruz ha pasado de 200 a 3.800 usuarios y hay un nuevo perfil de trabajadores pobres.

Otra crítica es la del ámbito social y sociosanitario.

He tenido más reuniones que la consejera en cuatro años con los representantes de los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Denuncian las condiciones en las que se encuentran los centros del Cabildo, no sólo en las infraestructuras, también a mejorar. Por ejemplo, en el Febles Campos los profesionales están agotados por carecer del equipamiento necesario. No se han construido plazas sociosanitarias nuevas y hay menos para dependencia ahora que hace cuatro años (sin contar la teleasistencia). El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias lo paralizaron y también el CAMP de La Cuesta para personas con discapacidad. Se empeñaron tanto en generar un discurso contra la anterior etapa que se llevaron por delante a Tenerife. Las personas mayores entran por Urgencias y ocupan una cama hospitalaria. Hasta 300 a día de hoy. Necesitamos construir 2.600 plazas sociosanitarias. Además, no se han puesto en marcha los Hospitales del Norte y del Sur. Por último, la situación de las listas de espera es muy grave y las de las pruebas diagnósticas, un desastre.

La movilidad. ¿Sus propuestas ayudarán a aliviar el tráfico en 90 días como ha prometido o anunciado al menos?

Vuelvo a repetir lo que he dicho y otros han intentado tergiversar: en 90 días se pueden tomar decisiones para aliviar el tráfico y no cruzarte de brazos como el presidente del Cabildo. Evidentemente, no se va a solucionar el colapso, pero sí mitigar las colas. Esas medidas son escalonar la entrada y salida de las administraciones y grandes centros de trabajo en el norte y el sur; reforzar el transporte escolar público y privado; descentralizar servicios públicos; una estrategia específica para la comunidad universitaria y acciones que contribuyan a racionalizar el uso de los vehículos con el fomento del transporte público gratuito, algo que consiguió Coalición Canaria y ha sido un éxito. La comunidad universitaria me tendrá a su lado para ayudar en lo posible, con guaguas lanzaderas directas, por ejemplo. La medida propuesta por Pedro Martín de dar dos millones de euros para que 66 alumnos de Medicina –30.300 euros por cada uno– entren a las diez es improvisar y no estudiar.